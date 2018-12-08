2018-12-08T22:33:02+03:00
Телевизор

Диеты телеведущих: как похудели Андреева, Летучая и Стриженова

Звезды держат вес, соблюдая правила питания
Инна ФЕДОТОВА
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Екатерина Стриженова отказалась от ужина и привезла тренажер на работуЕкатерина Стриженова отказалась от ужина и привезла тренажер на работуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Экран прибавляет 5 - 6 кг, поэтому телеведущие постоянно сидят на диетах. Рассказываем о правилах питания, которые помогли звездам избавиться от лишнего веса и держать себя в нужном размере.

Екатерина АНДРЕЕВА ест по часам

Телеведущая советует прочесть книгу «Мозг и еда» Дэвида Перлмуттера. Помимо ежедневных физических нагрузок Екатерина Андреева соблюдает принципы хронопитания:

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Екатерина Андреева с утра на тренировке по боксу
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1. Завтрак: с 6 до 8. Под запретом сладкое - с утра запрещены любые углеводы. А вот жиры и белки приветствуются. Разрешены блины без глютена с красной икрой, селедка, печень трески, индейка, сливочное масло. Можно сделать кашу без глютена и сырники без сахара, но не чаще 2 раз в неделю.

2. Обед: с 12 до 14. Белок (мясо, птица, рыба) с тушеными или паровыми овощами. Овощной суп. Для веганов – бобы, тофу, фасоль. Андреева мясо не ест, но иногда может себе позволить индейку.

3. Полдник: с 16 до 17. В это время можно есть сладкое (фрукты, йогурт, черный шоколад) без вреда для организма.

4. Ужин: с 19 до 20. Белок с тушеными или обжаренными овощами. Но от ужина чаще всего Екатерина Андреева отказывается.

Елена ЛЕТУЧАЯ отказалась от «молочки»

Правила ЗОЖ телеведущей Елены Летучей, которая получила идеальную фигуру, приложив усилия.

1. Полгода назад отказалась от молочных продуктов. Редко балует себя сыром пармезан.

2. С лета под запретом сахар и любые продукты с добавлением сахара. «Через две недели я увидела, как подтягивается тело, разглаживается кожа и ее цвет изменяется…» - делилась результатами отказа от сладостей Летучая. Елена иногда может позволить себе конфетку, но это исключение из правил.

3. Раздельное питание. Вечером нельзя есть сложные углеводы.

4. Никогда не пьет газировку и не есть фасфуд, как и любую жирную пищу.

5. Мясо ест редко, предпочитая стейк. Рыба в рационе – морская.

6. Из физических нагрузок в расписании Летучей – утренняя зарядка. Регулярно спортом не занимается, фитнесс-клуб не посещает.

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Теперь Елена Летучая смело хвастается фото в купальнике
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Елена Летучая подписана в социальных сетях на различные страницы с интересными рецептами. Вот несколько рецептов, по которым Елена регулярно готовит.

Вместо обычного молока – миндальное.

Миндальное молоко: На ночь замочить свежие зерна миндаля в воде (уровень воды на два пальца выше зерен). Полученную массу перемолоть в блендере, добавив два стакана воды, процедить.

Вместо обычного хлеба – выпечка из зеленой гречки, без муки и сахара.

Хлеб из зеленой гречки: 300 г зеленой гречки, 60 г семян чиа, 1 стакан растительного молока, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды погасить яблочным уксусом. Добавить по вкусу - семечки, орехи, специи, сушеные травы или вяленые помидоры. Зеленую гречку замочить на пару часов, промыть. Залить семена чиа растительным молоком, помешивая 10 минут) — семена должны разбухнуть. Все ингредиенты положить в блендер, добавить специи и перемолоть, но не мелко - частички гречки должны оставаться. Выпекать в форме в духовке при 180 °С 40 минут.

Екатерина СТРИЖЕНОВА отказалась от ужина и привезла тренажер на работу

Телеведущая всю жизнь ведет борьбу с лишним весом: испробовала массу способов похудения. Екатерина быстро сбрасывает вес на диете Дюкана, но долго она на ней не сидит – вредно для здоровья. Сейчас Стриженова ведет ежедневный телепроект «Время покажет» на Первом канале. Поэтому пропадает на работе с утра до вечера. С октября телеведущая установила в своей гримерке в Останкино тренажер Power Platе. Во время занятий на этой виброплатформе задействованы все группы мышц. В перерывах между съемками к Стриженовой приезжает тренер и проводит тренировки. За первый месяц тренировок вес начал уходить: «Я потеряла 4 кг 200 граммов».

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Екатерина Стриженова тренируется в гримерке в Останкино
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Чтобы похудеть Ежедневно Стриженова придерживается следующих правил питания:

1. На завтрак пьет кефир, который «разбавляет» ложкой отрубей.

2. На обед ест йогурты, рыбу или мясо с овощами.

3. Фрукты и сладкое есть до 16 часов и не смешивает с другими продуктами.

4. Не ест после 17 часов.

5. В первой половине дня пьет много воды.

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