В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

С лета 2019 года Люксембург станет первой страной в мире, в которой на общественном транспорте прокатиться можно будет абсолютно бесплатно. Такое решение приняли власти Великого герцогства, намереваясь улучшить экологическую остановку в стране, а также стремясь разгрузить дороги от заторов.

В основном пробки создают приезжие - хотя население Люксембурга всего 600 тысяч человек, 200 тысяч ежедневно приезжают сюда на работу из соседних Бельгии, Франции и Германии. Говорят даже, что в 2016 году в пробках здесь в среднем проводили по 3 часа в день. Сейчас проезд в наземной транспорте Люксембурга стоит 2 евро.

Прошлым летом в Люксембурге уже отменили плату за проезд для молодежи - в возрасте до 20 лет можно было пользоваться общественным транспортом бесплатно. Сейчас решили сделать послабления для всех. Пока только остается неясной судьба проезда в 1 и 2 классе поездов, решения, отменять ли плату в них, еще не принято.