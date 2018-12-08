2018-12-08T18:15:53+03:00
Общество

«Мисс Мира-2018» стала 26-летняя директор реабилитационного центра из Мексики

Российская участница Наталья Строева имела хорошие шансы на победу, но вошла лишь в «Топ-30»
Юлия МАЗУР
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Обладательницей титула Мисс мира - 2018 стала представительница Мексики.Обладательницей титула Мисс мира - 2018 стала представительница Мексики.Фото: REUTERS
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В Китае отгремел один из самых престижных конкурсов красоты. Именно это шоу было первым - его основали в Великобритании в 1951 году. И вот уже 67 лет «Мисс Мира» собирает самых красивых девушек со всей планеты.

Ванесса Понсе де Леон с флагом родной Мексики. Фото: REUTERS

Ванесса Понсе де Леон с флагом родной Мексики.Фото: REUTERS

В прошлом году корону «Мисс мира-2017» завоевала 21-летняя Мануши Чхиллар из Индии, студентка медколледжа.

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Today, a year ago my life changed completely.
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В этом году побороться за корону приехали 118 победительниц национальных конкурсов (в «Мисс Вселенная», который пройдет через неделю, учувствуют 94 девушки).

Среди них и участница от России 19-летняя Наталья Строева из Якутии.

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TOP30 TOP MODEL MISS WORLD 2018
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Она учится в мединституте в Москве, мечтает стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом. Также Наталья - профессиональная модель.

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Хотела бы еще раз выразить огромную благодарность людям, которые в будний день согласились, принарядились и создали мини-Ысыах на пл.Ленина
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Несмотря на молодость, у девушки достаточно опыта, чтобы учить других ходить по подиуму и позировать фотографам.

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Мне с самого детства нравится все это женское,красивое и совершенное
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Наталья сирота, воспитывали ее брат и тетя. Она танцует много лет, очень любит традиционные русские танцы. Личный девиз: «Все, что сделано - все к лучшему!»

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2 апреля начнется интернет-голосование на официальном сайте missrussia.ru
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Параметры ее фигуры 80-60-90 см при росте 173 см.

У россиянки было немало шансов на победу. Поклонники шоу и букмекеры уверенно ставили Строеву в «Топ-15».

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Оффициальное голосование на сайте Ykt.ru уже началось
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У Натальи был роскошный национальный костюм от якутского дизайнера, который оценили во всем мире. Да и красота у нее удивительная.

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Второй день на конкурсе @missworld
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Но россиянка в финальный отбор не попала. Зато вместе с конкурсантками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки в «Топ-5» оказалась участница от Беларуси Мария Василевич.

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Долгожданное селфи #миссбеларусь2018
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21-летняя «Мисс Беларусь» родом из Минска. Она бакалавр наук в области экономики и управления, пишет научные работы.

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#миссбеларусь2018
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Мария любит спорт, езду верхом и на велосипеде, она танцует с 5 лет, рисует, обожает посещать театры и художественные галереи.

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Не хандрите Осень очаровательна #миссбеларусь2018
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Однажды она даже пилотировала самолет в качестве второго пилота. Ее девиз: «Будь лучшей версией того, кто ты есть».

Самой красивой девушкой мира назвали Ванессу Понсе де Леон из Мексики. Ей 26 лет.

Она имеет степень по международному бизнесу и входит в совет директоров реабилитационного центра для девушек и волонтеров «Migrantes en el Camino».

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Audici n en el reto de talento de @missworld
4158 отметок «Нравится»114 комментариевInstagram

Победительница конкурса - лектор в Национальном института молодежи, а также модель и ведущая.

vanessaponcedeleonvanessaponcedeleon
Ya sali mi portada de @redmagazine.mx !!
2578 отметок «Нравится»74 комментариевInstagram

Ванесса занимается погружением с аквалангом, играет в волейбол, рисует и очень любит сериал «Аббатство Даунтон». Личный девиз: «Мы все нужны друг другу».

vanessaponcedeleonvanessaponcedeleon
Mis primeras horas en China y sinti ndome cerquita de mi M xico querido
4738 отметок «Нравится»117 комментариевInstagram

Второе место досталось участнице из Таиланда. Третье место так и осталось без победительницы.

missworldmissworld
Miss World 2018 WE HAVE A NEW MISS WORLD !!
20155 отметок «Нравится»1238 комментариевInstagram
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