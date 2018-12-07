Владимир Машков: «На Чистых прудах построим театральный квартал»

Теперь "Табакерка" вся в зеркалах. Зрители видят себя в разных ракурсах и с разных сторон. И в этом масса всяческих смыслов, символом и аллегорий. Искусство – зеркало жизни. Глаза – зеркало души. Зеркальный человек – собирательный образ художника. Театр – отражение жизни. Почти 60 лет назад драматург Виктор Розов заметил, что юный артист Олег Табаков так легок и талантлив на сцене, что будто бы проглотил «атом Солнца». Олег Павлович ушел из жизни в марте этого года, но его «атом» остался в театре, в его учениках. И через них он продолжает щедро делиться своим талантом.

Любимый ученик Табакова, а теперь и худрук его театра Владимир Машков, въехал на сцену на велосипеде. Чуть позже он объяснит журналистам, что лет с восьми и до сегодняшнего дня при любой возможности крутит колеса, передвигаясь таким образом в том числе по Москве. Его эффектный велопроезд по обновленной сцене театра Табакова на Сухоревской площади – фрагмент будущего драматического и циркового спектакля «Атом Солнца».

Фотография Олега Табакова в холле его театрального детища.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Олег Павлович просил меня сделать что-нибудь удивительное, - объяснил Машков. - Он любил, чтобы в театре было много зрителей. Я их увеличил с помощью зеркал в два раза.

Это здание на Сухаревской площади, в полной мере не функционировало, не было введено в эксплуатацию, - объяснил он, почему понадобилась реконструкция театру, который был открыт всего два года назад. - Было много проблем, многое было не доделано. Такого зеркального фойе, как у нас, нет ни в одном театре мира. Мы сделали новый плетеный занавес, словно холст художник. Мастера краснодеревщики окантовали сцену деревянной рамой как картину. Поменяли обивку на креслах. Московское правительство выделили очень большую сумму на ремонт. Какую именно – уточнять не буду. Плюс старая сцена на улице Чаплыгина тоже нуждалась в ремонте: текла канализация, театр затапливали грунтовые воды. Мы увеличили сцену и зрительный зал на 70 кубических метров в глубину. Укрепили фундамент. Зрителям будет комфортно.

Владимир Машков на театральной сцене.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В перспективе хотим, чтобы район Чистых прудов, где расположен наш театр на улице Чаплыгина, актерская школа Олега Табакова, «Современник», стал театральным кварталом. На Сухаревской будем давать не только вечерние спектакли, но и днем двери театра будут открыты в кафе, на театральные семинары.

14 декабря начнет играть репертуар. Из ближайших премьер – восстановление спектакля «Катерина Ильвовна». Далее – представление «Атом солнца». В январе выйдет спектакль «Матросская тишина». Мы вернемся к старой версии, которая была сделана Табаковым, но адаптируем ее под большой зал. В свое время я сыграл этот спектакль 300 раз в разных странах от Японии до Америки. Но волнуюсь - не выходил на сцену 20 лет. Алла Сигалова поставит «Мою прекрасную леди» – премьера выйдет в конце сезона. Костюмы будет делать Валентин Юдашкин. Мечтаю, чтобы Сергей Газаров вернул на сцену театра «Ревизора».