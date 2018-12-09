Виктория Исакова показала лицо дочери, которую скрывала несколько лет

Месяц назад Виктория Исакова очень сильно удивила своих поклонников фотографией, на которой запечатлелась с маленькой девочкой где-то на съемочной площадке. Следом же актриса разоткровеничалась в интервью журнала "ОК", где заявила, что она как мама маленькой дочери считает, дети несут в себе те ролевые модели, которые мы им демонстируем. Дочери? - удивились пользователи сети, ведь никогда в прессе не появлялось информации, что женщина родила супругу- режиссеру ребенка. Оказалось, что да, это случилось 4 года назад, но почему-то актриса посчитала правильным скрыть этот факт от прессы. Но теперь, когда это стало известно, актриса с радостью публикует фото малышки. Хотя имя дочки звезда фильма не раскрывает, ласково называя наследницу «маленькой принцессой».

На последнем опубликованном фото девочка стоит у окна и позирует в зеленых туфлях своей мамы, которые ей явно велики.

v_isakova Наша супер нежная и красивая съёмка для @omega в Сочи.

«Какой у вас размер обуви? Подойдет любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво», — подписала Виктория Исакова.

Напомним, 42-летняя Исакова и 62-летний Юрий Морозом женаты уже 15 лет, но об их личной жизни известно крайне мало. Викторию с Юрием Морозом познакомила его дочка Дарья. Это произошло на Волге, где обе артистки играли в разных постановках. «Это было под Кинешмой, Я тогда уже отучилась в театральном, а Дашка поступила к тем же педагогам. Мы знали друг друга. Как-то во время съемок оказались на одном пароме, Мороз подошла и говорит: «Здрасьте, я тут снимаюсь. А это Юра». Я даже не поняла, что он ее отец. Через полгода он пришел в театр на показ к дочери, и я пригласила его на спектакль. Так все и началось...», — вспоминает Виктория.