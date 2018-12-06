Представитель Путина в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш: Россия может ратифицировать Парижские соглашения по климату уже в следующем году

Россия может ратифицировать Парижское соглашение о борьбе с климатическими изменениями «уже в следующем году» — об этом «Комсомолке» сообщила официальный представитель Президента России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. Именно эта тема как раз и была в центре обсуждения на последнем саммите G20 в Аргентине. Но есть и проблемы. Ведь Соглашение требует резко сократить выбросы в атмосферу, поэтому российские эксперты опасаются: вдруг наша промышленность и энергетика (основные поставщики парниковых газов) из-за необходимости следования «экологическим предписаниям» понесут многомиллиардные убытки?

Враг природы — сильная экономика?

— Все страны мира приняли Парижское соглашение 2015 года, которое сейчас вступило в силу. Многие его ратифицировали. Россия рассматривает эту возможность в течение следующего года. Там есть чётко зафиксированные обязательства как в сфере сокращения [выбросов] парниковых газов, так и выполнения национальных стратегий в этой сфере, а также меры помощи по адаптации к изменению климата, в частности, для развивающихся государств (которые наиболее уязвимы), — рассказала Светлана Лукаш в беседе с «КП».

При этом российская экономика занимает лишь 2% от мирового ВВП, а по доле выбросов парниковых газов — целых 4,6%. У США, что характерно, пропорция ровно противоположная: по экономике — 25% мировой, по выбросам — 13,1%. Ну и грубый подсчёт: чтобы наша экономика стала столь же экологически эффективна, как американская, нам нужно сократить выбросы в четыре раза. Конечно, на каких-то фабриках можно фильтры поставить, часть электростанций с угля на природный газ перевести. А всю остальную промышленность, которая в климатические нормы не впишется, что же, закрывать?

И кстати о США. Их президент Дональд Трамп, пришедший к власти через год после подписания «Парижа», из Соглашения вышел. «Его реализация будет стоить $3 триллиона и 6,5 млн потерянных рабочих мест», — пояснил магнат свою позицию. Впрочем, «мистер непостоянство» и тут не изменил себе: де-факто участие в соглашении Штаты приостановили, де-юре — пока ещё нет.

Да и сами слова «борьба с изменением климата» многим кажутся чем-то совершенно непонятным.

Российская экономика занимает лишь 2% от мирового ВВП, а по доле выбросов парниковых газов — целых 4,6%.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепления — нет, миллиард беженцев — есть

Даже термин «климатические изменения» вызывает среди экспертов ожесточённые споры.

— Есть места, где средняя температура растёт, есть места, где падает. Долгосрочные «ряды температур», которые можно было бы использовать в статистических выкладках, для большей части Земли отсутствует. Ведутся дискуссии: а сейчас вообще глобальное потепление наблюдается или, наоборот, похолодание? — рассказывает «КП» доктор экономических наук Михаил Делягин. — Достоверной математической модели формирования климата на Земле не существует. В 2009 году хакеры слили переписку ведущих климатологов, обсуждавших фальсификацию данных о «глобальным потепления». И ничего…

Впрочем, столь радикальной точки зрения придерживаются далеко не все.

— Глобальное потепление продолжается, это научно доказанный факт. Также доказан факт, что оно вызвано деятельностью человека, — говорит нам Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) — Россия. — С конца XIX столетия среднегодовая температура поднялась на 1 градус, и ожидается, что за нынешний век она повысится ещё на два градуса. Жара вызовет дефицит влаги, на Земле станет больше засушливых районов, как следствие — упадок сельского хозяйства и недостаток продовольствия может охватить от 500 миллионов до миллиарда человек. Гуманитарной помощью такое количество людей прокормить, наверное, можно, но дешевле их просто переселить. Вот только куда? — задаётся вопросом эксперт.

Ну ладно, наша-то страна здесь причём? Станут зимы мягче, вместо Сочи в отпуск поплескаться в море можно будет на курортах Таймыра…

— Из-за повышения летней температуры уже увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди пожилых. Неравномерное выпадение осадков вызовет рост числа наводнений (от чего в последние годы страдает и Россия), — продолжает Кокорин. — С этим негативным сценарием и призваны бороться Парижские соглашения и подписанные в их рамках дополнительные документы, которые предписывают сократить выбросы главных виновников потепления — парниковых газов.

