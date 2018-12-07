Новогодние туры 2019: Пик продаж придется на 15 декабря

Куда поедут на Новый год россияне, предпочитающие пользоваться услугами турфирм? Цифрами, трендами и любопытными наблюдениями на этот счет поделились с "КП" эксперты Level.Travel, крупнейшего российского сервиса онлайн-бронирования туров, в котором собраны предложения практически всех крупных туроператоров. Так что данные, по сути, всему туристическому рынку страны.

НА ЧАСАХ УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ БЕЗ ПЯТИ? ПОРА КУПИТЬ ТУР!

Если самостоятельные путешественники закупаются билетами на Новый год летом или в начале осени (что логично - потом они дорожают), то "пакетники" никуда не торопятся.

Пик продаж праздничных туров придется лишь на 15 декабря, уверяют в Level.Travel! Ну куда спешить? Цены на путевки практически не меняются. Авиабилеты туроператорами выкуплены заранее даже на регулярные рейсы, не говоря уже о заказанных ими чартерах. А ближе к вылету, глядишь, и скидки будут.

- Четверть всех путешественников покупают туры за две - три недели до вылета. А 20% - меньше, чем за десять дней, - рассказывает директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

ЛУЧШАЯ ЕЛКА - НА ТЕПЛОМ МОРЕ!

Пятерка самых популярных курортов, по данным туроператоров:

Таиланд (туда продано 24% всех купленных к сегодняшнему дню путевок на зимние каникулы)

Турция (14%)

Гоа (13%)

Эмираты (9%)

Вьетнам (9%)

ЗИМНИЙ ОТДЫХ ДОРОЖАЕТ

В этом году туристы заплатят за новогодние поездки значительно больше, чем в прошлом. Средний чек за туры в Таиланд вырос на 24%, в ОАЭ на 54%, а в Турцию - аж на 70%.

Хит зимнего сезона - Турция. Годом раньше лишь 5% новогодних туров россияне купили в Анталью и на соседние курорты. Сейчас - уже 14%, Турция стала популярнее Дубая и Гоа! Хотя купаться на Новый год там холодно.

- Турция даже в низкий сезон пользуется популярностью благодаря солнечной погоде, бассейнам с подогревамой водой в отелях и системе "Все включено". И это самое бюджетное из зарубежных направлений, - объясняет Евгений Гинзбург.

Впрочем, в случае с новогодними турами бюджетность - штука относительная. За каникулы в Турции россияне выкладывают в среднем 91 900 рублей на семью.

А ЧТО РОССИЯ?

По России проще путешествовать самим, так что туров на отечественные курорты - в Сочи и Красную Поляну, Крым, Домбай, Минводы - продается сравнительно немного, всего 6% от общего числа праздничных поездок. Хотя год назад было вообще 3%.