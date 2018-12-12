Столица страны детства: 20 главных традиций «Артека» со времен СССР до наших дней

«Артек» - это столица страны детства. Уже более 90 лет он живет своей интересной, насыщенной и яркой жизнью, стать частичкой которой мечтает каждый ребенок. В советские годы «Артек» был самым знаменитым пионерским лагерем страны. Сегодня это крупнейший детский образовательный центр планеты: в девяти лагерях, расположившихся на 218 гектарах, отдыхают и учатся почти 40 тысяч детей из России и других стран мира.

Жизнь здесь кипит 12 месяцев в году. Ребята встречаются, общаются, получают новые знания, а главное — дружат. Смена длится 21 день, каждый из которых не похож на другой. Но одно всегда остается неизменным: знаменитые артековские традиции.

- Все важные традиции в «Артеке» связаны с мечтой. Пока вы дети – мечтайте, потому что чем больше взрослеешь, тем меньше у тебя поистине важных желаний. А в «Артеке» все желания сбываются! - считает Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек» в пятилетний период после воссоединения Крыма с Россией.

С традициями «Артека» ребята знакомятся на протяжении всей смены, некоторые из них соблюдаются ежедневно, от прибытия до отъезда. Любой артековец — и ветеран, и современный школьник, может без запинки произнести знаменитое приветствие: «Всем, всем — добрый день!». Или рассказать, почему в конце смены каждый увозит с собой уголек из костра. К самым старым традициям, которые соблюдаются еще со дня основания лагеря в 1925 году, прибавились и новые, появившиеся в последние годы после воссоединения Крыма с Россией. Какие традиции здесь бережно хранят? С какими из них знакомы вы или ваши дети? Давайте вспомним вместе!

1. ТРАДИЦИЯ «ПУТЁВКА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ»

Возможность победить в конкурсе и выиграть путевку есть у любого школьника. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

В советские годы получить путёвку в «Артек» было почётно: поездкой награждали отличников, активистов, спортсменов. И сегодня в Международный детский центр со всех уголков страны бесплатно приезжают ребята, проявившие себя в учебе, спорте, искусстве или общественной жизни. В 2017 году появилась новая автоматизированная система распределения путевок АИС «Путевка»: она сделала «Артек» еще доступнее. Теперь каждый ребенок может загрузить в систему свое портфолио и участвовать в честном конкурсе на путевку.

2. АРТЕКОВСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Отряды, встречаясь, приветствуют друг друга: «Всем, всем — добрый день!». Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

А вы знаете, как родилось знаменитое артековское приветствие «Всем , всем — добрый день»? С первого дня в центре ребятам объясняют: в «Артеке» нет посторонних людей, здесь все работают для вас. И потому нужно здороваться обязательно и со всеми! Но когда это делает целый отряд — получается разнобой. Поэтому в свое время придумали универсальное приветствие: «Всем, всем - добрый день» (или вечер, или утро). Теперь отряды приветствуют так не только сотрудников, но и друг друга.

3. ПОСВЯЩЕНИЕ В АРТЕКОВЦЫ НА АЮ-ДАГЕ

«Кто на Аю-Даге не бывал, тот артековцем не стал», - говорят здесь. Полтора часа вверх по горным тропинкам на вершину Медведь-горы — и весь «Артек» открывается как на ладони. Посвящение в артековцы — одна из самых старых традиций. Ребятам рисуют на правой щеке букву А, на левой — первую букву названия лагеря (Например, «Лазурный» или «Янтарный»), на лбу — номер отряда. И, конечно, все вместе делают селфи и общее фото на память! На вершину нужно обязательно принести с собой камень и загадать желание.

Посвящение в артековцы по традиции проходит на вершине горы Аю-Даг. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

- Каждый поднятый на вершину камень с загаданным артековским желанием символически увеличивает ее высоту. Это традиция, которая объединяет всех артековцев разных поколений, - говорит Алексей Каспржак.

4. АРТЕКОВСКАЯ ФОРМА

У каждого из девяти лагерей "Артека" свой цвет одежды. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Форма появилась в «Артеке» в год его основания в 1925 году: тогда это были белые рубашки с шортами и для мальчиков, и для девочек. С годами она менялась в зависимости от сезона и назначения — появилась парадная, спортивная, повседневная. К 90-летнему юбилею «Артека» новую форму центру подарила компания Bosco di Ciliegi (именно она одевает олимпийскую сборную России).

