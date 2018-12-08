Юрий Поляков - в эфире Радио "Комсомольская правда": Да, без канифоли для смычка теперь не обойтись

Как мы уже сообщали, в Москве подвели итоги необычного состязания драматургов, которое проводилось по инициативе знаменитого писателя, председателя Общественного Совета Министерства культуры России Юрия Полякова. (См. "Юрий Поляков: Гамлет с клистиром на сцене зрителю надоел. Он ждет нормального современного героя", 30 ноября с.г.)

Юрий Поляков - об итогах конкурса драматургов «Автора - на сцену!» 00:00 00:00

А победителей награждали, как и полагается, в театре... Финал конкурса прошёл с аншлагом.

- Да, действительно - мест свободных на новой сцене МХАТа имени Чехова не было, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Юрий Поляков. - Очень хорошо приняли композицию из фрагментов пьес-победителей, которую поставил Павел Карташев, а сыграли актеры Театра-студии Всеволода Шиловского.

- А как прошло само награждение победителей?

- Тоже - очень интересно. Потому что вручали награды - а это, в том числе, и сертификат на полмиллиона рублей, которые победитель может отдать в театр на постановку...

- Каждому.

- Каждому-каждому!

Так вот - вручали награды люди очень интересные, я бы даже сказал, знаковые: Елена Ямпольская, Владимир Меньшов, Евгений Стеблов, Всеволод Шиловский, Тигран Кеосоян, Светлана Врагова, Надежда Птушкина...

На церемонии вручения наград Первого международного конкурса "Автора - на сцену!". ФОТО Михаил Белоцерковский/Facebook

И приехали почти все наши победители. Хотя география в этом плане очень широкая получилась - Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Уфа, Иркутск...

Единственное - не было Рыбчинского из Киева, он автор трагедии в стихах "Царь Ирод". Но это - понятно, почему Юрий не приехал, сейчас это рискованно для русских писателей, живущих на Украине.

Считаю, праздник удался - во всех смыслах.

И очень справедливо заметила руководитель ООО "Театральный агент" Виктория Сладковская, процитировав Козьму Пруткова - что поощрение необходимо таланту, как канифоль к смычку виртуоза.

- Юрий, это был первый международный конкурс на лучшую пьесу. А что - ожидается и второй, и третий, и так - до ста?

- Да, мы собираемся и в будущем году снова провести такой же конкурс, и уже весной объявим о приеме рукописей. Будем надеяться, что и средства на это у нас найдутся...

КСТАТИ

Победители конкурса "Автора - на сцену!"

1. Алферов Валерий, «Закон бумеранга».

2. Демчик Наталья, «Тонкие материи».

3. Кочнев Сергей, «Шелест могучих крыльев».

4. Ларина Марта, «Ширма».

5. Малышев Олег, «Дорогой подарок».

6. Орлов Даниэль, «Ведро».

7. Осина Татьяна, Ошарина Марина, «Ради тебя».

8. Поздняков Александр, «Генерал».

9. Рыбчинский Юрий, «Царь Ирод».

10. Шакурова Шаура, «За синими туманами».

Дипломанты

1. Гейжан Анна «Сезон закатов».

2. Пархоменко Андрей, Якубовская Ирина, «Привет, КарлСон».

3. Рокотов Валерий, «Булгаков и черт».

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