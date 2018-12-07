Сын Елены Яковлевой напугал Инстаграм рассказом об удалении детородного органа: «Больше никакого секса»

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных известен своим эпатажным поведением: 26-летний парень, чье лицо обильно украшено татуировками, часто выкладывает в Инстаграм забавные снимки и видеоролики. Но последняя публикация наследника звезды сериала «Каменская» не рассмешила, а скорее напугала его подписчиков. Денис выложил в Stories ролик, в котором намекнул, что он… удалил детородный орган.

Шальных опубликовал фотографию, сделанную, по всей видимости, в клинике: в металлическом лотке грудой навалены окровавленные ватные диски. На то, что фото сделано в медицинском учреждении, указывает и интерьер на заднем плане – раковина, белая тумбочка, типичная больничная обстановка.

- После удаления пениса. Больше никакого секса, - подписал снимок сын звезды экрана.

- После удаления пениса. Больше никакого секса, - пошутил Денис. Фото: Инстаграм.

В другой истории Денис рассказывает, что он вынужден прекратить занятия спортом, так как после операции ему трудно ходить в туалет. Но звучащий следом женский голос разоблачает его обман: девушка просит Шальных не врать пользователям Инстаграма. И тем самым ставит точку: история с удалением мужского достоинства – просто шутка.

Вероятно, в клинику Денис попал, потому что поранился: на одном из снимков на его щеке красуется пластырь. К слову, сын Елены Яковлевой уже не впервые шутит на медицинские темы. В ноябре Денис обратился к медикам после того, как во время записи альбома сломал кисть руки, а также палец на ноге. Повреждения оказались серьезными, Денису пришлось делать операцию. «Завтра вот это вскроют и туда вставят пластинку. Как можно увидеть, конечность уже потихоньку начинает отмирать», - рассказывал он, показывая фолловерам пострадавшую руку.

Вероятно, Денис просто поранился - на его щеке наклеен пластырь. Фото: Инстаграм.

Денис Шальных – единственный ребенок Яковлевой и актера Валерия Шальных. Увлечение парня татуировками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки – молодой человек втянулся настолько, что украсил ими все лицо. Из-за татуировок сына звезды в соцсетях часто называют фриком. Елена Яковлева признается, что всегда с пониманием относилась к решению Дениса и даже как-то сделала себе татушку на спине в знак солидарности с ним. Однако в какой-то момент увлечение наследника вышло из-под контроля мамы.

Сейчас парень жалеет, что набил себе тату на лице, и хотел бы избавиться от них. Но выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их, к тому же могут остаться шрамы.

- «Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть, - рассказывала актриса в одном из интервью.

Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Сын актрисы вместе с друзьями основал группу и сейчас записывает первый альбом. В последнее время молодой человек радикально сменил имидж, обзавелся импозантной бородкой и одевается как настоящий денди. Возможно, Денис надеется, что элегантный стиль одежды отвлечет внимание от татуировок на лице и сделает его образ более солидным.

В прошлом году Елена Яковлева стала свекровью: Денис женился на выпускнице Института журналистики и литературного творчества Виктории Мельниковой. Свадьба прошла тихо и скромно, невеста даже не стала облачаться в традиционное белое платье и выбрала наряд в готическом стиле. Актриса считает, что Виктория – полная противоположность ей самой, и надеется, что семейная жизнь сделает ее сына счастливым и серьезным. На свадьбу Елена Яковлева подарила молодым квартиру.