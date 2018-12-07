2018-12-07T20:39:56+03:00
Политика

Владимир Путин: У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем

Президент вручил одну из премий Русского географического общества
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин на церемонии вручении премии Русского географического общества.Президент РФ, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин на церемонии вручении премии Русского географического общества.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Государственном кремлевском дворце Владимира Путина ждали на вручении традиционных премий Русского географического общества, но после переговоров с Ципрасом он прошел чуть дальше. По соседству - в Александровском зале на торжественный прием в честь Дня героев Отечества собрались 250 настоящих героев. Тех, у кого на груди светились звезды Героя Советского Союза, Социалистического труда или Героя России.

Поздравив всех с праздником, Путин извинился:

- График работы сегодня мне не дает возможности побыть с вами побольше, но не могу не поднять тост. За героев Отечества! За великую Россию! За великий многонациональный российский народ!

И отправился на вечер РГО, где кинорежиссер Андрон Кончаловский уже вовсю вел церемонию. При этом он щедро делился со зрителями своими наблюдениями размышлениями - от того, что рано или поздно мы будем торговать не нефтью, а питьевой водой ("нефтепроводы промоем и все тут!"), до суровости российского климата ("какие еще санкции нам? Мы тысячу лет живем под санкциями бога"). Как раз на словах про санкции в зале появился Путин и скромно сел за один стол с президентом РГО Сергеем Шойгу.

Вести церемонию доверили кинорежиссеру Андрону Кончаловскому. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вести церемонию доверили кинорежиссеру Андрону Кончаловскому.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин и президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин и президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А тем временем на сцене вовсю награждали лауреатов - энтузиастов, спасающих полузатопленную церковь и снимающих фильмы про медведей Камчатки, героев, исследующих город Молога на дне Рыбинского водохранилища и собирающих мусор.

Вручение премии за лучший образовательный проект в области географии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вручение премии за лучший образовательный проект в области географии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм про медведей впечатлил даже Путина, который тоже бывал в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

- Мы смотрели по сторонам - тут медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо уже куда-то перемещаться, - поделился он собственными впечатлениями. - А ребята там семь месяцев жили! Вы делаете очень важное дело! Эта работа позволяет нам понять кто мы такие, куда мы идем, понять нашу национальную идентичность. Мы были недавно на Алтае, на камне очистили рукой - рисунки наскальные пещерного художника. И никаких ученых там нет. У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем. А должны это знать!

Вручение наград чередовалось с яркими выступлениями артистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вручение наград чередовалось с яркими выступлениями артистов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент вручил премию за фильм "Борт Тюрикова. Возвращение", главе Красноярского отделения РГО Игорю Спириденко. Но мысль о том, что нужно не только исследовать, но и популяризировать эти исследования, не давала ему покоя.

Председатель попечительского совета РГО Владимир Путин и глава красноярского отделения РГО Игорь Спириденко, получивший награду за проект &quot;Борт Тюрикова. Возвращение&quot;. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель попечительского совета РГО Владимир Путин и глава красноярского отделения РГО Игорь Спириденко, получивший награду за проект "Борт Тюрикова. Возвращение".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я только что поздравлял героев Советского Союза и России, - сказал Путин. - Огромный зал и сидит в нем много людей. Каждый из них достоин того, чтобы о нем знала вся страна, а мы знаем только про единицы!

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