Миру грозит малый ледниковый период - и России это на руку

На днях в СМИ появилась новость: мол, NASA предупреждает, что Земле угрожает малый ледниковый период. Оказывается, Солнце резко снизило свою активность, периодически на нем пропадают пятна. Поэтому жителей Земли может ожидать цикл долгих холодных зим с рекордно низкими температурами. Неужели правда?

ГРЯДЕТ НОВЫЙ МАУНДЕР

- Не вижу никакой сенсации, - ответил Владимир Павлович. – Еще весной 2007 года я написал свою первую научную статью о неизбежности наступления малого ледникового периода, - согласен доктор геолого-минералогических наук Владимир ПОЛЕВАНОВ, бывший вице-премьер в правительстве Черномырдина. - Основываясь как раз на снижении солнечной активности, остывании Гольфстрима, других факторах.

Был уже в недавней истории человечества Малый ледниковый период. 1645-1715 годы. Вильгельм Телль атаковал тогда испанские корабли, замерзшие во льду Северного моря. А на Темзе народ гулял на льду, как и на замерзших голландских каналах. О чем свидетельствуют картины знаменитых живописцев. Это резкое похолодание точно совпало с так называемым «минимумом Маундера». Не объясненное до сих пор учеными резкое уменьшение количества пятен на Солнце. Из-за чего идет снижение солнечной энергии. А Солнце - главный обогреватель Земли.

Владимир Полеванов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Солнечная активность тогда была близка к нулю. Наблюдалось около 50 пятен вместо обычных 40–50 тысяч.

Странным образом тот Малый ледниковый период, «Минимум Маундера» полностью совпали со временем правления французского короля Людовика XIV де Бурбона, засвеченного в циклах романов про трех мушкетеров, Анжелику-маркизу ангелов. (1643-1715гг.) Он еще прославился фразой «Государство - это я!»

- В чем странность-то?

- По иронии судьбы подданные и соседи звали Людовика Великого «Король-Солнце»! Кончился Маундер, Солнце стало активнее и в тот же год приказал долго жить солнечный монарх.

- Мистика…

- Но Людовик, при всем его могуществе, не мог влиять на погоду. Техногенное воздействие человека на природу тогда было совсем уж минимальным. А серьезное похолодание все равно наступило. Получив название в науке – «Малый ледниковый период».

Сейчас Солнце вновь резко снижает свою активность. Уже несколько лет пятна на нем периодически полностью исчезают. Чем дальше, тем больше дней без пятен. Причины не совсем ясны. Ясно одно: наступает новый Маундер.

- Ваши маундеры приходят и уходят…

- Однако на этот раз все гораздо сложнее. Перед человечеством маячит глобальное оледенение.

- Да что вы?!

- Это не нагнетание ужаса. Я профессиональный геолог, давно изучаю тему с точки зрения науки. В 1960 - 1998 годах СССР и США пробурили в Гренландии и Антарктиде более десятка скважин, пронизавших ледники до самого основания. Получен бесценный материал для климатических исследований. Изучение ледяного керна (образцы породы) показало: эпохи потеплений и похолоданий на Земле закономерно чередовались. Без всякого участия людей! За последние 450 тысяч лет было 6 климатических циклов. Это подтверждено и другими данными, не только керном льда.

Мы живем в эпоху заканчивающегося межледниковья и закономерно вкатываемся в период «великого похолодания». Наглядное подтверждение тому - меняющийся на наших глазах климат. Кардинально поменялись воздушные потоки, надолго «зависают» циклоны и антициклоны, все больше аномальных погодных катаклизмов…

К счастью, обледенение на планете произойдет не одномоментно, как в фантастическом блокбастере «Послезавтра», где Нью-Йорк мгновенно покрылся льдом.

Это с точки зрения геологии процесс образования ледника мгновенный - тысячи и тысячи лет. По меркам же человеческой жизни - гигантский период. Глобальное похолодание наступает постепенно, исподволь. Первым его ощутят в Северной Америке. Уже ощущают. Последние годы все чаще сообщают о разрушительных ураганах, рекордных морозах, снегопадах в США. Это не случайно.

- Было дело, за океаном даже намекали на «студеное климатическое оружие», якобы примененное врагами против Штатов…Кто подразумевался под врагом – понятно.

- Самый свежий пример: в конце ноября по ряду американских штатов ударила мощная снежная буря. Ее уже назвали «бурей века»! Были отложены тысячи авиарейсов, перекрыты крупные автомагистрали, есть жертвы. За одни лишь сутки в Центральном парке Нью-Йорка выпало 67,5 см снега. Такого не было за все полтора века метеорологических наблюдений. Недаром Трамп написал в Твиттере: «Жесткие и продолжительные холода могут побить все рекорды – что же случилось с глобальным потеплением?»