Один только летний комплект одежды состоит из десяти вещей. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

У каждого из девяти лагерей свой цвет одежды. Один только летний комплект одежды состоит примерно из десяти вещей. Зимой к нему добавляются теплые вещи — куртки, шарфы, шапочки и т. д. Все — с символикой «Артека».

5. ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ

Традиция верстовых столбов родилась в апреле 2018 года. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Эта традиция родилась в апреле 2018 года. Ребята устанавливают на верстовые столбы, расположенные на набережной имени Гагарина, таблички с расстояниями от «Артека» до своих городов (или столиц государств).

Таблички указывают расстояния от «Артека» до столиц других государств. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Таблички ребята делают сами на творческих занятиях. На обратной стороне они по традиции пишут свои имена.

6. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА НА СТЕНЕ ДРУЖБЫ

Каждый артековец оставляет на Стене Дружбы табличку со своим именем. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Стена Дружбы протянулась на несколько километров: ее мозаичное панно соединяет разноцветным серпантином все лагеря «Артека». Приезжая в детский центр, ребята оставляют на ней свой след — табличку с именем и названием своего города. Стена Дружбы объединяет разные поколения артековцев, побывавших здесь.

7. ПОЧИТАНИЕ АБСОЛЮТА

Старичок Абсолют живет на вершине Аю-Дага. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Старичок Абсолют живет на вершине Аю-Дага в старом дупле огромного дерева. Любит немного поворчать на ребят, которые никак не угомонятся во время тихого часа, но вообще-то он очень добродушный. Поначалу Абсолют означал просто тихий час — дневной сон после обеда. Но в 1975 году в «Артек» приехали композитор Владимир Боганов и поэт Владимир Орлов — они-то и написали песню про старичка Абсолюта. А учившийся в этой смене мальчик из Латвии Эгилс Витолс нарисовал Абсолюта таким, каким мы его видим сейчас, с огненно-рыжей шевелюрой и бородой.

8. ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ МЕЖДУ АДАЛАРАМИ И ПОВЕРИТЬ В МЕЧТУ У ДЕРЕВА ЖЕЛАНИЙ

В «Артеке» много волшебных мест, где принято загадывать желания — и они обязательно сбываются! Но самых любимых два: это Дерево желаний и Адалары.

Адалары — два островка в Черном море недалеко от берега. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Адалары — островки в море (их название так и переводится с тюркского: ада» - остров и «лар» - окончание множественного числа). Острова расположились в 300 метрах от берега, на расстоянии в 40 метров друг от друга. По традиции артековцы выходят на лодках в море и проплывают между скалами. Пока плывешь — нужно успеть загадать желание!

Хочешь, чтобы твое желание исполнилось? Загадай его у Дерева желаний! Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Другое волшебное место находится в парке комплекса «Горный». Дерево желаний – это секвойядендрон гигантский. Его еще называют «мамонтовым деревом».

9. СБОР ОЛИВОК

В "Артеке" оливки солят и маринуют по собственным фирменным рецептам. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Оливковой роще «Артека» почти 200 лет. Ее посадили в начале XIX века и расширили при князе Потемкине. С 2016 года в октябре и ноябре здесь проводится фестиваль средиземноморской культуры — с музыкой, кулинарными мастер-классами и, конечно, дегустацией.

В октябре и ноябре в детском центре проходит фестиваль средиземноморской культуры. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Вместе с биологами и ландшафтными дизайнерами ребята готовятся к сбору оливок, а потом заготавливают урожай в баночки с фирменными этикетками «Оливки из Артека».

10. ДЕТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ В «АРТЕКЕ»

По традиции он проводится 16 марта, в День воссоединения Крыма с Россией.

- Референдум – это хорошая форма объяснения ребенку, каким образом происходит в стране волеизъявление народа, как учитывается мнение каждого, - рассказывает Алексей Каспржак.

Детский референдум проводится 16 марта, в День воссоединения Крыма с Россией. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

В 2016 году артековцы проголосовали за то, чтобы «Артеку» было присвоено звание детской столицы России. В 2017 году «Артек» стал Детской площадкой Года Экологии. А в 2018 году артековцы поддержали подписанный президентом Владимиром Путиным Указ об объявлении 2018-2027 годов Десятилетием детства в России.

11. ЧЕСТВОВАНИЕ РЕКОРДСМЕНА

Полуторамиллионным артековцем в 2016 году стал Тимур Гармаев из Улан-Удэ. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Эта традиция родилась в 1976 году, когда ученик 8-го класса из города Бельцы Молдавской ССР Саша Хромов стал полумилионным артековцем, посетившим детский центр. А спустя 19 лет «Артек» поздравил своего милионного воспитанника - Наташу Лазарь из украинского Ивана-Франковска. В 2016 году традицию продолжил Тимур Гармаев из Улан-Удэ: он стал полуторамиллионным артековцем.

