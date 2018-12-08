Экс-солист «Технологии» не хочет содержать законную дочь и требует тест ДНК

Если кто не в курсе, Роман Рябцев, известный как солист популярной в 90-е группы «Технология», снова ушел из коллектива. 48-летний музыкант с 2018 года уже второй раз решил делать сольную карьеру.

Увы, о том, что происходит у исполнителя хита «Странные танцы» в творчестве, широкой публике почти ничего неизвестно, разве что верным поклонникам. Чего не сказать о жизни семейной. То, что у Романа Рябцева происходит с матерями троих его детей, «КП» рассказали сами женщины.

Началось все с конфликта, который произошел между ним и его первой женой в сети (певец как минимум трижды официально женат, - ред.).

Роман Рябцев с первой супругой Екатериной.

Екатерина Притуляк увидела, что бывший муж опубликовал в соцсетях архивное фото их совместных дочерей и написала возмущенный комментарий о том, что гордящийся детьми Рябцев не только не обеспечивает девочек, но и почти не общается с ними.

Это попало в прессу с заголовками "Рябцев много лет не платит алименты", однако почти все публикации об этом были спешно удалены из СМИ после того, как представитель певца разослала журналистам угрозы судом.

Журналистам пригрозили судом за публикацию материалов о личной жизни музыканта.

Екатерина, потеряв всякое терпение, решила рассказать «Комсомолке» то, о чем многие годы молчала, хотя по профессии она журналист.

- Детям сейчас 12 лет, - рассказывает Екатерина Притуляк. - Шесть лет назад Роман покинул нашу семью. Когда мы расставались, я отказалась от алиментов, потому что была уверена, что детей он не бросит. Мы с ним договорились о скромной выплате, он жаловался на сложную ситуацию, обещал 30 тысяч в месяц. Меня это устроило. Я предлагала ему подписать мировое соглашение, но он меня убедил, что никаких проблем с этим не будет. Тем более, что финансовых сложностей я не испытывала. И сейчас не испытываю, могу сама обеспечить детей. Но считаю, что отец должен принимать хотя бы финансовое участие в их жизни, тем более, что дети растут. Вместе с ними растут их потребности. Я оплачиваю детям няню, они ходят в бассейн, до недавних пор занимались балетом. Все эти годы я постоянно обращалась к Роме с вопросом о помощи, но в результате пришлось делать это через суд.

- Он вообще ни разу не передавал денег на детей?

- За все прошедшие до суда годы (около шести лет, - ред.) я могу по пальцам одной руки пересчитать количество его денежных взносов в наш бюджет. Самый большой - 30 тысяч рублей в тот месяц, когда он ушел. Несколько раз он покупал девочкам подарки. На Новый год подарил смартфоны.

- В суд обратились вынужденно (гражданское дело 2-192/18, решение вынесено 4 июля 2018 года, - ред.)?

- Конечно. Когда дети были маленькие, я справлялась сама. Если раньше им нужны были только игрушки, одежда и развивающие занятия, то сейчас стоит вопрос об образовании.

- И сколько он выплачивает?

- Суд назначил минимальную сумму — прожиточный минимум на ребенка. 13 с чем-то тысяч. Ведь официально Роман нигде не работает.

Екатерина Притуляк.

- Нет ли долгов по алиментам?

- Если считать алиментами то, что назначил суд, то у него долг за три месяца. А если считать алиментами наши устные договоренности и говорить о таком понятии, как отцовские обязанности, то я считаю, что долги у него существенные.

- Может быть он оставил вам с детьми квартиру?

- Нет, мы живем в моей квартире, которая к нему не имеет абсолютно никакого отношения.

- Видится ли он с детьми? Принимает участие в воспитании?

- Дважды я пыталась наладить его отношения с детьми, но все заканчивалось плачевно. Он постоянно их подводил. Одно время взялся раз в неделю возить их на танцы. Но вечно опаздывал, детей за этой ругали. Или прибегал на пятнадцать минут и тут же исчезал. Это очень тяжело сказывалось на нервах девочек. Я сказала – или общайся с детьми нормально или уж лучше никак. Последний раз они виделись на их дне рождения в апреле 2017 года (девочки двойняшки, - ред.). Роман опоздал почти на два часа, а они его очень ждали. Он приехал, сунул им подарок, который я же выбрала. Все оставшееся время сидел, уткнувшись в свой телефон. Под Новый год 2018 он случайно увиделся с одной из них. Больше встреч не было. Он жалуется на каждом углу, что я препятствую их общению. Но все это время у него были ключи от нашей квартиры. Хотел бы – приехал. Ничто не мешает ему звонить им, писать, но и этого, насколько я знаю, не происходит.

