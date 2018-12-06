Венеры палеолита: первые в мире эротические игрушки или женское рукоделие

Венеры палеолита считаются самыми первыми в истории изображениями человеческого тела. Как правило, это дородные обнаженные женщины с бюстом, которому позавидовала бы даже Анна Семенович. Внешность этих барышень вопиющим образом не соответствует современным канонам красоты Но это не мешает им до сих пор производить сильное впечатление на представителей сильной половины человечества. Во всяком случае, одна из статуэток - а именно Венера Виллендорфская - выступает в роли соблазнительницы в культовом сериале «Молодой папа». Там госсекретарь Ватикана признается римскому папе, что созерцание пышной особы возрастом около 27 тысяч лет вводит его в греховное искушение.

Почему познание самого себя человечество начало с таких странных форм? Об этом мы поговорили с заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ Еленой Воронцовой. Она автор ряда научных работ о Венерах палеолита, найденных на стоянке Авдеево в Курской области.

Красотки во вкусе Рубенса

- Елена Леонидовна, почему у наших предков было такое своеобразное представление о стандартах женской красоты - далекое от нынешних 90-60-90?

- Думаю, никакого стандарта красоты в те времена в принципе не было. Скорее всего, древние скульпторы были реалистами и изображали то, что видели - то есть реальных соплеменниц. Есть любопытная работа венгерского исследователя Ласло Южа, который проанализировал 97 статуэток Венер и на основании толщины абдомиальной складки - жира на животе, рассчитал массу тела для женщин верхнего палеолита (это примерно 20 тысяч лет назад). При расчетном росте в 155 сантиметров 24 женщины имели пониженную массу тела от 38 до 45 килограмм; а 51 Венера обладала тучным телосложением с избыточной массой в диапазоне от 85 до 105 кг. И 31 статуэтка изображала женщин с нормальной массой тела. Какие могут быть каноны при таком разбросе?

- Есть у красоток палеолита что-то общее с рубенсовскими формами?

- Прототипы, вероятно, очень похожи. Французский антрополог Дюхарт изучал варианты жироотложений на статуэтках и пришел к заключению, что Венеры воспроизводят реальный тип ожирения, который подпадает под современные классификации. На этом основании он делает вывод о физиологическом постоянстве организма человека на протяжении последних 20 тысяч лет. Думаю, эти женщины были вполне во вкусе Рубенса. Правда пропорции скульптур выглядят не по-рубенсовски, но в результате наших исследований мы полагаем, что это результат ракурсного искажения. Возможно, скульптурки вырезали в жилищах, все теснились у очага - единственного источника света. Резчик вырезал статуэтку сидя, находясь на небольшом расстоянии от модели, поэтому грудь и живот и попа находились у него перед глазами. Эти части тела он изображал монументально, а верх и низ становятся непропорционально маленькими.

Ню каменного века

- Но говорят, что ожирение это беда последних 50 лет, когда человечество производит продуктов питания больше, чем может съесть...

- Судя по всему женщины палеолита тоже питались хорошо и себя не ограничивали. Дело в том, что для женщины запас жира необходим. Если у нее снижается запас жировой ткани, она становится неспособной к деторождению. Мужчина может дать любое количество потомства, но его способности к воспроизведению ограничиваются возможностями женщины. Она в состоянии родить одного ребенка в год. Однако промежутки могут быть и больше. Например, когда мама кормит грудью, а пищевых ресурсов не хватает, то она не может снова забеременеть. Но если у женщины есть запас жира, она может быстрее восстановиться после родов и быстрее дать новое потомство.

- Почему женщин изображали обнаженными?

Венера Виллендорфская

- Если обратиться к современности, например, к народам Севера, то у чукчей в ярангах женщины раздеваются до пояса или полностью. Возможно, что и в те времена они в жилищах ходили обнаженными. Но не все статуэтки выполнены в стиле ню, в частности Сибирские Венеры одеты - у них симпатичные комбинезончики с капюшонами.

