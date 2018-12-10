Юнна Мориц: «Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей...»

Собака бывает кусачей

Только от жизни собачьей.

Только от жизни, от жизни собачьей,

Собака бывает кусачей...

Кому не известны эти детские стихи Юнны Мориц, которые "взрослели" вместе с нами, «обретая» глубокий философский заряд?!

...Собака хватает зубами за пятку,

Собака съедает гражданку лошадку,

И с ней гражданина кота,

Когда проживает собака не в будке,

Когда у нее завывает в желудке.

И каждому ясно, что эта собака

Круглая сирота...

Татьяна и Сергей Никитины "добавили" этим стихам ещё более долгую-долгую жизнь, потому что стихи эти стали песней. Но это - во-первых.

А, во-вторых... Жизнь собаки, по велению сердца Юнны Мориц, оказалась не такой уж беспросветной, а даже - вполне сносной. Почему? Да потому что...

...Никто не хватает зубами за пятку,

Никто не съедает гражданку лошадку,

И с ней гражданина кота,

Когда у собаки есть будка и миска,

Ошейник, луна и в желудке сосиска.

И каждому ясно, что эта собака

Не круглая сирота...

И вдруг!

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей...

Что же случилось с собачьей жизнью и с самой собакой? И почему так преобразились стихи? Эти вопросы я адресовал самой Юнне Мориц...

- Те стихи - когда собака бывает кусачей только от жизни собачьей - были написаны очень давно - более 30 лет назад. И я о них даже забыла.

- Да вы что, Юнна Петровна! Эти стихи до сих пор все напевают!

- А мне о них напомнили мои читатели.

- Поэтому вы решили их переписать... А ваши читатели вас поймут?

- Нет, Саша, я ничего не переписывала. То, о чем мы говорим с тобой сейчас, - это другие, новые стихи.

- А некусачая собака - у которой есть будка и сосиска в желудке - осталась, значит, в том - прежнем стихотворении.

- Конечно. Она там так и живет..

После этого небольшого интервью я попросил Юнну Мориц прочитать своё новое стихотворение для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей сайта kp.ru

Аудиозапись - прямо здесь, на нашем сайте. Пожалуйста.

Юнна Мориц читает свои новые стихи: «Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей...» 00:00 00:00

А это новые стихи...

* * *

Когда озверительным хором

Страну проклинают мою

И взять угрожают измором,

И санкций гремучим террором,

В своём проживая раю

Бесстыжим таким мародёром, –

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

Что с Крымом, а также с Донбассом?

Стоят за свободу свою!

Когда оглушительным басом,

Как свойственно избранным расам,

Грозят нас угробить в бою

И хвастают свастик запасом,

В своём проживая раю, –

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

Зачем гитлеропа хотела,

В своём проживая раю,

Бомбить моё детское тело,

Страну уничтожить мою?

Из рая зачем прилетела

Угробиться в нищем краю?

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

В России полно русофобов,

Они проживают в раю,

Такая элита микробов

Страну пожирает мою,

Сама процветает прекрасно,

Вопя, что Россия опасна!

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

Юнна Мориц.