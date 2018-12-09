Сашу Савельеву поздравляют с беременностью

Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева вышла замуж за актера, звезду сериалов Первого канала Кирилла Сафронова 8 лет. В многочисленных интервью пара признавалась, что, конечно, планируют в дальнейшем ребенка, но не торопится с этим. Мол, слишком много планов, съемок, работы.

Участница группы `Фабрика` Александра Савельева и ее супруг, актер Кирилл Сафонов.Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако, кажется, теперь звездная чета дозрела до того, чтобы стать родителями. На днях, поклонники сфотографировали Савельеву после концерта. На фото у звезды явно заметен округлившийся живот. Причем, беременность вовсе не стал тем поводом, чтобы красавица отказалась от высоких каблуков. Также певица активно гастролирует и выступает.

Пользователи социальных сетей разглядели беременность у вокалистки группы "Фабрика" Саши Савельевой. ФОТО Владимир Веленгурин + СОЦСЕТИ

«Ура, наконец-то малыш», «Вас можно поздравить?», «Вы беременны?» - тут же обратились к певице в соцсетях.

Если слухи о беременности артистки подтвердятся, ребенок станет для нее первенцем. У ее мужа, напомним, есть 23-летняя дочь Анастасия от первого брака.