«Жертвы» и их жертвы

Странная история с изнасилованием дознавательницы из Уфы вызвала много шума. Экспертизы, подтверждающей преступление, нет, как нет и будущего у начальников уфимской полиции: профессиональная репутация растоптана, обвиняемым грозит срок.

В последнее время спекуляции на тему харассмента — не редкость. Обиженные, беспринципные или просто амбициозные женщины строчат пасквили, в результате которых так называемые насильники лишаются всего: семей, карьеры и уважения в обществе. Повезло тем, кто не имеет власти и денег — такие «жертвам сексуального насилия» чаще всего неинтересны. Из недавних: дело американского юриста Бретта Кавано, которого оклеветали сразу несколько женщин как раз тогда, когда Трамп выдвинул его на должность члена Верховного суда.

Тиражирование громких «разоблачений» без срока давности, где домогательства приписывают известным на весь мир актёрам (Кевин Спейси), влиятельным продюсерам (Харви Вайнштейн) и политикам самого высокого уровня (Дональд Трамп) — одна из причин появления этого тренда в России. Лайфхак «как прославиться за один день?» — стань «жертвой» изнасилования. Хочешь отомстить бывшему мужу, устранить политического конкурента — найми девушку, которая сыграла бы роль жертвы.

И даже не говорите мне про женскую солидарность — в таких историях я всегда буду на стороне мужчин. Женщины — истеричные, эмоциональные и мстительные существа, не думающие о последствиях. В 18-20 лет я не знала о существовании платьев-миди. Мой повседневный look состоял из леопардовой кофточки с декольте до пупка, коротких до самого неприличия шорт и ботфортов на высокой шпильке. Выросла я на Украине, чтобы вам были понятны причины такого торжества вульгарности и безвкусия. И я искренне удивлялась, почему буквально каждый мужчина, встречающийся на пути, делал мне предложения непристойного характера.

Только от женщины зависит, каким будет отношение к ней. Пустоголовых охотниц, или выглядящих так — домогаются. А если ты Личность — за тобой красиво ухаживают и зовут замуж.

В связи с участившимися эпизодами сексуального насилия сомнительного характера, нашим парламентариям следует на законодательном уровне предложить решение. Например, ввести ограничения на срок давности, чтобы особенно ушлые и меркантильные не просыпались со своими заявлениями спустя двадцать лет, когда их якобы «обидчик» сколотил состояние и сделал имя. А ещё лучше принять закон, по которому заявления об изнасиловании должны рассматриваться, только если с момента преступления прошло меньше 24 часов. При условии, конечно, что из доказательств — только слова потерпевшей, а не, например, запись видеокамер. Именно столько — сутки — живут биологические следы, по которым можно идентифицировать насильника.

На Западе ещё до нынешней истерии с харассментом пытались подсчитать: а сколько обвинений в изнасиловании являются ложными? Цифры, в зависимости от пристрастности исследователя, колеблются от 8-10 до 30-40%. Но даже если брать по нижней планке, то 10% невиновных мужчин, учитывая тотально обвинительный уклон правосудия, — это очень много.

И последнее: женщины часто сетуют, что мужчины перевелись, и это самая приличная формулировка, объясняющая, по их мнению, причину их «жизни с дюжиной кошек». Чему тут удивляться, когда в любой непонятной ситуации они пишут заявление в полицию. Не за горами время, когда представители сильного пола даже подходить к нам будут бояться. И вообще, ещё одна такая история, и мне придётся создать фонд защиты мужчин.

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- Галиев произвел семяизвержение, я выплюнула сперму на пол, а он обошел меня справа и начал производить сексуальные действия сзади. Я кричала, мои руки были обхвачены руками Яромчука, просила отпустить, противоправные действия причиняли мне боль.

- Полковник Матвеев, Галиев и Яромчук каждый поочередно, иногда одновременно изнасиловали меня в естественной и противоестественной форме. Они управляли моим телом, трое управляли, пока один насиловал, это продолжалось с 22.40 до 0.30 минут.

Потом они успокоились, я заплаканная выбежала на улицу и позвонила маме, так что на телефоне отобразилось точное время окончания преступления. А началось с того, что я увидела мамино сообщение, надела пальто и вышла в коридор, чтобы идти домой, но Яромчук схватил меня за капюшон и затащил в туалет, снял с меня штаны… (подробности)