Павел Мамаев - "КП": «Планируем сидеть и ждать свободы. Всё рано или поздно закончится»

После того, как суд оставил меру пресечения для футболистов и их друзей без изменений — пообщаться с ними можно все так же лишь в переписке, в зале заседания спортсмены хранили молчание и не отвечали на вопросы. Основной удар журналистов приняли родные и адвокаты, но вопросы к спортсменам как раз-таки только и накопились.

Признание вины? - Частично, с оговорками. Раскаяние? - Нет. Ко всему прочему добавляется довольно жесткая позиция адвокатов, которые на суде говорили сплошными афоризмами:

«Своей тонкой рукой, ладонью этой руки Кирилл Кириллович ударил Пака. А у того нашли закрытую черепно-мозговую травму!»

«Если Кокорина и Мамаева отпустят, это позволит сэкономить бюджетные деньги, которые тратят на их содержание» и много подобных фраз.

А что футболисты? Понятно, что адвокаты осознают, что это дело для них повод «хайпануть», ощущение, что подопечные их совсем не волнуют. А те встретят Новый год в СИЗО.

В письме, которое я отправил, для меня был главным один вопрос: «Как планируете бороться дальше? Может быть как-то через журналистов и адвоката передать ваше раскаяние? Ведь люди умеют прощать...» Ответа я не увидел, хотя, уверен, что Кокорины и Мамаев знают, что эти письма валом публикуются в СМИ. Признав вину на газетных полосах они получили бы тысячи писем поддержки. Вероятно, короткий ответ Кокорина: «Да, всё нормально» — это как раз от того, что другие слова в голову ему не приходят, а написать то, что хотел я и, видимо, у него в голове вертелось пока не хватило смелости.

Сообщение от Александра Кокорина.

А вот его брат, которому вменяют самое агрессивное поведение взывает к совести тех, на кого напал. Лучшая защита — нападение?

Сообщение от Кирилла Кокорина.

Бодрее и, одновременно, грустнее всего читается письмо Павла Мамаева «Радио КП». Как будто он уже смирился с ситуацией. «Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Всё рано или поздно закончится»