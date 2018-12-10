Популярный фитнес-блогер Наталья Кузьмич: Как накачать красивые ягодицы и не потолстеть

Это сейчас Наталья Кузьмич — онлайн тренер, у которой более 200 тысяч подписчиков в инстаграм. А еще автор нескольких успешных спортивных курсов и обладательница фигуры.

Но несколько лет назад, когда Наталья стала мамой, ее история очень напоминала миллионы других: изменившаяся фигура, нехватка времени на тренировки, лишний вес... В один прекрасный день Наталья сказала себе: «Хватит!» — и за шесть месяцев кардинально изменила свое тело без помощи профессиональных тренеров и тренажерных залов. И сейчас доказывает, что ее случай не уникальный. При должном терпении и старании создать себе идеальное тело, не выходя из квартиры, может каждая женщина.

Свои советы Наталья собрала в книге с воодушевляющим названием «Попа-орех. Полное руководство от А до Я». Может быть, профессиональным диетологам фитнес-тренерам книга покажется наивной, а советы слишком примитивными, но для девушек, чей вес стал слишком обременительным, книга может стать советчиком и даже подругой.

С разрешения издательства АСТ публикуем отрывки.

Немного об анатомии

Ягодичные мышцы тела - это 3 парные мышцы: большая, средняя и малая ягодичная. Большая ягодичная мышца является самой крупной и толстой не только в структуре бедра, но и во всем организме. Начинается она на тазовой кости и крепится к задней поверхности бедренной кости ниже тазобедренного сустава. Вносит основной вклад в форму красивых ягодиц. Форма ягодиц зависит именно от формы большой ягодичной мышцы, и именно она (форма) закладывается генетически.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

· разгибание бедра в тазобедренном суставе;

· разгибание туловища при закрепленном бедре;

· отведение бедра в сторону (это передние верхние пучки);

· приведение бедра к центру (это задние нижние пучки);

· поворот бедра наружу;

· стабилизирует положение тела и ног при ходьбе;

· стабилизирует коленный сустав (благодаря широкой фасции бедра (это соединительная оболочка мышц, которая тянется от костей таза до коленного сустава по внешней стороне бедра), так вот это натяжение и препятствует повороту бедра внутрь (ну, например, когда вы ходите или бегаете), оно помогает стабилизировать коленный сустав.

Что касается средней и малой ягодичных мышц, то они залегают под большой, и благодаря их тренировке ягодицы приобретают более подтянутую форму (округлость).

Как накачать красивые ягодицы и не потолстеть

СРЕДНИЕ ЯГОДИЧНЫЕ МЫШЦЫ (ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ):

· стабилизуют тело при беге, ходьбе;

· отводят бедро в сторону;

· при фиксации бедра удерживают таз и туловище вертикально;

· передние пучки поворачивают бедро внутрь;

· задние пучки поворачивают бедро наружу.

МАЛЫЕ ЯГОДИЧНЫЕ МЫШЦЫ (ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ):

· при фиксации бедра удерживают таз и туловище вертикально;

· отводят бедро в сторону;

· передние пучки поворачивают бедро внутрь;

· задние пучки поворачивают бедро наружу.

Как вы уже поняли, для того чтобы накачать красивую и сочную попу, тренировать нужно все мышцы ягодиц (большые, средние и малые). Единственный способ повлиять на вид ваших ягодиц — это гипертрофировать мышечную ткань в этом месте (т.е. увеличить размер ягодичных мышц). Просто нарастить мясо на ягодицах — и вы конфетка… Как это сделать — другой вопрос.

Если попу не тренировать, то она сдувается за ненадобностью

Все, чем мы не пользуемся, регрессирует. Поэтому, чтобы реанимировать наши ягодицы, ими нужно активно пользоваться.

В повседневной жизни мы крайне редко задействуем для какой-либо работы ягодичные мышцы, поэтому у большинства женщин, не занимающихся спортом, они развиты плохо или же не развиты вообще, но это еще не все… При нашем современном образе жизни приходится больше сидеть (на работе, на учебе, в кафе, ресторане, машине, маршрутке, такси и т.д.) и лежать (отдыхать после работы, учебы и т.п.), нежели двигаться, а это, в свою очередь, также приводит к атрофии ягодичных мышц…

Вот сами судите: если вы работаете в офисе с утра до вечера, то наверняка ваши ягодицы много часов просто-напросто бездействуют. Бездействие проявляется в виде сидения. А сидение — не что иное, как отсутствие движения, активности. Собственно это и вызывает в мышечной ткани атрофию. Плюс неправильное питание.

Настройтесь на долгий путь, на котором вам придется трудиться и проявлять свою силу воли, но, поверьте, как только вы это сделаете, вы получите мегаудовольствие! Это повысит вашу самооценку, вызовет уважение и гордость за себя.

Поверьте, нет еще такого человека, на которого бы не подействовали тренировки! Самое главное — делать это грамотно, с умом и настойчивостью. Для достижения результата, а именно круглой и подтянутой попки, нам надо посещать тренажерный зал или тренироваться дома при наличии штанги, гантелей и блинов.

Главные условия

Потеря веса (катаболизм) и набор веса (анаболизм) — это два разных процесса, и совместить их не получится, поэтому, прежде чем начать качать попу и увеличивать ее в объеме, необходимо избавиться от лишних кг.

Но помним, что похудеть только в одном месте и при этом увеличить объем в другом не получится. Чтобы увеличить объем мышечной ткани на ягодицах и на всем теле, требуется процесс, который называется анаболизм (рост мышц), а чтобы похудеть, согнать жир, требуется катаболизм (разрушение) — вот в чем разница!

Чтобы попа росла, вам надо питаться с избытком калорий, иначе говоря, есть много правильной пищи. А вот катаболизм (разрушение) происходит, когда мы едим мало и наша калорийность в дефиците. Иными словами, похудеть и накачать классную попу сразу, одномоментно не получится.

Но тут надо понять одну важную вещь. Вот представьте, что ваши мышцы на попе атрофировались, так как вы ими не пользовались. Давайте представим их в виде шарика, который сдулся. Если вы начнете просто тренироваться, при этом продолжая худеть (в организме будет происходить катаболизм), то ягодицы начнут расти до своего ЕСТЕСТВЕННОГО размера, который вам заложен генетически. Это как впустить в шарик воздух, но не раздувать его больше своих размеров.

То есть от тренировок ягодицы придут в тонус и увеличатся до своих естественных размеров. А вот если захотите увеличить ягодицы больше их естественного размера, вот тогда вам придется прибегнуть к анаболизму. Это когда для роста (гипертрофии) нам нужен профицит калорий.