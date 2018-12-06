2018-12-06T18:18:40+03:00
В мире

В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

Так власти планируют бороться с пробками
Сергей НОВИКОВ
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Автобусная станция в Люксембурге.Автобусная станция в Люксембурге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С лета 2019 года Люксембург станет первой страной в мире, в которой на общественном транспорте прокатиться можно будет абсолютно бесплатно. Такое решение приняли власти Великого герцогства, намереваясь улучшить экологическую остановку в стране, а также стремясь разгрузить дороги от заторов.

В основном пробки создают приезжие - хотя население Люксембурга всего 600 тысяч человек, 200 тысяч ежедневно приезжают сюда на работу из соседних Бельгии, Франции и Германии. Говорят даже, что в 2016 году в пробках здесь в среднем проводили по 3 часа в день. Сейчас проезд в наземной транспорте Люксембурга стоит 2 евро.

Прошлым летом в Люксембурге уже отменили плату за проезд для молодежи - в возрасте до 20 лет можно было пользоваться общественным транспортом бесплатно. Сейчас решили сделать послабления для всех. Пока только остается неясной судьба проезда в 1 и 2 классе поездов, решения, отменять ли плату в них, еще не принято.

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