Образуются эти вредные вещества в основном при сжигании ископаемого топлива — угля, нефти, газа: на электростанциях, металлургических заводах, фабриках и (в меньшей мере) в моторах автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681118" frameborder="0"></iframe> Светлана Лукаш - о соглашении по климату.Эдвард ЧЕСНОКОВ

Налог на выхлопы

Итак, если мы ратифицируем и будем внедрять Парижские соглашения, во что это нам обойдётся? Никто до сих пор не выяснил. Самый примитивный подсчёт — берём «$3,5 триллиона затрат» (ту самую сумму потерь от «борьбы с глобальным потеплением», которой стращал избирателя Трамп). Делим её на десять: примерно во столько раз российский ВВП меньше американского. Получается $350 миллиардов.

Но это если бы структура экономики США была точно такой же, как у нас. А на деле в Штатах огромную роль играет финансовый и информационный сектор, объём добывающих и обрабатывающих отраслей (главного поставщика выбросов в атмосферу) — лишь 15%. Россия же с «нефтяной иглы» до сих пор пытается слезть, у нас доля полезных ископаемых и тяжёлой промышленности — 30% ВВП, а сфера услуг развита куда хуже. Вот и получается, что первоначальную цифру надо, соответственно, поднимать вдвое: до $700 млрд. Это 46 триллионов рублей по нынешнему курсу. Примерно три годовых бюджета РФ.

ИТОГО: Модернизации не избежать

Но эксперты убеждены: такие громадные инвестиции всё равно окупятся.

— Заводы нужно не закрывать, а модернизировать. Есть такое понятие — энергоёмкость ВВП: сколько энергоресурсов сжигается, чтобы создать какой-либо товар. Так вот, в развитых странах этот показатель кратно ниже, чем в нашей, — говорит «КП» директор программы «Экономика энергетики» Российской экономической школы (РЭШ) Виталий Казаков. — Итог для простого россиянина — бОльшая загрязнённость воздуха, меньшая продолжительность жизни. Поэтому «налог на вредные выхлопы» (одно из следствий Парижских соглашений — Ред.) поможет модернизировать экономику и повысить качество жизни.

Так надо ли нам ратифицировать сей «Парижский трактат»? Здесь мнения тоже разные.

— Американцы де-факто вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — просто потому, что они передумали. С момента агрессии Запада против Югославии в 1999 году международное право разрушено, подписывать с ним какие-либо соглашения в таких условиях бессмысленно. Сейчас с нами ведут экономическую войну, вводят санкции… и одновременно предлагают «вместе бороться с глобальным потеплением». Играть в такой ситуации по правилам Запада — просто абсурд, — полагает Михаил Делягин.

— Даже крупнейший «поставщик» парниковых газов, Китай (26,6% от мировых выбросов) и то подписал и ратифицировал это соглашение, не говоря уже о других странах, — сообщил «КП» старший преподаватель кафедры дипломатии МГИМО, кандидат экономических наук Роман Райнхардт. — Не думаю, что адаптация отечественной экономики к «Парижу» станет серьёзной структурной проблемой, по крайней мере, в средне- и долгосрочной перспективе.

Другое мнение:

Не заводы закрывать, и трамвай и электричку развивать

— Меньше всего вредных выбросов из расчёта на одного перевезённого пассажира — у железной дороги: трамвая, электропоезда. Для движения по рельсам в принципе нужно меньше энергозатрат, чем по самому ровному шоссе, — говорит историк железных дорог и транспортный эксперт Сергей Сигачёв. — Так что с точки зрения эффективности «железка» кладёт на обе лопатки любого конкурента: автобус, самолёт, не говоря уже о личных автомобилях. Да, в мировом объёме вредных выбросов доля транспорта невелика. Но ТЭЦ или заводы всё-таки обычно расположены вне жилых зон, а автомобили чадят прямо у нас под носом. Поэтому для защиты экологии (и борьбы с пробками) в мегаполисах нужно развивать трамвай и городскую электричку. Один такой прорывной проект в России уже есть — Московское центральное кольцо, МЦК.

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