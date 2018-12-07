Названы Топ-10 товаров, которые россияне чаще всего искали в 2018 году на Aliexpress

Китайский онлайн-гипермаркет AliExpress составил рейтинг самых популярных товаров у российских пользователей в 2018 году. Поскольку на эту площадку приходится более 80% интернет-закупок наших граждан, эти данные достаточно интересны.

Как сообщили «КП» в пресс-службе компании, на первом месте в рейтинге российских запросов оказались телефоны Xiaomi. Интерес к ним вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом. В топ-10 запросов оказался и айфон.

Также в рейтинг самых популярных запросов вошли: наушники, часы, рюкзак, купальник и очки. Одними из самых востребованных товаров на AliExpress в нынешнем году стали попсокеты — держатели для смартфона. Спрос на них вырос в 30 раз. Раньше такими товарами считались чехлы для мобильных. Как отметили составители рейтинга, главным трендом уходящего года стало то, что россияне стали больше искать товаров известных брендов.

Почему их ищут не в российских магазинах?

- Во-первых, причина в цене – весь вал товаров на китайской интернет-площадке продается очень недорого. Этим они очень быстро приучили наших покупателей к себе, - говорит Ольга Рыкалина, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова. – Во-вторых, на сегодня это крупнейший магазин формата «не выходя из дома», где можно купить практически все.

ТОП-10 самых популярных запросов россиян на Aliexpress в 2018 году

1) Xiaomi

2) наушники

3) часы

4) телефон

5) рюкзак

6) смартфон

7) Adidas

8) Apple iPhone

9) Apple

10) купальник

11) очки