- Общаетесь ли с бывшим мужем вы?

- Были короткие периоды, когда общались вполне нормально. Но сейчас это стало практически невозможно, он постоянно врет, делает вид, что у него провалы в памяти. То ли его кто-то зомбирует? Не знаю, что с его головой происходит. Много раз я пыталась с ним разговаривать и письменно, и устно. И дело не в финансовых интересах, а в том, что детям нужно внимание, им недостаточно, что папа на 15 минут прибегает и везет их на танцы. С детьми нужно общаться, дружить, гулять, ходить в кино. Я вела с ним эти разговоры, он кивал головой, соглашался, но все это заканчивалось совершенно одинаково. Поэтому пока продолжать диалог я не вижу смысла.

Однако это не единственная история о том, как Роман Рябцев обращается со своими детьми их матерью. Как оказалось, сегодняшняя жена Наталья Рябцева два года назад вынуждена была съехать от артиста с их новорожденной дочерью. Им он теперь тоже не помогает. 27-летняя женщина рассказала «КП», почему это произошло.

Свадьба Романа Рябцева с нынешней супругой Натальей.

- Наталья, пару лет назад Роман Рябцев всюду брал вас с собой, гордился вашей свадьбой, радовался рождению ребенка, теперь же о вас ничего не слышно. Куда вы исчезли?

- Я никуда не исчезала. У Романа появилась пиар-менеджер Марина Перова и выжила меня с ребенком из его квартиры в Москве. Сейчас я живу в своей квартире в Санкт-Петербурге, куда переехала из Томска 10 лет назад.

- Она ему сейчас как жена?

- Да. Это никакой не менеджер, никакой не пиарщик. Это говорю вам я, как настоящая жена. Он мой настоящий законный муж. Штампа о разводе в моем паспорте нет. У нас с Романом были счастливые моменты, счастливый брак. Я думала, что мой муж одумается. Но, к сожалению, этого не случилось. Он ушел из группы «Технология», он ушел из семьи. Эта женщина все разрушила.

Выписка из роддома, фото из семейного архива.

- Когда именно вы вынуждены были съехать от мужа?

- Зимой 2017 года, когда ребенку было 4 месяца. Мы познакомились в 2015 году, дочь появилась в октябре 2016-го в законном браке, Юлечка была желанным ребенком. Сейчас ей два года и месяц. Роман присутствовал на родах, обрезал пуповину. Все 9 месяцев он был со мной, у них была космическая связь, он не расставался с ребенком, он боялся его потерять, он просто так его ждал! Но потом начал гулять. Приходил поздно домой. В этом аде я прожила год. Дальше забрала ребенка и уехала в Санкт-Петербург.

Роман Рябцев с дочкой.

- Он начал гулять по другим женщинам? Любовницам?

- Да. И потом пришла эта женщина… Она настолько нагло и вальяжно вошла в дом! У нас произошел кризисный перелом.

- Как вы с Романом общаетесь сегодня?

- Мы с ним два года не общаемся. Супруг не хочет выходить на связь, не отвечает на звонки, на сообщения, очень грубо со мной разговаривает, хамит, игнорирует общение с ребенком: не поздравляет с днем рождения, не видится, не хочет признавать за родного. Говорит, что ребенок появился случайно, а я — его ошибка. И также не помогает финансово.

- То есть как это «не хочет признавать за родного»?

- У него сейчас такая версия - Юлечка ему не родной ребенок. Он требует анализ ДНК. В свидетельстве о рождении у ребенка прописан Роман, он биологический отец Юли. Он сейчас кричит, что не будет содержать ребенка, мол, подавай на алименты и на ДНК. И как только подтвердится, что это наш родной ребенок, только тогда будут выплаты.

