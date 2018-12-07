Татьяна Навка: Шоу «Аленький цветочек» вернет веру в чудеса

Сейчас Татьяна и ее коллеги заняты последними приготовлениями к показам. Нам удалось задать фигуристке несколько вопросов о новой постановке «Аленький цветочек».

- Татьяна, почему вы выбрали именно сказку Аксакова «Аленький цветочек»?

- Помогли определиться воспоминания из детства. «Аленький цветочек» - моя любимая сказка. Хочется, чтобы люди увидели красивую историю о том, как важно разглядеть в человеке не только внешнюю оболочку, но и внутреннее содержание. Я удивляюсь, что теперь далеко не все дети знают наш «Аленький цветочек», зато смотрели «Beauty and the Beast» («Красавицу и Чудовище»). Надеюсь, наша ледовая постановка вернет интерес к «Аленькому цветочку».

- Что ждет зрителей?

- Во-первых, великолепное фигурное катание в исполнении целой плеяды выдающихся спорт­сменов. Артисты исполняют сложнейшие трюки на фоне декораций, поражающих воображение даже самого искушенного зрителя.

Во-вторых, будет звучать фантастическая музыка. Ее написал известный композитор Сергей Ковальский. Некоторые вокальные партии исполнит Филипп Киркоров.

В-третьих, «Аленький цветочек» - это шоу с большой буквы. В нем собрано огромное количество световых эффектов и уникальных режиссерских фишек. Моя команда основательно готовится к премьере. Сейчас мы заканчиваем последние штрихи, репетиции идут практически нон-стоп. Мне не терпится поделиться результатом нашего труда со зрителями!

- Кто из звезд-фигуристов окажется с вами на льду?

- Главную мужскую партию исполнит мой неизменный партнер и настоящий друг Петр Чернышев. Он прекрасно сыграл роль Руслана и теперь вживается в образ Чудовища. Также зрителей порадуют Юко Кавагути и Александр Смирнов, Виктор Петренко, Артур Гачинский и многие другие звезды. Большинство артистов, задействованных в «Аленьком цветочке», участвовали в «Руслане и Людмиле», но будут и новые лица. Правда, далеко не всех их удастся узнать в гриме (улыбается).

- Расскажите про свою роль в «Аленьком цветочке»?

- Я автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли в шоу. Творческий процесс подобен созданию живого организма, и во время подготовки многое может поменяться. Поэтому важно, чтобы рядом были увлеченные люди. Мне повезло, я работаю с коман­дой профессионалов во главе с режиссером-постановщиком Алексеем Сеченовым. Каждый участник нашего проекта четко знает свое дело и вкладывает в создание мюзикла на льду все силы. Коллектив у нас потрясающий.

Афиша нового шоу Татьяны Навки.

- Продюсерская и режиссерская работа - новая страница вашей жизни...

- Я бы даже сказала не страница, а глава. Раньше я каталась в проектах Ильи Авербуха и, будучи исполнительницей главной роли, ни за что не отвечала, кроме как за свои коньки, костюмы и выступления. Сейчас совершенно другая история, я в ответе за огромный коллектив, за весь творческий процесс и за качество всего шоу.

- Расскажите о костюмах.

- Костюмы - неотъемлемая часть фантастического мира, который мы создаем на льду, по­этому к процессу разработки мы подошли основательно. Их создавала целая команда из 20 художников. Всего сшито более 100 костюмов. Шоу будет идти без перерывов две недели дважды в день, так что задача сделать не только красивые наряды, но качественные. Чтобы ничего не создавало неудобства для спортсмена, не сыпалось и не отваливалось.

- В чем для вас основная идея шоу?

- Мне кажется, в глубине души каждый из нас хочет снова вернуться в детство и поверить в чудеса. Моя задача как продюсера создать такое шоу, которое хотя бы на несколько часов подарит зрителям те самые светлые эмоции, которых они давно не испытывали. Представления мы покажем в новогодние праздники. Это особое время, когда как никогда важно помнить об исцеляющей силе любви и вере в добро.

ГДЕ: Ледовый дворец «Мегаспорт», м. «Динамо», Ходынский б-р, 3.

КОГДА: 25 декабря - 8 января.

Цена билетов: от 1000 руб.

Заказ билетов: Navka.show.

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