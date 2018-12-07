2018-12-07T14:00:29+03:00
Здоровье

Российский робот-хирург впервые провел операцию

Пациентом была свинка. Но оборудование начнут применять и на людях
Максим ВОЛОДИН
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Хрюшка Роза быстро оправилась после операции и принесла здоровое потомство - шестерых поросятХрюшка Роза быстро оправилась после операции и принесла здоровое потомство - шестерых поросятФото: instagram.com
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Роботы-хирурги очень скоро могут стать привычной реальностью в России. На днях в Пензе, в Центре доклинических исследований технопарка "Рамеев" прошла сложная и очень технологичная операция. Робот-хирург инвазивным способом (это когда не делается больших разрезов, оставляющих шрамы, и не происходит большой кровопотери) прооперировал свинку по имени Роза. Животное было больно миомой матки. Эта патология распространена и у людей.

Нужно сказать, что робот действовал не самостоятельно. Механизмом управляла группа врачей. Некоторые из них работали на подобном оборудовании за границей. Им есть с чем сравнить. По итогу операции медики признались, что сами не до конца верили: такое сложное оборудование теперь есть не только где-нибудь в Германии или Израиле, а в российской глубинке. Причем, робот - российской разработки. Вышел существенно дешевле американского робо-хирурга “Да Винчи”, при этом более компактный по размеру, умещается в дорожный чемодан.

Что дальше стало с первым пациентом? Хрюшка Роза быстро оправилась после операции и принесла здоровое потомство - шестерых поросят. Она живет в местном аграрном университете, ей даже завели инстаграм, в котором желающие могут следить за ее судьбой.

Как говорится, потренировавшись на свинке, робота-хирурга теперь начнут применять и в операциях на людях.

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