2018-12-08T19:12:05+03:00
В мире

В беспорядках в Париже пострадали десятки человек: митингующие громят витрины, полиция применила водометы

Во время акции «жёлтых жилетов» против повышения цен на бензин уже задержано 570 человек [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протестующие требуют отмены решения о повышении цен на топливоПротестующие требуют отмены решения о повышении цен на топливоФото: REUTERS
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В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились масштабные протестные акции против повышения цен на топливо и увеличения пошлин. Наиболее масштабные демонстрации сейчас проходят в Париже, куда жандармерия уже стянула бронетехнику и специальные устройства для разбрызгивания слезоточивого газа.

Беспорядки в Париже: прямая трансляция. Жёлтые жилеты громят столицу Франции: поджигают автомобили, бросают в полицейских камни, сооружают баррикады. Смотрите, что происходит на улицах Парижа в режиме реального времени

К настоящему моменту известно о 30 пострадавших, среди которых есть правоохранители. Также более 570 человек было задержано, многие из них уже помещены под стражу. Агрессивно настроенные члены движения "желтые жилеты" продолжают поджигать машины, громить витрины магазинов и закидывать полицейских камнями.

Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

На улицах города появились настоящие баррикады, протестующие используют световые и дымовые шашки, а также активно размахивают национальными флагами и плакатами. Особенно "жарко" сейчас на площади Республики, которая оказалась вся исписана различными лозунгами. Многие требуют не только отменить решение о повышении стоимости бензина, но и отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона, который стал его инициатором. Правоохранителям уже неоднократно приходилось использовать в отношении наиболее агрессивных демонстрантов водометы.

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