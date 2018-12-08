«Мисс Мира-2018» стала 26-летняя директор реабилитационного центра из Мексики

В Китае отгремел один из самых престижных конкурсов красоты. Именно это шоу было первым - его основали в Великобритании в 1951 году. И вот уже 67 лет «Мисс Мира» собирает самых красивых девушек со всей планеты.

Ванесса Понсе де Леон с флагом родной Мексики.Фото: REUTERS

В прошлом году корону «Мисс мира-2017» завоевала 21-летняя Мануши Чхиллар из Индии, студентка медколледжа.

manushi_chhillar Today, a year ago my life changed completely.

В этом году побороться за корону приехали 118 победительниц национальных конкурсов (в «Мисс Вселенная», который пройдет через неделю, учувствуют 94 девушки).

Среди них и участница от России 19-летняя Наталья Строева из Якутии.

stroevatasha TOP30 TOP MODEL MISS WORLD 2018

Она учится в мединституте в Москве, мечтает стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом. Также Наталья - профессиональная модель.

stroevatasha Хотела бы еще раз выразить огромную благодарность людям, которые в будний день согласились, принарядились и создали мини-Ысыах на пл.Ленина

Несмотря на молодость, у девушки достаточно опыта, чтобы учить других ходить по подиуму и позировать фотографам.

stroevatasha Мне с самого детства нравится все это женское,красивое и совершенное

Наталья сирота, воспитывали ее брат и тетя. Она танцует много лет, очень любит традиционные русские танцы. Личный девиз: «Все, что сделано - все к лучшему!»

stroevatasha 2 апреля начнется интернет-голосование на официальном сайте missrussia.ru

Параметры ее фигуры 80-60-90 см при росте 173 см.

У россиянки было немало шансов на победу. Поклонники шоу и букмекеры уверенно ставили Строеву в «Топ-15».

stroevatasha Оффициальное голосование на сайте Ykt.ru уже началось

У Натальи был роскошный национальный костюм от якутского дизайнера, который оценили во всем мире. Да и красота у нее удивительная.

stroevatasha Второй день на конкурсе @missworld

Но россиянка в финальный отбор не попала. Зато вместе с конкурсантками из Таиланда, Мексики, Уганды и Ямайки в «Топ-5» оказалась участница от Беларуси Мария Василевич.

by_vasilevich Долгожданное селфи #миссбеларусь2018

21-летняя «Мисс Беларусь» родом из Минска. Она бакалавр наук в области экономики и управления, пишет научные работы.

Мария любит спорт, езду верхом и на велосипеде, она танцует с 5 лет, рисует, обожает посещать театры и художественные галереи.

by_vasilevich Не хандрите Осень очаровательна #миссбеларусь2018

Однажды она даже пилотировала самолет в качестве второго пилота. Ее девиз: «Будь лучшей версией того, кто ты есть».

Самой красивой девушкой мира назвали Ванессу Понсе де Леон из Мексики. Ей 26 лет.

Она имеет степень по международному бизнесу и входит в совет директоров реабилитационного центра для девушек и волонтеров «Migrantes en el Camino».

vanessaponcedeleon Audici n en el reto de talento de @missworld

Победительница конкурса - лектор в Национальном института молодежи, а также модель и ведущая.

vanessaponcedeleon Ya sali mi portada de @redmagazine.mx !!

Ванесса занимается погружением с аквалангом, играет в волейбол, рисует и очень любит сериал «Аббатство Даунтон». Личный девиз: «Мы все нужны друг другу».

vanessaponcedeleon Mis primeras horas en China y sinti ndome cerquita de mi M xico querido

Второе место досталось участнице из Таиланда. Третье место так и осталось без победительницы.