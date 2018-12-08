В беспорядках в Париже пострадали десятки человек: митингующие громят витрины, полиция применила водометы

В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились масштабные протестные акции против повышения цен на топливо и увеличения пошлин. Наиболее масштабные демонстрации сейчас проходят в Париже, куда жандармерия уже стянула бронетехнику и специальные устройства для разбрызгивания слезоточивого газа.

Беспорядки в Париже: прямая трансляция. Жёлтые жилеты громят столицу Франции: поджигают автомобили, бросают в полицейских камни, сооружают баррикады. Смотрите, что происходит на улицах Парижа в режиме реального времени

К настоящему моменту известно о 30 пострадавших, среди которых есть правоохранители. Также более 570 человек было задержано, многие из них уже помещены под стражу. Агрессивно настроенные члены движения "желтые жилеты" продолжают поджигать машины, громить витрины магазинов и закидывать полицейских камнями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681369" frameborder="0"></iframe> Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

На улицах города появились настоящие баррикады, протестующие используют световые и дымовые шашки, а также активно размахивают национальными флагами и плакатами. Особенно "жарко" сейчас на площади Республики, которая оказалась вся исписана различными лозунгами. Многие требуют не только отменить решение о повышении стоимости бензина, но и отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона, который стал его инициатором. Правоохранителям уже неоднократно приходилось использовать в отношении наиболее агрессивных демонстрантов водометы.