Ученый исследовательского центра НАСА заявил, что инопланетяне уже посетили Землю

Биофизик Сильвано Коломбано (Silvano Colombano) долгие годы работает в Исследовательском центре Эймса в качестве специалиста по искусственному интеллекту и робототехнике. Центр Эймса является одним из основных научных подразделений НАСА. А сам Сильвано известен в научном мире в качестве автора серьезных публикаций. Недавно он опубликовал работу, в которой призывает ученых пересмотреть свои взгляды относительно поисков и контактов внеземного разума.

По его мнению, главная проблема в том, что мы представляем себе инопланетную жизнь, как некий вариант нашей земной жизни. Поэтому визит представителей внеземного разума в нашем воображении выглядит, как явление на концертной сцене Филиппа Киркорова - в перьях, стразах и в сопровождении кордебалета. Но в реальности, скорее всего, инопланетяне появятся на Земле (если уже не появились) в виде крошечных роботизированных высокоинтеллектуальных киборгов, которые меньше всего заинтересованы в том, чтобы их обнаружили.

Биофизик Сильвано Коломбано.

- Технологическое развитие нашей цивилизации началось 10 тысяч лет назад, - пишет Сильвано Коломбано. - И только последние 500 лет мы начали применять научную методологию для исследований. Учитывая все это можно смело сказать, что мы вряд ли в состоянии сделать хоть сколько нибудь точный прогноз о путях развития технологической революции даже на ближайшую тысячу лет. Поэтому стоит пересмотреть наши самые основополагающие постулаты, касающиеся контактов с внеземным разумом.

Сильвано считает, что ревизии подлежат четыре принципиальных краеугольных тезиса.

1. Убеждение: Межзвездные путешествия невозможны или малореальны.

Опровержение: Это верно только с точки зрения сегодняшнего уровня развития знаний и технологий. Допустим, что скорость света останется непреодолимым барьером. И чтобы вылететь за пределы нашей галактики Млечный путь нам понадобится 100 тысяч лет. Но это преграда только для представителей земной формы жизни, чей жизненный цикл ограничивается сотней лет. Представители не углеродных форм жизни могут существовать тгораздо дольше.

2. Убеждение: Мы рассматриваем радиоволны, как основной индикатор наличия разумной жизни.

Опровержение: Однако развитые цивилизации, скорее всего выберут иной, более скрытый способ коммуникации, который больше соответствует степени их технологического оснащения. Поэтому закономерно, что наши радиотелескопы фиксируют только естественный шум. Обмен сигналами у инопланетян происходит другим образом.

3. Убеждение: Разумные цивилизации могут быть основаны на углеродной жизни.

Опровержение: Мы не знаем другой жизни, кроме нашей собственной. Поэтому возник «углеродный шовинизм», основанный на убеждении, что молекулы, ответственные за жизненные химические процессы, должны быть построены из углерода. Однако наивно думать, что это единственный вариант разумной жизни. Ведь согласно прогнозам, даже человечество в ближайшее время будет развиваться по пути симбиоза компьютера и живого организма. А значит, даже земной исследователь других планет в будущем может иметь внешний облик совершенно не похожий на современного человека. Логичнее отправить в межзвездное путешествие длительностью в тысячи лет миниатюрного нано-киборга, обладающего супер-интеллектом.

4. Убеждение: Исследование НЛО - пустая трата времени.

Опровержение: Пренебрежительное отношение к изучению НЛО объясняется несколькими причинами. Во-перых, это убеждение в невозможности межзвездных путешествий. Во-вторых, люди заявляющие о контактах с НЛО очень часто оказываются мистификаторами, или психически неуравновешенными гражданами. Кроме того, в научной среде принято избегать обсуждения это «несерьезной» темы. Однако необходимо систематизировать и анализировать все эти сообщения. Наверняка 99 процентов таких явлений найдут банальное и простое объяснение. Но среди этого шума и мусора вероятно найдется несколько сигналов, которые нам скажут: инопланетяне уже здесь!