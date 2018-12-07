Линда рассказала, как Максим Фадеев распускал слухи о ее наркотической зависимости

Разговор с Линды с Ириной Шихман в интернет-шоу "А поговорить?" вышел достаточно откровенным. Пользовавшая мега-популярностью в 90-х исполнительница хитов "Ворона" и "Марихуана" рассказала о том, почему перестала общаться с продюсером Максом Фадеевым, что заставило ее уйти со сцены и как тяжело было возвращаться обратно спустя 8 лет.

Эпатажная певица призналась, что несмотря на просьбу Фадеева снова собраться вместе, чтобы записать новые песни, она никогда не пойдет на это, так как обратно дороги нет. Линда уверена, что тогдашний продюсер очень грамотно ее использовал. А она наивно верила, когда он называл их братом и сестрой. И воспользовавшись этой доверчивостью, Фадеев создал образ Линды, которая сидит на наркотиках. Когда журналисты в интервью интересовались, как звезда относится к запрещенным веществам, продюсер не опровергал их предположения, что вполне себе положительно. Не исключено, что употребляет.

- А я тогда не то, что наркотики не употребляла, я была сыроедом. Питалась чистыми овощами, орехами, запивала это все кефиром и ряженкой. Плюс, много занималась йогой. Это сейчас йога вошла в моду, а тогда это было совершенно новое направление, - призналась Линда.

Однажды на фоне ее "наркотической славы" на нее с кулаками чуть не накинулась проводница поезда, в котором она ехала. Та начала задирать рукава кофты звезды и требовать показать вены. Работница кричала, что из-за песен певицы ее дочь подсела на наркотики и в этом виновата Линда.

Звезда 90-х уверена, что этот имидж сильно подпортил в дальнейшем ее карьеру. Многие были уверены, что она сгинула в безвестности.

А со сцены Линда решила уйти, когда у ее отца начались финансовые проблемы. Он предложил Фадееву оформить студию, где записывала песни Линда, на продюсера. После этого Фадеев стал уходить с горизонта. Линда считает, что его сгубила зависть и корыстолюбие. Кроме того, как считает Линда, Фадеев начал переманивать к себе ее музыкантов. Ну и как после такого можно говорить о воссоединении?!