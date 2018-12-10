Депутат Госдумы Константин Затулин: У Еревана слова расходятся с делом

- Россия с тревогой наблюдала за событиями этого года в Армении? Наши интересы как-то задеты?

- Безусловно, только сам армянский народ решает, кого он хочет видеть у власти в своей стране. Можно также согласиться с тем, что к прежней власти у населения были претензии, и именно поэтому на первых порах была столь массовая поддержка событий, которые Никол Пашинян взял на себя смелость объявить бархатной революцией.

Мост Киевян - эпическое сооружение над Разданским ущельем. ФОТО: Алексей Иванов

Но мы, в России, конечно, имеем полное право оценивать в какой мере те или иные события отражаются на оборонном потенциале наших союзников по ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности; военный оборонительный союз России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - «КП»).

Пашинян участвовал несколько раз во встречах с Владимиром Путиным, Россия никогда не отказывала армянским партнерам в консультациях по любым вопросам. Однако я все больше убеждаюсь, что в данном случае между словами и делами есть серьезный зазор. Они говорят, что российско-армянские отношения никогда не были так хороши и при этом открывают трескучее расследование деятельности «Российских железных дорог» в Армении. Говорят о необходимости укреплять сотрудничество и добиваться инвестиций от России и заводят уголовное дело против «Газпрома» в Армении...

Пешеходная улица в субботний вечер, огней немного. ФОТО: Алексей Иванов

- Как Россия реагирует на последний скандал с отзывом Арменией генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и попытку заменить его на другую свою кандидатуру?

- Летом глава российского МИДа предупредил, что не нужно ради сведения политических счетов создавать проблемы международной организации, каковой является ОДКБ. Тем не менее на Хачатурова завели уголовное дело и он был отозван с поста генсека, что породило весьма вульгарную публичную полемику, которая не делает чести никому и наносит ущерб климату доверия среди стран-участников оборонительного союза.

Безусловно, мы крайне негативно оцениваем преследования по политическим мотивам, которыми занимаются победившие революционеры.

Это не окраина, а центральная часть Еревана. ФОТО: Алексей Иванов

- У вас нет чувства, что при новом руководстве Армения перестанет быть союзником России и станет союзником Америки?

- Армения при всех президентах пыталась поддерживать хорошие отношения с ведущими мировыми державами, особенно с США и Францией. С нашей стороны было бы просто нечестно требовать обратного, учитывая что у Армении и так враждебные отношения с двумя из четырех своих соседей. Но взаимоотношения взаимоотношениям рознь. И если уж вы взяли обязательства в рамках ОДКБ, то вы должны трижды подумать прежде, чем предаваться мечтаниям о закупке чужой военной техники, тем более Россия вам поставляет военную технику фактически бесплатно.

Мы безусловно обратили внимание, что советник президента США Болтон во время своего недавнего визита в Армению довольно небрежно предложил армянским властям «сменить исторические приоритеты», а именно отказаться от дружеских отношений с Ираном (страной, которая сыграла большую роль в том, что Армения выжила в 90-е) и поучаствовать в совместной с США операции по блокаде Ирана.

Российская помощь Армении многообразна: вот, например, бесплатная проверка на ВИЧ местных жителей. ФОТО: Алексей Иванов

Болтон также предложил Армении отказаться от «исторических предрассудков». Читать между строк мы все умеем и понимаем, что под предрассудками здесь понимается позиция по поводу геноцида армян в Османской империи. Мы, кстати, геноцид армян признали еще в 1995-м, а США еще до сих пор не сделали.

Что ж, для Армении это тоже выбор: можно ли отказаться от памяти своих предков и жертв геноцида в угоду современной внешнеполитической конъюнктуре?

На коньячном заводе Арарат специально для Владимира Путина хранят именную бочку с классическим армянским напитком. ФОТО: Алексей Иванов

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За все время существования Организации договора о коллективной безопасности самый сильный удар по ней был нанесен изнутри. Случившаяся в этому году «уличная революция» в Армении привела к конфликту внутренних элит в стране и неожиданно отрикошетила по ОДКБ. Никол Пашинян и Ко сочли, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров виновен в разгоне протестов в Армении в 2008 году, и через десять лет возбудили против него уголовное дело (подробности).