2018-12-07T14:22:06+03:00
Происшествия

Юморист Николай Бандурин едва не сгорел заживо с семьей в пожаре

Супруга артиста госпитализирована с ожогами
Ольга АНТОНОВА
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О Бандурине последние годы мало, что было слышно, но сегодня юморист дал повод заговорить о себеО Бандурине последние годы мало, что было слышно, но сегодня юморист дал повод заговорить о себеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дуэт Николая Бандурина и Михаила Вашукова, которого сделала известным программа "Кривое зеркало" и сейчас вспомнят многие. После 10 лет работы в передаче артисты ушли в свободное плавание, но через несколько лет коллектив распался. Говорят, из-за финансовых разногласий. По слухам, Николай Юрьевич не был доволен тем, что, работая на равных условиях, он получал заработную плату вдвое меньше, нежели у Вашукова.

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Горит мой дом. Всё живы. Ура
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О Бандурине с тех пор мало, что было слышно, но сегодня юморист дал повод заговорить о себе. Сам артист написал в своем инстаграме, что чуть не погиб вместе с семьей: полностью сгорел его дом, расположенный в деревне Костино Пушкинского района Московской области. Как оказалось, пожар случился днем. В это время Бандурин, его супруга и мама находились дома.

К счастью, все живы, однако не обошлось без травм. Артист получил ожоги восьми процентов тела, но больше всего досталось жене - Марии Бандуриной. Врачи диагностировали у нее ожоги первой и второй степени, особенно сильно пострадала голова и кисть левой руки.

«Сгорел дотла. Короткое замыкание. Проводка. Все живы, но жена в больнице», — рассказал Николай Юрьевич журналистам.

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