«Внешность этой русской девушки полностью соответствует исландским стандартам красоты»: омичка Катя Скоробогатова представит Исландию на «Мисс Вселенная»

Сказки о русских Золушках все чаще становятся былью, а истории успеха наших красавиц будорожат умы девчонок со всего мира. Недавно стало известно, что Исландию на конкурсе «Мисс Вселенная» будет представлять 19-летняя Катрин Лея Еленудоттир. До девяти лет девушка с труднопроизносимой фамилией жила в Омске, и звали ее тогда Екатерина Скоробогатова.

Родители развелись, когда девочка была совсем маленькой, поэтому отца — известного в городе бизнесмена — она даже не помнит. В 2005 году её мама Елена отправились на отдых в Испанию, где познакомилась с исландцем. Вскоре перебралась к нему на «остров ледников и гейзеров». Учила язык, работала в доме престарелых. А когда удалось подтвердить российский диплом о высшем образовании, ушла работать в школу (где и сейчас преподает физкультуру). И через две года после отъезда на край света забрала к себе Катю.

10 ЛЕТ БЕЗ РОССИИ

Сейчас Катрин Лея учится на третьем курсе в столичной гимназии Mentaskolinn i Reykjavik, которая специализируется на иностранных языках, филологии и педагогике.

— Несмотря на то, что Катя живет в Исландии с девяти лет, она очень хорошо говорит по-русски, — рассказала «КП» руководитель русского культурного центра в Рейкьявике Анна Нерман. — И она, и ее мама сохраняют связь с родиной, регулярно ездят в Россию к родственникам (что видно и по фотографиям в девушки в соцсетях с Красной площади — Ред.).

— Она всегда была «правильной», даже в детстве отстаивала свои взгляды, всегда имела собственное мнение, — сообщила нам ещё одна соотечественница, Ирина Огурцова, в Исландии учившая Катю языкам. — По характеру — «девочка-защитница», таких уважаешь.

Как рассказывает журналистам сама Катрин, в будущем она планирует поступать в Институт Исландии на юридический факультет и освоить миграционное право.

«КОРЕННАЯ ИСЛАНДКА»

Сейчас омичка из Рейкъявика занимается общественной деятельностью.

— Недавно Катерина участвовала в торжествах по случаю 75-летия установления дипотношений между Россией и Исландией. Там вручали награды представителям дипкорпуса, которые работали в Москве в разные годы. Было приятно видеть реакцию исландцев, что Катрин, наша общая гордость и краса, вручала им памятные медали вместе с представителями общества российско-исландской дружбы (ОДРИ). Катерина — образец современной исландской молодежи. Она активно занимается спортом, много времени уделяет учебе, очень целеустремленная, — рассказала «КП» Анна Нерман.

Особое внимание Катрин уделяет работе в качестве волонтера.

— Катя разработала специальную программу для детей, которые приехали в Исландию из других стран, под названием Be brave (Будь храбрым — англ.). Она помогает школьникам адаптироваться к исландской среде, с некоторыми вместе делает домашнюю работу, — говорит Нерман. — Вообще Катрина символизирует образ современного исландского человека. Много работает над собой, ведет правильный образ жизни. Несмотря на то, что Катя родом из Омска, ее внешность полностью соответствует исландским стандартам красоты. Выглядит как коренная островитянка.

— Очень надеюсь, что эту свою внутреннюю красоту она сохранит даже тогда, когда в её жизни акцент будет сделан на красоте внешней, — шлёт через «Комсомолку» напутствие своей бывшей ученице Ирина Огурцова.

КСТАТИ

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 16-17 декабря в Бангкоке. Россию будет представлять Юлия Полячихина из Чебоксар. Еще одной красавицей с русскими корнями здесь будет 23-летняя участница из Финляндии — Алина Воронкова. Ее родители уехали из России еще до рождения дочери, в 90-е годы.