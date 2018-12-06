Фонд «Линия жизни» передал Российской Детской Клинической Больнице комплект оборудования, которое поможет тысячам ребят

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» передал Российской Детской Клинической Больнице комплект высокотехнологичного оборудования, которое поможет спасти тысячи жизней.

Фонд передал больнице систему нейромониторинга NIM-ECLIPSE, которая облегчит проведение операций на позвоночнике, а также многомодульную платформу М22 ResurFX, которая позволит устранять рубцы и иные деформации на коже. Стоимость оборудования в общей сложности - более 14 миллионов рублей.

- Финансирование оборудования для российских больниц позволяет оказывать именно системную помощь, а не адресную. Передавая врачам РДКБ эти два аппарата, мы хотим достичь уровня европейского стандарта в области оказания медицинской помощи детям с применением высоких технологий в области нейро- и лазерной хирургии, - отметила президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Российская Детская Клиническая Больница и фонд «Линия жизни» сотрудничают с 2004 года. За это время фонду удалось помочь 142 тяжелобольным детям - пациентам больницы. А передача оборудования стала примером, как НКО способны оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных клиниках.

В стране рождается от 2-10% детей с сосудистыми патологиями различного происхождения. Из-за отсутствия своевременной медицинской помощи они становятся глубокими инвалидами и изгоями в школе. Новое оборудование способно решить эту проблемуФото: материалы пресс-служб

- Помощь, оказанная фондом «Линия жизни» для больницы, - это не только адресная помощь нашим пациентам. Самое ценное в нашем сотрудничестве - это системный и долговременный подход для использованиясамых современных и востребованных высоких технологий в работе наших специалистов, - отметил профессор Петр Шумилов, и.о. главврача РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Он добавил, что в клинике есть специалисты, которые способные работать с такой техникой. А помощь благотворительного фонда помогает клинике и ее врачам двигаться в прорывных направлениях, внедрять новые, современные методы лечения.

Это уже не первый пример успешного сотрудничества фонда "Линия жизни" и Минздрава России. С 2016 года фонд помогает регионам России закупать аппараты искусственной вентиляции легких для детей.

- Сегодняшняя закупка оборудования - большой праздник для отделений, для врачей, для пациентов. Мы благодарим фонд «Линия жизни» за помощь, - отметила Директор Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елена Байбарина. - Минздрав делает все возможное для оснащения больницы - за последние годы было выделено 600 миллионов для закупки оборудования в РДКБ. Но и помощь от фонда - это тоже весомый вклад. Сотрудничество, умное взаимопонимание, дополнение друг друга в спасении детей - вот, что важно.