2018-12-07T22:33:02+03:00
Наука

NASA впервые в истории записало шум ветра на Марсе

Послушайте, как “дышит” Красная планета [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зонд InSight на поверхности Красной планеты.Зонд InSight на поверхности Красной планеты.Фото: nasa.gov
Изменить размер текста:

Автоматическая станция NASA InSight впервые в истории записала и отправила на Землю шум ветра на Марсе. После этого специалисты ведомства обработали её для прослушивания на “земных” устройствах.

Звук был захвачен 1 декабря двумя датчиками на InSight, и ветер, по оценкам, двигался приблизительно со скоростью от 16 до 24 километров в час во время записи вибраций. Кроме того, NASA сообщило, что порывы, вероятно, дули с северо-запада в направлении юго-востока.

Записанный звук подобен звукам ветра или грохочущих волн на Земле. Однако он распространялся на очень низкой частоте, поэтому эксперты NASA увеличили частоту на две октавы.

NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе.

“Захват этого звука был незапланированным, хотя это одна из задач, которой посвящена наша миссия. Мы измеряем различные процессы движения на Марсе, и, естественно, это включает в себя движение, вызванное звуковыми волнами”, - рассказал эксперт NASA Брюс Банердт.

InSight высадился на Марсе 26 ноября после семи месяцев, проведенных в пути. Кроме погоды, он исследует поверхность Красной планеты, а также анализирует ее сейсмическую активность. А следующий марсоход NASA, который будет запущен в 2020 году, будет иметь два микрофона на борту для более четкой записи звука.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Австрии отложила поездку в Россию
Федеральный перечень школьных учебников сократили почти на 40%
В Москве по подозрению в коррупции задержаны двое полицейских
Украинский омбудсмен рассказала о самочувствии задержанных моряков
Путин рассказал о встрече с медведями
Представитель «желтых жилетов» призвал не митинговать в Париже
Россия будет сокращать нефтедобычу до 228 тыс. баррелей в сутки
Порошенко заявил, что готов выступить против России
В Москве пенсионер скончался от падения под вагон метро
Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста
Путин допустил подключение Греции к «Турецкому потоку»
Место Меркель в партии ХДС заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Экс-президент Армении лично явился в СИЗО
Путин назначил и.о. губернатора Сахалинской области
Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»
Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора США
Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК
Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор
ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь
Литва ввела санкции против России
В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"
Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря