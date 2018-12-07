Держать ли детей в строгости: "за" и "против"

Быть строгим родителем полезно — у таких вырастают более успешные дети. К таким выводам пришла профессор Эссекского университета Эрика Расcон. В течение шести лет она опросила почти 15 тысяч подростков в возрасте от 13 до 14 лет. И пришла к неожиданному выводу: пусть даже жизнь со строгими родителями порой кажется подростку адом, в перспективе суровое воспитание пойдет ему на пользу.

Мнения "За"

Это мотивирует добиваться успехов

Профессор изучила данные о детях и их семьях и обнаружила, что у более успешных подростков чаще всего были очень требовательные мамы. Дети из таких семей чаще получают высшее образование и находят хорошую работу. А у девочек, которых воспитывали строгие мамы, был на 4% (немного, конечно, но все же) ниже риск забеременеть до совершеннолетия.

- Похоже, все дело в ожиданиях родителей от своего ребёнка, - уверена Эрика Расcон. - Часто мы добиваемся успеха именно потому, что делаем то, во что верим. И ожидания родителей работают так же: они влияют на нас, даже если мы внутренне противимся им.

Правда, отношения в таких семьях часто не слишком теплые — в подростковом возрасте дети часто начинают воспринимать своих слишком требовательных родителей как врагов. Впрочем, с возрастом это обычно проходит, отмечает исследовательница. Вчерашние подростки взрослеют и осознают, что именно наставления мам и пап помогли им добиться успеха, и начинают воспитывать своих собственных детей так же.

Ожидания и внимание помогают расти

Откуда же тогда такие выдающиеся результаты в британском исследовании? Разница, как всегда, в деталях. Само по себе строгое воспитание не гарантирует, что ребёнок поступит в элитный вуз, сделает карьеру и добьется всего в жизни. Но если родители ожидают всего этого от ребёнка, он способен добиться гораздо большего. Разница в том, что надо верить в способности — а не требовать результата. И тогда это становится самосбывающимся пророчеством.

Как работает этот механизм, показал американский психолог из Гарварда Роберт Розенталь. В 1966 году он с коллегами провелэксперимент в нескольких школах. Розенталь собрал учителей и сказал им, что в каждом из их классов есть несколько одаренных детей, которые должны вот-вот проявить свои способности. И раздал учителям списки с фамилиями "талантов", строго-настрого запретив им говорить об этом детям и вообще обсуждать с кем-либо.

Фишка была в том, что "одаренные" дети были отобраны абсолютно случайным образом. Однако, через восемь месяцев выяснилось, что их оценки и правда рванули вверх! Причем, совершенно заслуженно: тесты показали, что у этих детей был значимый прирост IQ. Всё остальное осталось прежним, изменились только ожидания учителей относительно результатов этих учеников.

Этот эксперимент породил целую волну исследований, а по его результатам была написана отдельная книга — "Пигмалион в классной комнате". Вывод из этой истории простой — вера в детей подталкивает их прикладывать усилия и достигать большего. А доброта и мягкость позволят почувствовать родительскую поддержку, если вдруг они упадут, не достигнув своих высот.

Мнения "Против"

Дети чаще врут и не умеют признавать ошибки

Так что теперь — держать детей в ежовых рукавицах и продыху им не давать? Другие эксперты уверены, что ничего хорошего из такой политики не выйдет.

- Практика показывает, что дети очень строгих родителей в подростковом возрасте начинают вести себя неожиданно, - рассказала семейный психолог Татьяна Ночкина в эфире Радио “Комсомольская правда”. - И родители очень удивляются — как так, такой послушный ребёнок был, что случилось? Дело в том, что подростки видят, как общаются со своими детьми другие взрослые. И понимают, что строгость и принуждение, особенно в том, что касается его личной жизни — это неправильно.

Более того, строгое воспитание подталкивает детей к вранью, уверена психолог. Дети боятся признаться родителям, что совершили ошибку. И это подталкивает их перекладывать вину на других и изворачиваться, вместо того, чтобы подумать, как её исправить.

- Ребенок, которого воспитывают в доброте, не боится признаться в своей ошибке, он может спокойно обратиться к родителю и попросить его помочь, - продолжает Татьяна Ночкина. - Но и полное отсутствие строгости приводит к тому, что ребёнок растет во вседозволенности, и не считается ни с родителями, ни с обществом, ни со своими учителями и друзьями.

Это провоцирует агрессию

Избыток строгости может привести и к более серьезным последствиям — например, к избытку агрессии у ребёнка. И на кого она направится — на самого себя или на окружающих — предсказать невозможно.

- Авторитарные родители не обращают внимания на мнение ребёнка — он, как оловянный солдатик: шаг в сторону — расстрел, - считает Татьяна Батышева, главный детский невролог Москвы. - Приказы, инструкции, жесткие рамки способствуют проявлению агрессии у ребёнка. Дети, вынужденные все время подчиняться, либо становятся пассивными и безинициативными (и у них потом выше шансы попасть в плохую компанию), либо они становятся агрессивными - в знак протеста против родителей.

Страдает самооценка

Мальчикам такое воспитание может навредить ещё больше. У всех детей в таких семьях часто страдает самооценка, они менее уверены в своем успехе и менее уравновешены. Но мальчиков все это подталкивает ещё и к насилию.

- Авторитарность родителей полностью исключает близкие, душевные отношения с детьми, - говорит Татьяна Батышева. - Ребенок остается изолированным от общества. И самое важное: он не знает, что такое родительская любовь.