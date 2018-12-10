Ангарский маньяк, убивший 84 человек, получил второй пожизненный срок

Следствием и судом установлено, что убийца и насильник Михаил Попков совершил на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) не менее 84 преступлений. Жертвами Попкова становились женщины различного социального статуса и положения в обществе в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.

"Собранные следственными органами СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Михаилу Попкову. Он признан виновным в совершении еще 60 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями "убийство, покушение на убийство", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, Попков был осужден в 2015 году за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин к пожизненному сроку. Но вместе с тем работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, и следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

"Произведено более 150 проверок показаний свидетелей на месте с применением системы скрытых координат, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных. Объем уголовного дела составил 322 тома", - отмечает Петренко.

Убийца, который когда-то работал на кладбище, в ряде случаев вполне профессионально хоронил убитых им женщин. Но всегда помнил детали совершенных им преступлений и места захоронения (обнаружены были сокрытия тел потерпевших с давностью в 15-20 лет), куда выбрасывал и орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи).

Согласно выводам экспертов, Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал.

Но почему бывший сотрудник милиции выбирал на улице женщин, которые легко шли с ним на контакт?

Как сообщает "Комсомольская правда-Иркутск", таким странным образом он стал мстить своей жене, которая однажды изменила ему с его коллегой. Он простил мать своих детей, и стал вымещать злобу на улице. На первых встречных женщинах.

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