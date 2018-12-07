NASA впервые в истории записало шум ветра на Марсе

Автоматическая станция NASA InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. После этого специалисты ведомства обработали её для прослушивания на “земных” устройствах.

Звук был захвачен 1 декабря двумя датчиками на InSight, и ветер, по оценкам, двигался приблизительно со скоростью от 16 до 24 километров в час во время записи вибраций. Кроме того, NASA сообщило, что порывы, вероятно, дули с северо-запада в направлении юго-востока.

Записанный звук подобен звукам ветра или грохочущих волн на Земле. Однако он распространялся на очень низкой частоте, поэтому эксперты NASA увеличили частоту на две октавы.

NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе.

“Захват этого звука был незапланированным, хотя это одна из задач, которой посвящена наша миссия. Мы измеряем различные процессы движения на Марсе, и, естественно, это включает в себя движение, вызванное звуковыми волнами”, - рассказал эксперт NASA Брюс Банердт.

InSight высадился на Марсе 26 ноября после семи месяцев, проведенных в пути. Кроме погоды, он исследует поверхность Красной планеты, а также анализирует ее сейсмическую активность. А следующий марсоход NASA, который будет запущен в 2020 году, будет иметь два микрофона на борту для более четкой записи звука.