СУРОВЫЙ ЛАВРЕНТИЙ СКОВЫВАЕТ США

- А действительно, что?

- Из-за регулярных «холодных конфузов», породивших шутки типа «глобальное потепление проявляется прежде всего через беспрецедентное похолодание», сторонники этой версии все чаще используют теперь термин «глобальное изменение климата». Изменения климата действительно есть, я говорил выше. Но связано это с надвигающимся глобальным похолоданием. Почему последние зимы в США аномально холодные, снежные? В Штатах и Канаде между Нью-Йорком и Торонто по ряду признаков вновь начинает зарождаться Лаврентийский ледник. Один из самых крупных в мире. Назван в честь залива Святого Лаврентия в Канаде, где геологи обнаружили его прежние отложения. Он четырежды поднимался за последний миллион лет, накрывая значительную часть нынешних США и Канады ледяной шапкой до 3 километров высотой. Потом исчезал под солнцем. Последний раз растаял 11 тысяч лет назад. Наука считает, что с него и начинаются ледниковые периоды на земле. Плюс ослабевает теплое океаническое течение Гольфстрим, «печка Атлантики» Это «аукается» и партнерам США по другую сторону Атлантики. Англию, Западную Европу все чаще навещает стужа.

Вот еще один свежий пример. В конце ноября премьер РФ Дмитрий Медведев обсудил на Балтийском заводе в Петербурге вопросы ускоренной сдачи в эксплуатацию трех мощных атомных ледоколов для освоения Арктики, круглогодичной навигации по Северному морскому пути, как это требует президент Путин. «Арктику», «Сибирь» здесь уже спустили на воду, «Урал» - на стапеле. А на дальневосточной верфи «Звезда» будут построены еще три атомохода проекта 10510 "Лидер", самые мощные в мире. Они смогут ломать льды толщиной 4 метра. Недавно в Пекине объявили тендер на строительство за два года первого китайского атомного ледокола. Он тоже отправится по Северному морскому пути, который китайцы зовут "Полярным Шелковым путем".

Вопрос на засыпку: если Арктика скоро растает, как утверждают «глобалисты-потеплисты», зачем тогда вбухивать гигантские средства в мощные ледоколы? Особенно китайцам, которые считают каждый юань? Между прочим, льды в Арктике уже несколько лет снова растут. Видимо, это и сказалось на решении первых лиц России и Китая срочно строить атомные ледоколы.

А у нас будут яблони цвести

- Однако у нас зимы все теплее становятся. Даже знаменитые крещенские морозы ослабли.

- Процесс только начинается, он растянется на десятки тысяч лет. Процесс очень сложный. Не может температура сразу повыситься или понизиться на всей планете. Земля – взаимосвязанная система. Где-то убудет – где-то прибудет! В Штатах холодает, в России, Китае, Монголии теплеет.

Все закономерно. Нам это подарок Бога, исключительная благодать.

На днях шведский журнал Lantbrukets Affärstidning констатировал: «За последние 20 лет Россия превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из самых важных игроков на мировом экспортном рынке. По результатам 2017 года она стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по молоку и картофелю, пятым по величине производителем яиц и мяса кур.»Вы думаете, все эти успехи от мудрого руководства отраслью? Сколько министров уже сменилось в Минсельхозе. Агротехника не могла так быстро улучшиться. В основном, считаю, рекордные урожаи последних лет связаны с потеплением. Увеличился безморозный период, кончилась весенняя погодная свистопляска, комфортнее для зерновых. Особенно в южных районах, Центрально-черноземной зоне.

- Постойте, вы же сами обещаете ледники?

- Заокеанский Лаврентий России не грозит. Главная опасность - от Скандинавского. Накрыв скандинавские страны, он наползет на наш Кольский полуостров, Петербург… Но это случится через несколько тысячелетий. Или десятков тысяч лет. Мы и наши дальние потомки точно не замерзнем. В ближайшей перспективе, наоборот, будет теплее и комфортнее. В этом я больший оптимист, чем «глобалисты-потеплисты», которые пугают скорой жарой и чуть ли не концом света уже к концу века.

Что касается антропогенного воздействия на климат, которое, якобы, и ведет к глобальному потеплению, человеческая деятельность слишком ничтожна по сравнению с природными процессами (вулканизмом, дегазацией глубинных разломов и многими другими), чтобы серьезно влиять на выброс СО2 в атмосферу. Промышленные выбросы достигают 6 - 7 млрд. тонн ежегодно, в то время как суммарные объемы выделения и поглощения СО2 только Мировым океаном составляют 182 млрд. тонн. Почувствуйте разницу.

