«В дерзком мини и леопарде»: Мария Погребняк показала стройные ножки

До Нового года остались считанные дни. Дизайнер и жена звезды футбола Павла Погребняка Мария представила свою новую коллекцию, в которой предлагает встретить 2019 год.

Фотомодель облачилась в ультрамини с леопардовым принтом (принты из леопарда и питона сейчас в тренде).

В новогоднем «лукбуке», помимо Погребняк, снялась певица Татьяна Котова и фотомодель Анна Белис. Все, как на подбор, эффектные блондинки. Такие дерзкие мини как раз для девушек со стройными (если не сказать модельными) формами.

- Легкость полупрозрачных сеток, блеск тканей, мерцание пайеток, фасоны платьев, подчёркивающие все достоинства женского силуэта. Все образы в моей коллекции, как мне кажется, отвечают всем трендам нынешнего сезона и создают атмосферу праздника, пестря пайетками, словно мерцающее конфетти, — рассказала о своей новогодней коллекции Мария Погребняк.