Полицейские встречают Караван мигрантов газом и дубинками, но те всё равно рвутся в США

За бурными новостями все как-то забыли, а что там с караваном мигрантов? Прошёл он через всю Центральную Америку до границ просто Америки, нет ли? Исправляемся и рассказываем. Потому что когда 10 тысяч человек в течение двух месяцев бредут по сельве к своей Земле Обетованной, которая встречает их наглухо запертыми воротами, — то в этом есть что-то от библейского эпоса. Который современная фототехника позволяет запечатлеть.

Месяц назад, 9 ноября (как раз в разгар марафона мигрантов), мир отметил 29 лет со дня падения Берлинской стены. Увы, в прекрасном новом мире жажда государств отгородиться друг от друга ещё более увеличилась. Прямо по курсу — одно из самых протяжённых и укреплённых «линий разграничения» на земле: между США и Мексикой.

Причина строительства этой вертикальной поверхности — на поверхности: подушевой ВВП в США — $59,5 тысяч, в Мексике — $9,3 тысячи. Скажете, немного? Смотря с чем сравнить. Ибо чем южнее — тем хуже. В Гондурасе, откуда нынешний караван стартовал, этот показатель примерно на уровне Украины: лишь $2,5 тыс. Так что упрекать людей, мечтающих достойно жить, сложно. Но для этого им придётся нарушить закон: нелегально пересечь границу Штатов и, возможно, всю жизнь заниматься чёрной работой, не платя налоги, но и не получая соцпособия. Это мы ещё о ежечасном риске депортации не сказали.

20 октября Караван пересёк мост на границе Гватемалы и Мексики. ФОТО EPA/TASS

В детстве мы читали в учебниках про «великое переселение народов», от которого, не выдержав натиска его постоянно накатывающихся волн, якобы пала Римская империя. И мы всё думали: «великое переселение» — это как? А вот так. Собрались 12 октября в городке Сан-Педро-де-Сула в Гондурасе 10 тысяч человек: фавелас [жители трущоб], крестьяне-безземельники, подростки, которые не видят своего будущего в этой стране™. Пешком до США — примерно 2500 километров. Другие карьерные варианты: мотыжить землю за еду или вступить в одну из банд-наркокартелей; но при пересечении границы с Америкой могут и не подстрелить — а тут рано или поздно подстрелят точно.

Хоть прицепом, хоть ползком мы в Америку придём.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Трампа, которого в начале ноября ждали выборы в Конгресс, Караван мигрантов стал настоящим подарком: вместо неприятных вопросов о мифической «работе на Кремль» можно было заговорить о «вполне реальной угрозе национальной безопасности на наших южных границах». Вполне возможно, что благодаря Каравану часть избирателей мобилизовалась, принесла его Республиканской партии пару лишних процентов, и, потеряв большинство в нижней палате парламента, «респы» всё-таки сохранили контроль над верхней.

Курортный мексиканский городок Тихуана (граница с США в районе Сан-Диего) сейчас выглядит так.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это не Сирия детка, это Мексика, одно из самых развитых государств Центральной Америки, наши дни. Подобно всем массовым движениям современности — от неудачной гонконгской «Революции зонтиков» (2014) до протестов «Жёлтых жилетов» во Франции (2018) — у Каравана мигрантов нет публичных лидеров. Выживают, как могут. Тем более, осталось последнее усилие. Полутора месячный марш — и вот они, США… за стеной.

По ту, американскую, сторону Стены — даже воздух слаще.Фото: REUTERS

10-летний Хосе из Гондураса всё-таки дошёл. Это прибрежный участок границы между Мексикой и США под Сан-Диего. До новой жизни осталось совсем чуть-чуть — преодолеть заграждения. Любым способом.

В очередь, дети, в очередь!Фото: REUTERS

Чтобы мигранты не разбредались, терроризируя местность, власти Мексики построили для них временные лагеря, подкинули еду. Да, у нас такая же полуголодная жизнь, как дома, но у нас есть мечта. Прорваться в Благословенную Америку, Землю Свободы и Богатства. Остался последний рывок.

Бей первым, Хуан!Фото: REUTERS

Один из немногих социальных лифтов для латиноамериканцев — футбол. Тут можешь подняться на таланте и ловкости, а не благодаря принадлежности к такому-то клану. О чём подростки не забывают даже в лагере мигрантов.