Конечно, и в России из-за «застоя» циклонов и антициклонов все чаще будут ливни, наводнения, пожары. К ним надо готовиться. Усиливать службу МЧС, лесную охрану, мониторить водохранилища на предмет прорывов дамб, новое строительство вести с учетом климатических изменений. Но плюсов для России будет больше.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Все-таки Землю ждет потепление

И наша страна от этого серьезно пострадает

- По большому счету сенсация, будто бы NASA предупреждает землян об угрозе Малого ледникового периода – фейк, - говорит Владимир ЧУПРОВ, руководитель энергетической программы российского отделения Гринпис. - Действительно, осенью в научном издании Space Weather («Космическая погода») вышла статья доктора Тони Филлипса, что Солнце входит в один из самых глубоких минимумов своей активности.

Пятна на светиле отсутствовали большую часть 2018 года, поэтому термосфера (слой атмосферы на высоте 80-800 км над Землей) начала охлаждаться. «Термосфера всегда остывает во время Солнечного минимума. Это один из самых важных способов воздействия солнечного цикла на нашу планету,» - заявил в статье исследователь NASA Мартин Млинчак. Чтобы лучше отслеживать происходящее, Млинчак с коллегами предложили использовать «Термосферный климатический индекс» (TCI).

Почти 80% территории Гренландии покрыто льдом. Однако в стране все чаще вспыхивают крупные пожары: горят мох, травы, кустарник. Фото: greenpeace.org

Статья не имела широкого отклика в мировой прессе, поскольку носила чисто прикладной характер, ведь новый индексинтересен лишь узкому кругу климатологов. Что же касается холода… Да, сейчас наблюдается солнечный минимум. Но за ним неизбежно последует переход к солнечному максимуму с увеличением пятен на нашем светиле, повышением температуры термосферы. Науке давно известны циклы солнечной активности.

Однако наши журналисты, коротко пересказав научную статью, придумали шокирующий заголовок, что NASA предупреждает об угрозе малого ледникового периода. Хотя ни о нем, ни о зимах с рекордно низкими температурами в оригинале статьи в «Космической погоде» нет ни слова. Так рождаются фейки. Не знаю, по злому умыслу или недомыслию.

Хочу успокоить всех, кого тревожит тема ледникового периода, который, якобы, вот-вот настигнет Землю. Великий холод в ближайшие годы, десятилетия и даже столетия нам не грозит. Земля сейчас находится в периоде межледниковья. Через несколько тысячелетий, если циклы похолодания сохранятся, планета действительно начнет «вкатываться» в очередной ледниковый цикл. В Северном полушарии будут расти ледники, как это уже было несколько десятков и сотен тысяч лет назад. Европейская часть нашей страны - Русская равнина, ее значительная часть – тоже вновь покроется льдом. Но это, повторяю, очень и очень не скоро: процесс может растянуться на тысячелетия.

Как видите, природа-матушка выделила нам гигантский лимит времени, чтобы человечество научилось выращивать хлеб, строить города, создало цивилизацию.

Однако за все надо платить: в последние столетия человек нанес мощнейший химический удар по атмосфере, сжигая уголь, нефть и газ, уничтожая лесной покров. В итоге мы получили глобальное изменение климата.

Владимир Чупров. Фото: greenbelarus.info

ИЗ ОГНЯ ДА В СУГРОБ

- Короче, глобальное потепление. Однако президент США иронизирует над сторонниками этой теории, ссылаясь на ноябрьские рекорды снежных буранов в Нью-Йорке!

- А еще Трамп в ноябре побывал в выгоревшем дотла городе Парадиз. Крупнейшие лесные пожары в Калифорнии тоже стали рекордными в истории штата, так как Калифорния оказывается в зоне риска в связи с ростом температур и засух.

- Но Трамп называет потепление глобальной мистификацией, из-за чего он и вышел из Парижского соглашения по климату. А единственной причиной калифорнийских пожаров считает человеческий фактор. Посему сделал внушение руководству штата: «Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет.»

- Обратите внимание, что буквально в те же дни в США был выпущен официальный правительственный доклад, где говорится, что изменение климата – это реальность, несущая урон Соединенным Штатам. Вот тебе и мистификация! https://nca2018.globalchange.gov/downloads/NCA4_Report-in-Brief.pdf Трамп же просто лоббирует интересы американских нефтяников и угольной индустрии. Потому и валит все на человеческий фактор, вышел из Парижского соглашения, невзирая на точку зрения своего же правительства.

- Но снег – то в Нью-Йорке есть!

