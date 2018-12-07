Александр Якушев: «Тарасов глянет на тебя, как кобра смотрит, и ты все - готов!»

В грядущие выходные состоится хоккейный турнир «Кубок легенд», и приурочен он будет к 100-летию великого советского тренера Анатолия Тарасова. Но среди россыпи звездных имен, принимающих участие в кубке, будет оно особенное - Александр Якушев. Недавно прославленного хоккеиста приняли в Зал славы НХЛ. И это при том, что они никогда не играл в заокеанской лиге! Александр Якушев в студии «Радио КП» рассказал и о церемонии вхождения в Зал славы, и о Кубке легенд, и об Анатолии Тарасове.

«Начало серии 72 года - кошмар для канадцев. Но они ее считают великим событием»

- Александр Сергеевич, помимо всех титулов, вы вошли в Зал славы НХЛ. Это большая честь, большое событие. Как это происходило, и что вы чувствовали?

- Действительно, войти в Зал славы – это большая честь для любого хоккеиста, какими бы титулами он в НХЛ ни обладал. Быть в Зале славы – этим гордятся все и считают, что это высшая точка признания в мировом хоккее. Хотя основной критерий принятия в Зал славы – игрок должен играть в НХЛ. Исключение сделали для трех советских хоккеистов и одного советского тренера – Анатолия Тарасова. Три хоккеиста – это те, кто участвовал в этой суперсерии.

Легенда советского хоккея у новогодней елочки "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы читали публикации 70-х годов – и американские, и наши. Вас сравнивали чуть ли не с древнеримскими воинами…

- Прошло уже столько лет, но недавно был опрос жителей Канады, им предложили выбрать 20 самых знаменательных событий за ХХ век. И пятое место заняла эта серия 72-го года. То есть они придают очень большое значение ей.

- А что они больше любят вспоминать – первую часть, когда вы их громили, или вторую, когда им чудом удалось унести ног?

- Первый матч больше вспоминаем мы! 7:3! Конечно, это был сенсационный результат. Потому что буквально накануне все журналисты в Канаде писали, что советским делать нечего, с двузначным числом все матчи закончатся, неинтересно будет. И тут сразу – 3:7. И для них это был просто кошмар. Канада была в трауре.

Александр Якушев перед выходом на лед в составе сборной СССР, 1974 год. ФОТО Будан Виктор, Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС

- Вы могли тогда читать газеты?

- С нами ездил переводчик. Но надо сказать, что даже после этой игры нас особенно не баловали переводами, чтобы не закружилась голова. Тем не менее, мы были в такой эйфории, что на второй матч (а он был через день) трудно было собраться.

- Трибуны были другими для вас в Северной Америке?

- Абсолютно другими! 20 тыс. зрителей! Мы впервые увидели, как встречают канадцев болельщики. Когда объявляют фамилии, после каждой фамилии зал встает и аплодирует. Мы тоже были популярны в Советском Союзе. В то время что у нас было? – хоккей, балет и космос! Но у нас все равно не было такого восхищения. Хотя приходили на хоккей во дворец спорта каждый раз 12 тыс. зрителей на любой матч, но такой восторженности не было.

- А когда стали ваши фамилии приветствовать в Канаде?

- Канадские зрители, надо отдать им должное, были объективны. Они разбираются в хоккее. Когда мы забивали голы, были редкие аплодисменты. А потом, когда пошел разгром, а мы забрасывали красивые шайбы, они уже аплодировали нам. Потому что они видят, что прекрасный гол, прекрасная техника, прекрасная обводка, прекрасные комбинации! У них до этой серии был немножко другой хоккей – примитивный: вбросить, воткнуться, бросить по воротам и бежать назад. А тут они увидели комбинации. Зрители были ошарашены. И не случайно после окончания матча зрители нам аплодировали.

«Перстень с бриллиантами слишком большой, чтобы носить его»

- Понятно, что политика и хоккей всегда были рядом. Если мы говорим о той суперсерии, у нас она воспринималась с политической точки зрения – все-таки два мира, две идеологии, два лагеря. Сейчас у нас 2018 год на дворе, вы входите в Зал славы НХЛ. Но ощущение, что напряженность в мире сопоставима с той – мы о них говорим плохо, они о нас говорят плохо. Как вас там принималим? Есть это ощущение напряжения? И можно его сопоставить с тем, что было в 70-е?

- Когда вручали на церемонии вхождения в Зал славы (церемония была растянута практически на 4 дня), я канадским журналистам, которые меня сопровождали, говорю: «Когда же вы спросите про Крым, Донбасс?» Они тоже улыбаются. Надо сказать, ни одного вопроса на эту тему не было. Была чисто спортивная церемония, только вокруг нее было все. Если спрашивали, то интересовались какими-то биографическими данными. Политики в этот момент абсолютно не было. Хотя в Торонто очень много выходцев с Украины, большая диаспора.

Александр Якушев во время интервью "Комсомолке".Фото: Иван МАКЕЕВ

- Круто, что хоккей вне политики.

- И в прессе ничего такого не было. Единственное, когда Дон Черри возмущался. Там же принимают только тех, кто играл в НХЛ. Но приняли людей (Третьяк, Якушев), которые не играли в НХЛ. А вот Пол Хендерсон, герой Канады, который забивал все решающие голы в последних матчах, он до сих пор не принят. Я, честно говоря, тоже очень удивился. Я был уверен, что Пол Хендерсон в Зале славы. Но претензия была не к Третьяку, Якушеву и Харламову, а к тем людям, которые выдвигают и выбирают.

