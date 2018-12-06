Татьяна Навка появилась на театральной премии в провокационном наряде

В Театре Вахтангова прошла одиннадцатая церемония награждения международной независимой театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Олимпийская чемпионка Татьяна Навка получила премию за прошлогодний мюзикл «Руслан и Людмила».

- Моя первая награда в качестве продюсера. Всегда страшно и ответственно браться за что-то новое и неизведанное для себя, выходить из зоны комфорта, рисковать и работать, работать и работать на успех, не только свой, но и своего проекта, - написала в своем Инстаграме Татьяна Навка. - Но если делать это с любовью, уверенностью, профессионализмом и замечательной командой, то все обязательно получится. Поэтому мне особенно приятно быть лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший театрализованный проект», поскольку это награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. Спасибо, дорогие зрители, за такую ответную любовь. Спасибо моей команде, моим дочкам, маме и моему любимому мужу!

Татьяна Навка получила премию «Звезда театрала» за мюзикл «Руслан и Людмила».Фото: Мила СТРИЖ

Кстати, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тоже присутствовал в зале, приехал поддержать супругу. Дмитрий Сергеевич снимал на свой айфон, награждение Татьяны.

Кстати, Навка появилась на премии в новом сексуальном образе.

Высокий разрез на платье, обнажил стройные ножки олимпийской чемпионки. Колготы в крапинку в стиле 90-х тоже добавили шарма этому эротичному наряду.