Дети найдут повод для радости даже в лагере беженцев.Фото: REUTERS

Семилетние подруги Ванесса и Сейди из Сальвадора обнимаются в последний раз: вскоре (возможно, уже завтра) их родители попытаются перейти границу, и как сложится их судьба — не знает никто.

Дядь, машинку купи?Фото: REUTERS

Бизнес-задатки у некоторых участников Каравана мигрантов явно есть. В лагере множество детей, и если родители готовы отказывать себе в последнем, то детей — скажем, на день рождения — они всегда порадуют. Пусть даже машинкой. Ничего, мои маленькие Хосе и Хуан, вот в США у нас тоже автомобиль будет, только настоящий. А пока — такой.

Готов стать американцем и платить налоги.Фото: REUTERS

«Я прошагал тысячи километров, чтобы спастись от Насилия (именно так, с большой буквы — авт.). Хочу работать и платить налоги», — сообщают о себе участники Каравана мигрантов. И это утверждение вполне искренно. Если бы они на английском написали (чтобы попасть в объектив американских журналистов, проливающих слёзы о судьбе «гонимых беженцев») — тогда можно было бы усомниться.

Воды! Глаза жжёт!Фото: REUTERS

Это не попытка прорыва границы — а, наоборот, отступление через ранее проделанные бреши. Погранохрана США напала (или оборонялась?) с помощью слезоточивого газа. На фото — последствия этой импровизированной «химатаки».

Страна свободы, страна слёз.Фото: REUTERS

Тут можно ввернуть пару слов по журналистский цинизм: многие из них (как корр слева) снимают оборону погранцов от беженцев — в касках и масках (чтобы камни и слезоточивый газ не мешали). Да, ксенофоб Трамп и его бойцовые псы травят несчастных беженцев, обрекая их на мучения, хотя нашу свободную страну — США — когда-то построили такие же мигранты. Все прогрессивные люди должны сплотиться и помочь6 ведь они же дети. Командировочные мне чеком или банковским переводом выдашь?

Малыш, дай руку!Фото: REUTERS

«Стены Трампа» на границе с Мексикой, которую магнат уже три года обещает избирателям, как не было, так и нет. Демократы в конгрессе вставляют палки в гидроцилиндры строительных краном. А нынешние жалкие четырёхметровые заборчики мигранты преодолевают почти без труда. Когда прорывается сразу тысяча человек, погранохрана всех переловить не сможет.

И эти люди обвиняют нас в «отравлении Скрипалей».Фото: REUTERS

Кстати, на пике «Каравана мигрантов» ООН стала обсуждать проект Глобального миграционного пакта — международного документа, который в случае подписания может ослабить ослабляющий самостоятельность государств в праве решать, принимать ли им беженцев или нет. И тут — такая страшноватая картинка с «обстрелом» мигрантов слезоточивыми веществами. Совпадение?

Копай дыру или оставайся в дыре.Фото: REUTERS

Как мы уже говорили, во многих местах погранстену преодолевается относительно легко. Не прыжком, так копанием. Главное — не попасться на глаза охране.

Тут тебе не там!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Путь бульшинства членов Каравана мигрантов завершается так. Правда, перед депортацией они имеют право подать петицию о предоставлении убежища. Может, рассмотрят…

Welcome to California!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый получает то, за что борется. Приморские города по обоим побережьям США (в данном случае — мегаполисы Калифорнии) настроены ультралиберально, местные власти, в отличие от Белого дома, готовы принимать беженцев. Бесконтрольно.

«Ты что, мы же, вроде, свои?»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По слухам, Трамп попросил Мехико разобраться с Караваном мигрантов самостоятельно и на дальних подступах — взамен на уступки Вашингтона в вопросах внешней торговли. Вот мексиканские «космонавты» и стараются. Правда, не так рьяно, как американские. Все свои же, латиносы.

«Соберитесь и катитесь».Фото: REUTERS

А это уже Техас. Дикси [американские южане] с чужаками-нелегалами не церемонятся: изловили, под прицелом автоматов собрали в кучу. Скорее всего, депортируют.

Здравствуй, новая жизнь.Фото: REUTERS

А этой женщине с двумя детьми повезло. И границу пересекли, и охрана не сцапала. Потому что была занята тысячей её собратьев, прорывавшихся на других участках.