В Германии появился аналог сайта «миротворец»

Когда в апреле 2015 года у собственного подъезда в Киеве был убит писатель-антимайдановец Олесь Бузина, то накануне его личные данные, включая место жительства, были выложены на украинский сайт «Миротворец». Это такой реестр «врагов нации и агентов Кремля», где есть в том числе и корреспонденты «КП»

Однако до последнего времени представить нечто подобное в Германии было невозможно. Ведь 80 лет назад страна уже прошла через нацистский режим и террор против «неугодных», и с любыми намеками на те времена сражаются на государственном уровне.

Но недавно в немецком интернете появился сайт с «реестром нацистов». Под это определение местные либералы подводят всех, кто отстаивает патриотические ценности. Особенно достаётся членам движения «Альтернатива для Германии» (АдГ): именно потому, что они выступают против приёма беженцев, а также за дружбу с Россией и отмену санкций. (И чтобы вы понимали — это не какое-то маргинальное подполье, а третья по величине партия в Бундестаге, хоть и оппозиционная курсу нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.)

По словам создателей сайта, идентифицировано уже около 1200 человек с антимигрантских митингов, и план-максимум — удвоить цифру. Разумеется, прямых призывов к травле и расправе над «неугодными» нет.

За скандальным проектом стоит «Центр политической красоты» (Zentrum für politische Schönheit) — немецкоязычная арт-группа, продвигающая ультралиберальные ценности с помощью акционизма и «современного искусства».

В 2015 году она разместила в Средиземном море «платформу спасения» — плот шириной 6х6 метров, на котором должны найти приют беженцы из Африки, если их судёнышко потерпит крушение по пути в Европу… Как же те найдут этот пластиковый матрасик?..

К счастью, в немецкой прессе поднялся шум, и картотеку «врагов» быстренько убрали. Но в интернет-архивах страницы скандального сайта с личными данными активистов АдГ можно найти до сих пор.