Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова рассказала, как ей удалось победить рак

Елена Бирюкова стала известной после сериала «Саша+Маша», где сыграла главную героиню. После этого на актрису обрушилось море предложений: ведение корпоративов, телесъемки, участие в новогодних мероприятиях и новые театральные проекты. Однако, семь лет назад Бирюкова резко пропала с телеэкранов, оставив за собой только место в театре. Как оказалось, яркая актриса вынуждена была это сделать из-за диагноза врачей. Ей поставили рак яичников. И это в 35 лет. Звезда ситкомов призналась, что в тот момент свет как будто померк. Она очень быстро скатилась в депрессию, ей не хотелось никого видеть и вообще выходить из дома. И только думы о ребенке заставили ее взять себя в руки.

Нужно понимать, что никакой истерикой и переживаниями ничего не изменишь. Нужно начать стремиться что-то делать», — призналась Елена в интервью программы «Светская хроника».

Не добавляло оптимизма и тот факт, что ее супруг Алексей Литвин равнодушно отнесся к состоянию жены.

«Самое ужасное для меня было то, что, когда мне назначили день операции, мой муж-режиссер уехал в другой город ставить спектакль! Мне было невероятно страшно! Я умоляла его приехать, отпроситься. Он не приехал. Может быть, это и явилось серьезным поворотным моментом внутри. Но все, что ни делается, к лучшему», - подытожила Бирюкова.

Едва оправившись от операции Елена подала на развод. К счастью, ей удалось полностью излечиться от страшной болезни, и даже в 2012 году во второй раз стать мамой. Сейчас Елена и ее гражданский супруг Илья Хорошилов воспитывают общую дочь Аглаю. От брака с Алексеем Литвиным у Бирюковой есть дочь Александра.