2018-12-09T18:36:29+03:00
Звезды

Виктория Исакова показала лицо дочери, которую скрывала несколько лет

Актриса до сих пор не говорит даже как назвала единственную наследницу
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Виктория Исакова поделилась в соцсетях фотографией дочки.Актриса Виктория Исакова поделилась в соцсетях фотографией дочки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Месяц назад Виктория Исакова очень сильно удивила своих поклонников фотографией, на которой запечатлелась с маленькой девочкой где-то на съемочной площадке. Следом же актриса разоткровеничалась в интервью журнала "ОК", где заявила, что она как мама маленькой дочери считает, дети несут в себе те ролевые модели, которые мы им демонстируем. Дочери? - удивились пользователи сети, ведь никогда в прессе не появлялось информации, что женщина родила супругу- режиссеру ребенка. Оказалось, что да, это случилось 4 года назад, но почему-то актриса посчитала правильным скрыть этот факт от прессы. Но теперь, когда это стало известно, актриса с радостью публикует фото малышки. Хотя имя дочки звезда фильма не раскрывает, ласково называя наследницу «маленькой принцессой».

На последнем опубликованном фото девочка стоит у окна и позирует в зеленых туфлях своей мамы, которые ей явно велики.

v_isakovav_isakova
Наша супер нежная и красивая съёмка для @omega в Сочи.
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«Какой у вас размер обуви? Подойдет любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво», — подписала Виктория Исакова.

Напомним, 42-летняя Исакова и 62-летний Юрий Морозом женаты уже 15 лет, но об их личной жизни известно крайне мало. Викторию с Юрием Морозом познакомила его дочка Дарья. Это произошло на Волге, где обе артистки играли в разных постановках. «Это было под Кинешмой, Я тогда уже отучилась в театральном, а Дашка поступила к тем же педагогам. Мы знали друг друга. Как-то во время съемок оказались на одном пароме, Мороз подошла и говорит: «Здрасьте, я тут снимаюсь. А это Юра». Я даже не поняла, что он ее отец. Через полгода он пришел в театр на показ к дочери, и я пригласила его на спектакль. Так все и началось...», — вспоминает Виктория.

v_isakovav_isakova
Какой у вас размер обуви? Подойдёт любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво #туфлимечты
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