Роман Рябцев хочет провести анализ ДНК, чтобы доказать что Юля - не его дочь.

- Вы пойдете на это унижение? Пройдете тест ДНК?

- Придется пройти на это унижение и сделать тест. Мне нужно кормить и поднимать ребенка. А что мне делать? Он уже полтора года к нам не хочет ехать. Я пойду на все его условия, чтобы наш ребенок был в достатке.

- И после этого вы не хотите разводиться?

- Для меня сейчас главное — нормальные человеческие отношения. Несмотря на все пережитое, я ненависти к нему не держу. Я наоборот благодарна ему за прекрасную дочь и за то время, что он был рядом. Я пытаюсь восстановить отношения дочери с отцом. Развод все равно состоится, он уже подал в суд и прошло одно заседание, куда он почему-то не явился.

Развод будет. Для меня самое важное, чтобы ребенок знал, кто его отец. Поэтому я соглашусь на развод при одном условии, что он наладит общение со мной лично, и с ребенком. А также надеюсь, что он будет помогать растить дочь финансово.

- Сколько времени он вам не помогает?

- Чуть меньше года. После того, как я ушла, он нас ровно год содержал. Потом перестал. Я пойду на все его условия, чтобы наш ребенок был в достатке. Я не хотела портить ему репутацию, карьеру. Но мне нужно думать о будущем ребенка.

"Если это сейчас вылезет в прессу, я просто подам в суд"

Связаться с Романом Рябцевым напрямую не удалось. Поэтому мы позвонили директору певца Марии Перовой.

- Во-первых, ему не хочется об этом говорить, - заявила Мария Перова на просьбу дать возможность поговорить с Романом о ситуации вокруг конфликта. - Во-вторых, насколько я знаю, информация, которая разошлась по СМИ, неверная. Роман Николаевич платит алименты. Да, он периодически задерживает, потому что у него сегодня не самое лучшее финансовое положение, но тем не менее он это делает. Там если есть задержка, то она очень небольшая. Он пусть небольшими суммами, но выплачивает все по алиментам. Касаемо последней жены, я не в курсе, какие у них там отношениях, я знаю, что они в разводе, знаю, что они не живут уже очень долгое время, но комментировать он это все не хочет. Ему не хочется грязи вокруг своего имени. И попыток… Я знаю, что его последняя жена пытается как-то вылезти, ей хочется известности (речь скорее всего о Наталье Рябцевой, - ред.).

- Если говорить о ситуации с первой женой Екатериной, человеку ничего не мешало не платить алименты еще до того, как на него были направлены какие-то иски.

- Вам не приходило в голову, что человек оплачивал подарки, дни рождения, всячески ей помогал? Из нормальных человеческих отношений до этого он не подписывал с ней всевозможные документы, бумаги по даче каждой суммы, по подаркам и так далее. Можно верить только одной стороне? Алименты, которые ему присуждены судом, он выплачивает. Если вам так надо, могу подтвердить. Но если это сейчас вылезет в прессу, я просто подам в суд, понимаете? А касаемо Натальи, у него расторжение брака вступило в силу сегодня [дата разговора 03.12.2018, - ред.]. С сегодняшнего дня он будет выплачивать алименты по суду.

- То есть Роман Рябцев разведен, с 3 декабря 2018 года брак расторгнут?

- Если это будет тоже напечатано, я на вас подам в суд. Я попыталась чисто по-человечески оправдать артиста. Потому что я очень переживаю за всю эту ситуацию. Потому что на него это очень плохо действует. Потому что он — творческая личность. О комментария для прессы я поговорю Романом.

В результате певец отказался от комментариев, а Мария Перова снова пригрозила судом за публикацию «недостоверной информации».

Напомним, Роман Рябцев уже 30 лет на сцене. В 1990-м году он вместе с Леонидом Величковским и Андреем Кохаевым основали группу «Технология». Первый альбом «Все, что ты хочешь» с хитами «Нажми на кнопку» и «Странные танцы» делает команду очень популярной, за нее даже ненадолго взялся продюсер Юрий Айзеншпис. В 1993-м на волне успеха Роман Рябцев решает записать сольный альбом и уходит из группы. Через 10 лет он возвращается в «Технологию», которую спустя 7 лет снова покидает.