- Это обратная сторона калифорнийских пожаров. Глобальное потепление – лишь один из признаков катастрофического изменения климата. Из-за антропогенного (человеческого) воздействия на окружающую среду мы изменили сложившуюся циркуляцию атмосферы, в результате чего можем спокойно наблюдать снег в пустыне Сахара и аномально высокие температуры в Арктике. Некогда устоявшиеся атмосферные потоки сегодня «сошли с ума». Это одна из причин, почему гораздо сложнее стало прогнозировать погоду: мы уже не можем, например, зимой спрогнозировать, каким будет лето, урожаи… Произошло перераспределение температур. Где-то на локальном уровне стало холоднее, как в столице США. Из-за таяния льдов Гренландии теплое течение Гольфстрим уже ослабло процентов на 10. Это приведет к тому, что целый регион, куда входят Великобритания, север Германии, Дания, другие скандинавские страны, Мурманская область РФ получит более суровые зимы.

- Уже получают!

- А где-то становится жарче, как в Калифорнии, или в Гренландии, где начались пожары, представляете? В Гренландии! Их там никогда прежде не было! Опасные погодные явления - цунами, смерчи, тайфуны, наводнения - были и раньше, но теперь они становятся чаще, масштабнее. Это и называется глобальное изменение климата.

Если же вернуться к температуре, то в среднем по планете она повышается. И прогнозы ученых о глобальном потеплении, к сожалению, подтверждаются.

КОВАРНАЯ ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

- Как это может отразиться на России?

- Увы, не очень хорошо. Мы в списке стран, которые больше всех пострадают от глобального изменения климата.

- Почему?

- Одна из самых уязвимых с точки зрения изменения климата экосистем - арктическая. 60-65 процентов территории РФ – вечная мерзлота. На всякий случай, у нас тут 4 ядерных реактора, плотины крупных рек и десятки тысяч километров нефте-газопроводов. Нефть и газ – основной источник поступлений в национальный бюджет. Представляете, вечная мерзлота начнет активно таять?! Инфраструктура «поползет». Потребуются колоссальные деньги, чтобы ее укрепить.

Кроме того, мы самая «лесная» держава в мире. И мы теряем наше «зеленое золото». Так как, в том числе из-за изменения климата, у нас все чаще происходят пожары. Горит не только лес, но торфяники. Все помнят московский смог 2010 года, который «стоил» нескольких тысяч жизней (дополнительная смертность, вызванная загрязнением воздуха, - Ред.)

Все чаще случаются катастрофические наводнения. Трагедия затопленного в 2012 году Крымска, унесшая жизни более 170 человек – следствие проливных дождей, которых раньше там не было. Уровень Мирового океана через полвека может подняться на полметра. Санкт-Петербург попадает в эту зону риска. Ежегодные осенние наводнения в северной столице будут катастрофичнее.

- Но там дамба построена!

- Это хорошо. Но не забываем, что вода пойдет в притоки Финского залива и будет разрушать берега за дамбой. А там тоже люди живут…

- Вы утверждаете, Владимир, что погода «сошла с ума». Но успокоительный укол ей не поставишь, смирительную рубашку не наденешь.

- Надо уже сейчас всерьез готовиться к грядущим климатическим изменениям, чтобы минимизировать риск наступления самых нежелательных сценариев. Рецепты известны. В первую очередь это резкое сокращение выбросов парниковых газов антропогенного происхождения за счет перехода на энергосберегающие технологии, возобновляемые источники энергии. Кроме того, нужно восстанавливать леса для «откачивания» углекислого газа из атмосферы и так далее…

А читателям «Комсомолки» посоветую внедрять у себя дома «зеленые технологии» - светодиодные лампы, многотарифные электросчетчики, энергоэффективные бытовые приборы и т.д. Это не только поможет климату, но и поддержит семейные бюджеты в наше непростое время.

СКАЗАНО!

Никита МИХАЛКОВ: Бог наказывает человечество

А вот как объяснил причины изменения климата известный актер и кинорежиссер в интервью модному журналисту Юрию Дудю.

- Ты посмотри, что творится в мире, - сказал Никита Сергеевич. - Как горит Калифорния, как затопляет Европу и так далее… Это что, думаешь, просто так происходит?

- Это кара господня?

- Конечно. Бог наказывает человечество, и нас в том числе. Всех. За предательство человеческого существования, за предательство традиций, культуры, истории, религии. За возможность гендерно влиять на аутистов ( британские СМИ сообщили, что в одной из школ решено сменить пол 17 детям-аутистам, - Ред.) За это наказывает, Юра, за это. И будет наказывать.

Никита Михалков.Фото: Мила СТРИЖ

А вы как думаете, почему погода сходит с ума?