- Слава, почет – это да. А что-нибудь материальное вам полагается за то, что вы вошли в Зал славы?

- Нет. Разве что перстень. Самое интересное, что именно с этого года он изменился. Ранее был тоже очень хороший, миниатюрный, красивый. А в этом году (не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что Гэри Беттмэна ввели, а он на протяжении 25 лет возглавляет НХЛ) туда добавили россыпь бриллиантиков, он еще больше засверкал, заиграл. И по размеру большой, его даже носить неудобно.

«Такие же занятия, как Тарасов больше не проводил ни один тренер»

- В эти выходные пройдет Кубок легенд. Это традиционное соревнование, но не совсем обычное. Потому что оно посвящено 100-летию нашего великого тренера Анатолия Тарасова. Вы играли под его руководством, тесно с ним были знакомы. Что это будет за турнир?

- Он проводится в Лужках. Это Подмосковье, спортивно-оздоровительный центр. И на этой территории три хоккейных коробки – два под крышей и один, тоже искусственный, но на улице. И вот на этом турнире не под крышей будем играть, а на улице. То есть как наши отцы играли при начале чемпионата Советского Союза. У нас первый искусственный каток появился 10 лет спустя после того, как начали в 46-м году играть чемпионат. В Кубке легенд участвуют 4 московские команды, ветераны 50+. Играют ЦСКА, «Крылья Советов», «Динамо» и «Спартак». Но имена-то какие! Мы посмотрели заявочный лист ЦСКА: Фетисов, Касатонов, Ларионов, Буре, Федоров, Могильный, Коваленко, Малахов, Каменский… И весь список вот так. Ну как против них играть?

- У вас тоже достаточно звезд. А вы будете на льду?

- Нет, только в качестве тренера. Самое важное, этот турнир будет посвящен 100-летию Анатолия Тарасова, нашего выдающегося тренера, который показал, и не только тем, что они с Аркадием Ивановичем выигрывали 9 чемпионатов мира подряд, 3 Олимпиады подряд выиграли. Но главная задача тренера – воспитать великих хоккеистов. Это то, чем и славился всегда Тарасов. Под его руководством играли, росли и вырастали великие хоккеисты, которые составляли костяк сборной СССР. Он 18-летних пацанов Полупанова и Викулова повез на чемпионат мира. А у нас сейчас играют в 23-24 года и всё говорят: это молодой, перспективный. Здесь хочется сказать, что организатором выступлений этого турнира является Лига легенд мирового хоккея. При поддержке компании «Норникель». Компанию возглавляет Владимир Олегович Потанин. Он страстный любитель спорта. Он поддерживает Ночную хоккейную лигу. Я являюсь председателем Совета легенд Ночной хоккейной лиги. В октябре 2018 года компания «Норникель» и Федерация хоккея России заключили договор о сотрудничестве. «Норникель» стал генеральным партнером Федерации хоккея, мужской и женской сборных команд. Но основное направление сотрудничества развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных команд России по хоккею к 24-м Играм, которые пройдут в Пекине.

- Мы не застали 70-е годы. Но было ощущение, что о Тарасове говорят как о великом тренере, а во-вторых, как об очень жестком человеке.

- Действительно он был жестким. Знаете, я на 100% уверен, что так проводить тренировки, как проводил Тарасов, те упражнения, которые он давал, - ни один тренер после этого так не делал и никогда не будет делать. Потому что это своеобразный почерк, своеобразные упражнения, которые он давал. Я думаю, даже если тренер захочет это сделать, он не сумеет убедить игроков это делать.

- А упражнение «Бей канадца» - это оттуда?

- Я хотел как раз привести пример – «бей канадца». Что это за упражнение? Встать напротив борта за воротами, разбежаться и воткнуться в борт. Не прислониться, а именно воткнуться.

- И Тарасов вас так заводил? Вы представляли перед собой будущих соперников?

- Бились так, что еле вставали. Потому что его стиль убеждения… Знаете, как кобра смотрит, и ты всё, готов. Так и он. Невозможно не делать. Или на 10-метровую вышку залезали. Прыгайте с 10-метровой вышки. Некоторые не могли. И много таких упражнений было, которые, казалось бы, с хоккеем даже не связаны.

- Всегда считалось, что болельщиком номер один у хоккея был Брежнев. Вы хоть раз общались?

- Насколько он любил хоккей, часто был на игре. Даже приезжал на такие матчи, в которых не участвовали ни ЦСКА, ни «Спартак». Ему врачи рекомендовали прийти и эмоционально разгрузиться. Тем более ему разрешали на трибуне курить. Но при всей его любви к хоккею, Брежнев, даже когда мы выигрывали чемпионаты мира, Олимпийские игры, нас не принимал. Может быть, армейцы встречались, но я ни разу к Брежневу не ходил. Нас принимал Георгадзе, Подгорный, те люди, которые, видимо, по своему статусу должны принимать, - награждали орденами, медалями.

- Вы сейчас на лед выходите?

- Да. Ощущаю себя на свой возраст. 72 года почти. Это дело, которому я посвятил жизнь. Просто для удовольствия. Теперь уже можно сказать – и для здоровья тоже. Чтобы сердечко стучало хорошо. Мы среди ребят шутим, когда приходим на тренировку, друг друга спрашиваем: «как у тебя сегодня – звучит в ушах «лихая музыка атаки»? - «Да нет, чего-то сегодня не звучит».