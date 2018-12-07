Виктория Боня о слухе про секс с Павлом Мамаевым: «Его жена – психопатка!»

Супругу Павла Мамаева Алану не остановить. После того, как она узнала о связи своего арестованного мужа с танцовщицей из Литвы и поняла, что ее брак трещит по швам, решила, что и дальше не намерена ничего скрывать. И когда в комментариях пользователи поинтересовались у красавицы, отчего это Виктория Боня с таким рвением защищает Кокорина и Мамаева на телеканалах, уверена выдала: она с ним спала.

Супругу Павла Мамаева Алану не остановить

Боню это заявление возмутило до глубины души.

«Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу, — ответила Боня подписчику, который затронул тему скандала с Аланой. — Я дружу с Сашей (Александром Кокориным, который сейчас находится за решеткой вместе с Павлом Мамаевым, — прим. kp.ru) и пришла поддержать его. А жена Мамаева пусть лучше детьми занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети — в свои шесть лет двух слов связать не могут — ни один, ни другой. Бедные».

Виктория Боня о слухе про секс с Павлом Мамаевым

Алана Мамаева, действительно, сейчас переживает не самый лучший период и делится своей горечью по поводу измен мужа с подписчиками соцсетей. Там же она рассказала, в каком шоке была, узнав, что у бывшего игрока сборной России и ее мужа есть любовница.

«Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю, я тебя люблю, я тебя жду! А он мне «Где дети?». Они по нему скучают. Я ему говорю, ты меня хотя бы любишь? Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую», — рассказала она.

Алана Мамаева, действительно, сейчас переживает не самый лучший периодФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, после дебоша,который Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили в центре Москвы, они были заключены под стражу. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Футболисты частично признали свою вину на заседании суда 5 декабря, где рассматривается вопрос продления футболистам срока ареста. Однако, суд принял оставить их под стражей до 8 февраля. Новый год спортсмены встретят в СИЗО.