12. АРТЕКОВСКИЙ ГОРН

Мелодия горна, звучащая в полдень, - одна из самых старых традиций "Артека". Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Ежедневно в 12 часов с Пушкинской площадки в лагере «Лазурный» раздается сигнал горна. Это одна из самых старых традиций «Артека». Артековский горн – больше, чем музыкальный инструмент: его звуки – это призыв к дружбе и добрым делам.

13. АРТЕКОВСКАЯ ПЕСНЯ

Песни в "Артеке" есть на все случаи жизни: для походов и танцев, прогулок и игр. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Про «Артек» написаны десятки песен. За более чем 90-летнюю историю их сочинили на все случаи жизни: для походов и танцев, прогулок и игр. Самая известная - «Артековская клятва». Песню написали в 1965 году журналисты газеты «Пионерская правда» Владимир Боганов и Анатолий Ануфриев. Слова из нее стали неофициальным девизом «Артека»: «Артековец сегодня – артековец всегда!»

14. ИГРА В АРТБОЛ

В артболе используется волейбольный мяч. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Артбол появился в «Артеке» в послевоенные годы. Команды из 10 человек, используя волейбольный мяч, стараются выбить игроков противников. Эта спортивная игра настолько азартная, что в «Артеке» учредили два Кубка, которые разыгрывают между собой лагеря. Самыми известными игроками в артбол были Юрий Гагарин и Герман Титов: в сентябре 1961 года, приехав в «Артек», они сразились с ребятами из лагеря «Морской».

15. ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ВОЖАТОГО

Вот какие в "Артеке" прекрасные вожатые. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Первые вожатые в штате «Артека» появились в 1927 году. До этого они приезжали вместе с ребятами из своих губерний и уезжали обратно. Спустя 80 лет, в 2007 году в детском центре впервые отметили День вожатого. А с 2014 года праздник стал официальным.

16. ФОТОКАРТОЧКА «АРТЕКА»

Фотография на память - обязательная традиция каждой смены. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Каждый ребенок, уезжая из «Артека», увозит с собой фотографию своего отряда. Это правило соблюдается с 1925 года: тогда первые воспитанники пионерлагеря сфотографировались на память вместе с первым директором «Артека», знаменитым крымским доктором Федором Шишмаревым. За десятилетия черно-белые карточки сменились цветными, а традиция осталась неизменной.

17. КНИГА СМЕНЫ

Каждому ребенку на память дарят Книгу смены. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

С 2018 года артековцы получают в подарок Книгу смены. Это не просто приятное чтение — книга становится литературной темой смены и материалом для размышлений, обсуждений, игр, квестов и творческих заданий. Книгами смены в этом году уже побывали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Алые паруса» Александра Грина, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Волшебник изумрудного рода» Александра Волкова, «Щелкунчик и мышиный король» Гофмана.

18. ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА «ЗВЕЗДЫ «АРТЕКА» В КОНЦЕ СМЕНЫ

Отличившихся артековцев, выбранных общим голосованием, награждают "Звездой Артека". Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Каждую смену артековцы выбирают ребят, достойных этой награды – проявивших себя в творчестве, спорте и общественной жизни. Призеры определяются в ходе общего голосования и награждаются на торжественной церемонии закрытия смены.

19. РОЗА «АРТЕКА» НА ВСТРЕЧЕ ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

Прощание со слезами на глазах. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Расставаться всегда грустно, и особенно остро это понимаешь на финальной встрече в последний день смены. В этот прощальный вечер мальчики дарят девочкам розы — в знак вечной дружбы.

Мальчики на финальной встрече в последний день смены дарят девочкам розы. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

- Вы - Маленькие принцы большой планеты «Артек», - рассказывает ребятам об этой красивой традиции Алексей Каспржак. - Что ценно на самом деле: не терять со временем удивительную способность верить в чудеса, верить в то, что именно там, где твой дом, растет тот единственный цветок, твоя Роза.

20. УГОЛЕК ИЗ КОСТРА

Угольки из прощального костра разъедутся вместе с ребятами по разным концам России и мира. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

Все хорошее когда-то заканчивается, а добрые воспоминания остаются с нами навсегда. Хранить память о днях, проведенных в «Артеке», помогает уголек из костра, который по традиции дарят ребятам на прощание. В 1973 году появилась песня «Живой уголек», которую в «Артеке» исполняют на церемонии закрытия смены.