2018-12-09T15:25:45+03:00
Политика

Патриарх Кирилл: На Украине против церкви восстали силы зла

Предстоятель РПЦ обвинил раскольников в ненависти и готовности губить человеческие жизни
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пока Петр Порошенко пытается созвать 15 декабря на Украине так называемый "объединительный собор", а Константинополь рассылает иерархам Украинской православной церкви приглашения с угрозами, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прямо сказал, где пребывают сторонники автокефалии. Во тьме.

- Мы знаем, как силы зла восстали на православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть. Поэтому все те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь и ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим?

Послушайте лидеров раскола, с какой ненавистью они говорят. Разве это пастырское слово, разве это слово любви? Одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть тьмы, нужно просто внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме, - заявил на воскресной службе в Люблино предстоятель РПЦ.

При этом он уверен, что каноническая церковь устоит на Украине и под нынешними атаками.

- Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем, - заключил Святейший.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томос Украине: какие цели преследуют Порошенко и Константинопольский патриарх, выступая за автокефалию Украинской церкви

Сторонники предоставления Украинской церкви автокефалии преследуют свои цели, не имеющие к вере никакого отношения (подробности)

Роман Лункин: Украину в крови потопят раскольники

Глава центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН прокомментировал «КП» скандальные заявления президента Украины (подробности)

МНЕНИЕ

Автокефалией Порошенко пытается поднять свой рейтинг, но, тем самым, он себя похоронит

Наш спецкор Александр Коц, который во время Майдана был в Киево-Печорской Лавре, - о том, почему Порошенко не стоит трогать этот религиозный детонатор (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по миграции
ЦИК Армении рассказал о явке на парламентских выборах
Во время протестов во Франции полиция задержала более 1,7 тысячи человек
Выходные дни на январские праздники-2019: в Роструде рассказали, как отдыхаем на Новый год
Российские эксперты прибыли в Египет для инспекции аэропортов
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Алексеевой
В Совфеде назвали блефом планы Украины по созданию ядерного оружия
Умер актер Тарас Мельничук из сериала «Возвращение Мухтара»
РЖД 10 декабря представят в Москве макет нового плацкарта
Пушков прокомментировал заявление СБУ о «причастности России к протестам во Франции»
В Египте двое россиян погибли в ДТП
МЧС предупредило о снегопаде и гололеде в Москве
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Пропавшая участница «Мисс Вселенная-2018» благополучно добралась до Таиланда
Порошенко подписал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам
Украина должна выплатить $12 млрд по внешнему госдолгу
В России стали чаще брать взятки
Ума Турман сфотографировалась на фоне протестов «желтых жилетов» в Париже
В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником
Пашинян призвал граждан Армении активно участвовать в парламентских выборах
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие
Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии
В Армении проходят внеочередные парламентские выборы
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России
У берегов Сардинии сломался круизный лайнер, на борту которого 390 человек