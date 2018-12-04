Парижский Майдан: После месяца протестов премьер Франции отменил налог на топливно

В пятой республике баррикады и революции превратились в национальный вид спорта. Всего полгода назад страна отметила 50-летие знаменитых студенческих волнений-1968, сместивших самого президента Шарля де Голля. Сейчас события близки к повторению.

В конце октября правительство попыталось поднять акциз на топливо и стоимость техосмотра. Для страны, где машина (пускай и кредитная) есть почти в каждой семье, это удар ниже пояса. Водители начали перекрывать магистрали, а поскольку выходили они в жёлтых жилетах с катафотами, эта броская одежда превратилась в символ всего протеста. К которому присоединились сотни тысяч людей по всей республике, выступая уже не столько «за дешёвое дизтопливо», сколько «против политики президента Эммануэля Макрона».

Пожарные тушат автомобили в ходе ночных беспорядков в Париже.Фото: REUTERS

И вот после месяца бодания с демонстрантами и почти тысячи раненых, правительство включило заднюю передачу. «Акцизы (а значит, и цены — Ред.) на топливо будут заморожены на полгода», — объявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп.Фото: REUTERS

— Это можно считать победой демонстрантов. Но, судя по реакции самих «желтожилетников», они не считают уступки правительства поводом разойтись по домам. Слишком поздно, мол, отреагировала власть, да и что будет, когда спустя полгода мораторий истечёт? — сказал нам ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. — Теперь они требуют ещё и вернуть налог на крупные состояния, который отменил Макрон, и созвать «Генеральные штаты» (народный парламент) для обсуждения налоговой реформы.

Власти пошли на уступки после нескольких неспокойных ночей в крупнейших городах Франции.Фото: REUTERS

«Жёлтые жилеты» анонсировали следующую волну протестов на субботу, 8 декабря. Эта дата и станет рубежной: если люди продолжат выходить на улицу, значит, правительство по-прежнему не контролирует ситуацию, — полагает эксперт.

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