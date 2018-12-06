2018-12-06T17:05:38+03:00
Политика

Лукашенко - «КП»: Новым генсеком ОДКБ станет белорус

В Питере кроме форумов ЕЭС и СНГ провели и еще один «спонтанный саммит» [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после окончания саммита ЕЭС рассказал журналистам, что в Питере разрешилась еще одна интрига постсоветского пространства. В Астане Лукашенко и Никол Пашинян буквально поругались из-за кандидатуры нового генсека ОДКБ. Настолько, что Армения попросила отменить назначенный в Питере саммит ОДКБ. Но Лукашенко поделился сразу несколькими секретами: что они с Путиным встретятся на следующей неделе, чтобы снять все вопросы по взаимным претензиям в экономике и что вопрос с генсеком все же разрешился.

- Неожиданно мы провели заседание ОДКБ и в принципе решили проблему назначения генерального секретаря. Положительно!

- Кто будет генсеком? - спросил я у Лукашенко.

- Белорусский представитель, как Нурсултан Назарбаев и говорил, - ответил президент Белоруссии. - Мы договорились по схеме и системе, как произойдет это назначение. Индивидуальное собеседование с каждым руководителем ОДКБ и они подписывают это решение.

- А Армения поддержала?

- Не могу за Армению говорить.

- Ваша встреча с Путиным на следующей неделе где будет?

- Скорее всего в Москве.

Лукашенко - о новом генсеке ОДКБ.Дмитрий СМИРНОВ

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Саммит ЕАЭС в Петербурге должен был служить дальнейшей интеграции стран, объединившихся на постсоветском пространстве, но начался неожиданно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу же попросил Россию снизить цены на газ. Его не устраивала ни текущая цена, ни тариф на транспортировку. Лукашенко даже сравнил условия для потребителей в Белоруссии, где газ стоит 129 долларов за тысячу кубометров, и для соседней Смоленской области - там цена 70 долларов. Путин, конечно, мог бы напомнить, что Белоруссия - все же не российский регион, а самостоятельное государство, но дипломатично предложил провести дискуссию не при журналистах. (подробности)

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