- Обнаженное женское тело воспринималось, как нечто пикантное или естественное?

- Думаю, это было в порядке вещей. Чувство стеснения это продукт нашего воспитания. Когда появляется совсем закрытое тело? Наверное, в Средние века, когда догматы церкви объявили тело сосудом греха. До этого люди все-таки свободнее относились к дресс-коду, одежда выполняла свое прямое назначение - защита от климатических воздействий.

Венер делали сами женщины?

- А зачем люди делали такие фигурки?

- Есть несколько гипотез. Существует мнение, что Венеры это своего рода палеолитическая порнография. Некоторые исследователи даже прослеживают прямую линию от Венер до «Поцелуя» Родена и знаменитого зайчика из «Плейбоя». Древние охотники надолго уходили из дома, преследуя зверя, или совершали экспедиции в места выхода камня - собирать заготовки для орудий. Какие главные потребности у первобытного мужчины? Еда и секс! Вот для последнего охотники брали с собой в «командировку» фигурки женщин. Другие полагают, что Венеры носят ритуальный характер, связаны с плодородием, сексуальностью, плодовитостью. Крупные груди рассматриваются, как индикатор лактации - значит, у мамы будет много молока, ожирение это физиологические последствия материнства... Венер рассматривают, как предшественниц культа Богини-матери. А еще есть теория, которая утверждает, что фигурки были палеолитическим медицинским пособием по беременности и родам, так как у фигурок разные животики. А есть фигурки, где показан, вероятно, и процесс родов.

- А вам какая теория ближе?

- На этот вопрос скорее философы должны отвечать. Я только трактую форму тела. Но возможно это просто одна из форм женского досуга...

- То есть резчиками были женщины?

- Да, возможно. Когда мужчины уходили женщины коротали время у костра: шкуры выделывали, ремешки плели - кто во что горазд. А скульптуры это некий вариант рукоделия. Может быть это начало зарождения духовности - увековечить близкого родного человека? Ведь из этого сидения у костра, с рассказами, разговорами и поделками собственно и выросла человеческая культура.

КСТАТИ

Фигурки назвали в честь темнокожей артистки «человеческого зоопарка»

Венерами эти фигурки стали называть с легкой руки французского археолога Эдуарда Пьетта. Происхождение его связано с судьбой Саарти Бартман девушки из африканского племени готтентотов. Она была известна, как обладательница самой выдающейся «пятой точки» в мире. Дело в том, что у женщин народа готтентотов наблюдается такое явление, как стеатопигия - когда жир распределяется не равномерно, а на ягодицах, причем в их верхней части. При этом угол между поясницей и ягодицей составляет 90 градусов - Дженнифер Лопес отдыхает! Саарти была рабыней в семье белых фермеров в Кейптауне. В возрасте 20 лет обладательницу таких выдающихся форм вывезли в Лондон, где ее демонстрировали за деньги в увеселительном заведении. В начале 19 века в Европе были популярны такие «человеческие зоопарки». Когда интерес к ней иссяк, Саарти пристрастилась к алкоголю и зарабатывала на жизнь проституцией. Умерла африканка в возрасте 25 лет. «Готтентотская Венера» - это был ее сценический псевдоним. Признаки стеатопигии наблюдались и у некоторых Венер палеолита, что дало Пьетту сделать вывод: Европу каменного века населяли две расы людей: кроманьонцы и люди склонные к стеатопигии - южноафриканцы. Однако эта расовая теория не получила подтверждения. Исследования показали, что формы Саарти Бартман присутствуют только у 7 фигурок из 97 найденных. Все они происходят с территории Европы: Франции, Бельгии, Швейцарии. У остальных, в том числе и авдеевских Венер, африканский след не обнаружен. О трагичной судьбе Саарти Бартман в 2010 году был снят фильм "Черная Венера", который получил приз Венецианского кинофестиваля.