Париж. Два пути Макрона

Я сознательно не комментировал происходящее ныне во Франции. Ибо пока не сложил уверенной позиции. А раскидываться устойчивыми для подобных случаев экспертными и журналистскими клише, - будь то «рука рассерженного Трампа» или «молодцы-французы - стоят за свои права, а мы вот так не можем», я не готов. Ответственность к своим словам ощущаю с каждым днём всё более.

Но всё же постепенно начну говорить об этом, ибо похоже там всё интересно и познавательно заворачивается.

Вчера вечером в полёте я перечитывал своего любимого «Государя» Никколо Макиавелли. Там легко можно найти ответы на многие вопросы политики и власти во все времена. Будь то Древняя Греция, Рим, Средние века, идеи Маркса, Гитлера или современный «национально-ориентированный глобализм». Все законы просты.

Так вот применительно к президенту Франции Макрону можно определить следующее:

Не имеет значения как ты получил власть и стал правителем страны. Доблестью ли, милостью ли судьбы или злодеяниями. В любом из случаев удержание власти есть задача более сложная, нежели её завоевание.

Эммануэль Макрон получил власть в дар просто милостью к судьбе неизвестному молодому человеку, оказавшемуся в нужное время усталости французов от марионеток США, после отстранения последними от власти Жака Ширака за иракскую фронду 2003 года.

Но! Дольше удерживаются у власти те, кто даже, получив её милостью судьбы, на неё, милость, далее не полагается.

Макрону было необходимо либо рушить старый порядок и формировать свою новую силовую политическую реальность. Либо преобразовывать стартовое доверие народа в его искреннюю любовь. А значит давать народу то что он хочет в первую очередь - не угнетать, как делали это предыдущие президенты Франции совместно с США. «Угнетение» прошу принимать, в случае с сегодняшней Францией, как понятие относительное. Даже современному высокому качеству жизни французов. Никогда нет предела совершенству.

И если кто-то полагает вместе с Макроном, что мир стал иным, и улица с большой кровью в центре цивилизованной европейской столицы, это что-то из времён Варфоломеевской ночи, то если он занимается политикой, то это значит подписать себе политический приговор.

А интересантов для сноса Государя всегда будет хоть отбавляй. И внутри и снаружи. Особенно если твой стартовый политический капитал дутый политтехнологиями тех же кто сейчас играет против тебя извне.

Президент Франции Макрон упустил свой шанс к переговорам пару-тройку недель назад, предпочтя помпезность своего чеканенного шага перед строем французских солдат в годовщину окончания Первой Мировой войны, и переговорам без переговоров в США в Аргентине. США на G20 ни с кем переговоров не вели кроме Китая.

И теперь у Макрона есть два пути:

Топить всё это парижское действо в крови, а далее, наконец, разрушая старый порядок, заручившись любовью народа, вначале на штыках, а далее от государевой милости, управлять Францией и её гражданами через благочестивую силу.

Или уходить. Немедленно. Ибо время для компромиссов закончилось. Завтра уход может быть болезненным и для него лично, и для судеб многих в том числе и за пределами Франции.

Сегодняшний субботний день может решить многое. Если будет жарко - я слетаю, посмотрю, и вам покажу как работают классические политические технологии, описанные моим любимым Макиавелли.

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