Полицейские встречают Караван мигрантов газом и дубинками, но те всё равно рвутся в США

За бурными новостями все как-то забыли, а что там с караваном мигрантов? Прошёл он через всю Центральную Америку до границ просто Америки, нет ли? Исправляемся и рассказываем. Потому что когда 10 тысяч человек в течение двух месяцев бредут по сельве к своей Земле Обетованной, которая встречает их наглухо запертыми воротами, — то в этом есть что-то от библейского эпоса. Который современная фототехника позволяет запечатлеть.

Месяц назад, 9 ноября (как раз в разгар марафона мигрантов), мир отметил 29 лет со дня падения Берлинской стены. Увы, в прекрасном новом мире жажда государств отгородиться друг от друга ещё более увеличилась. Прямо по курсу — одно из самых протяжённых и укреплённых «линий разграничения» на земле: между США и Мексикой.

Причина строительства этой вертикальной поверхности — на поверхности: подушевой ВВП в США — $59,5 тысяч, в Мексике — $9,3 тысячи. Скажете, немного? Смотря с чем сравнить. Ибо чем южнее — тем хуже. В Гондурасе, откуда нынешний караван стартовал, этот показатель примерно на уровне Украины: лишь $2,5 тыс. Так что упрекать людей, мечтающих достойно жить, сложно. Но для этого им придётся нарушить закон: нелегально пересечь границу Штатов и, возможно, всю жизнь заниматься чёрной работой, не платя налоги, но и не получая соцпособия. Это мы ещё о ежечасном риске депортации не сказали.

В детстве мы читали в учебниках про «великое переселение народов», от которого, не выдержав натиска его постоянно накатывающихся волн, якобы пала Римская империя. И мы всё думали: «великое переселение» — это как? А вот так. Собрались 12 октября в городке Сан-Педро-де-Сула в Гондурасе 10 тысяч человек: фавелас [жители трущоб], крестьяне-безземельники, подростки, которые не видят своего будущего в этой стране™. Пешком до США — примерно 2500 километров. Другие карьерные варианты: мотыжить землю за еду или вступить в одну из банд-наркокартелей; но при пересечении границы с Америкой могут и не подстрелить — а тут рано или поздно подстрелят точно.

Хоть прицепом, хоть ползком мы в Америку придём.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Трампа, которого в начале ноября ждали выборы в Конгресс, Караван мигрантов стал настоящим подарком: вместо неприятных вопросов о мифической «работе на Кремль» можно было заговорить о «вполне реальной угрозе национальной безопасности на наших южных границах». Вполне возможно, что благодаря Каравану часть избирателей мобилизовалась, принесла его Республиканской партии пару лишних процентов, и, потеряв большинство в нижней палате парламента, «респы» всё-таки сохранили контроль над верхней.

Курортный мексиканский городок Тихуана (граница с США в районе Сан-Диего) сейчас выглядит так.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это не Сирия детка, это Мексика, одно из самых развитых государств Центральной Америки, наши дни. Подобно всем массовым движениям современности — от неудачной гонконгской «Революции зонтиков» (2014) до протестов «Жёлтых жилетов» во Франции (2018) — у Каравана мигрантов нет публичных лидеров. Выживают, как могут. Тем более, осталось последнее усилие. Полутора месячный марш — и вот они, США… за стеной.

10-летний Хосе из Гондураса всё-таки дошёл. Это прибрежный участок границы между Мексикой и США под Сан-Диего. До новой жизни осталось совсем чуть-чуть — преодолеть заграждения. Любым способом.

Чтобы мигранты не разбредались, терроризируя местность, власти Мексики построили для них временные лагеря, подкинули еду. Да, у нас такая же полуголодная жизнь, как дома, но у нас есть мечта. Прорваться в Благословенную Америку, Землю Свободы и Богатства. Остался последний рывок.

Один из немногих социальных лифтов для латиноамериканцев — футбол. Тут можешь подняться на таланте и ловкости, а не благодаря принадлежности к такому-то клану. О чём подростки не забывают даже в лагере мигрантов.

Семилетние подруги Ванесса и Сейди из Сальвадора обнимаются в последний раз: вскоре (возможно, уже завтра) их родители попытаются перейти границу, и как сложится их судьба — не знает никто.

Бизнес-задатки у некоторых участников Каравана мигрантов явно есть. В лагере множество детей, и если родители готовы отказывать себе в последнем, то детей — скажем, на день рождения — они всегда порадуют. Пусть даже машинкой. Ничего, мои маленькие Хосе и Хуан, вот в США у нас тоже автомобиль будет, только настоящий. А пока — такой.

«Я прошагал тысячи километров, чтобы спастись от Насилия (именно так, с большой буквы — авт.). Хочу работать и платить налоги», — сообщают о себе участники Каравана мигрантов. И это утверждение вполне искренно. Если бы они на английском написали (чтобы попасть в объектив американских журналистов, проливающих слёзы о судьбе «гонимых беженцев») — тогда можно было бы усомниться.

Это не попытка прорыва границы — а, наоборот, отступление через ранее проделанные бреши. Погранохрана США напала (или оборонялась?) с помощью слезоточивого газа. На фото — последствия этой импровизированной «химатаки».

Тут можно ввернуть пару слов по журналистский цинизм: многие из них (как корр слева) снимают оборону погранцов от беженцев — в касках и масках (чтобы камни и слезоточивый газ не мешали). Да, ксенофоб Трамп и его бойцовые псы травят несчастных беженцев, обрекая их на мучения, хотя нашу свободную страну — США — когда-то построили такие же мигранты. Все прогрессивные люди должны сплотиться и помочь6 ведь они же дети. Командировочные мне чеком или банковским переводом выдашь?

«Стены Трампа» на границе с Мексикой, которую магнат уже три года обещает избирателям, как не было, так и нет. Демократы в конгрессе вставляют палки в гидроцилиндры строительных краном. А нынешние жалкие четырёхметровые заборчики мигранты преодолевают почти без труда. Когда прорывается сразу тысяча человек, погранохрана всех переловить не сможет.

Кстати, на пике «Каравана мигрантов» ООН стала обсуждать проект Глобального миграционного пакта — международного документа, который в случае подписания может ослабить ослабляющий самостоятельность государств в праве решать, принимать ли им беженцев или нет. И тут — такая страшноватая картинка с «обстрелом» мигрантов слезоточивыми веществами. Совпадение?

Как мы уже говорили, во многих местах погранстену преодолевается относительно легко. Не прыжком, так копанием. Главное — не попасться на глаза охране.

Тут тебе не там!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Путь бульшинства членов Каравана мигрантов завершается так. Правда, перед депортацией они имеют право подать петицию о предоставлении убежища. Может, рассмотрят…

Welcome to California!Фото: GLOBAL LOOK PRESS