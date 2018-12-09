Патриарх Кирилл: На Украине против церкви восстали силы зла

Пока Петр Порошенко пытается созвать 15 декабря на Украине так называемый "объединительный собор", а Константинополь рассылает иерархам Украинской православной церкви приглашения с угрозами, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прямо сказал, где пребывают сторонники автокефалии. Во тьме.

- Мы знаем, как силы зла восстали на православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть. Поэтому все те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь и ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим?

Послушайте лидеров раскола, с какой ненавистью они говорят. Разве это пастырское слово, разве это слово любви? Одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть тьмы, нужно просто внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме, - заявил на воскресной службе в Люблино предстоятель РПЦ.

При этом он уверен, что каноническая церковь устоит на Украине и под нынешними атаками.

- Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем, - заключил Святейший.

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