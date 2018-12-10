2018-12-10T11:42:44+03:00
Общество

Юнна Мориц: «Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей...»

Почему Великая Поэтесса решила «переписать» свои прежние стихи...
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна МорицЮнна Мориц
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Собака бывает кусачей

Только от жизни собачьей.

Только от жизни, от жизни собачьей,

Собака бывает кусачей...

Кому не известны эти детские стихи Юнны Мориц, которые "взрослели" вместе с нами, «обретая» глубокий философский заряд?!

...Собака хватает зубами за пятку,

Собака съедает гражданку лошадку,

И с ней гражданина кота,

Когда проживает собака не в будке,

Когда у нее завывает в желудке.

И каждому ясно, что эта собака

Круглая сирота...

Татьяна и Сергей Никитины "добавили" этим стихам ещё более долгую-долгую жизнь, потому что стихи эти стали песней. Но это - во-первых.

А, во-вторых... Жизнь собаки, по велению сердца Юнны Мориц, оказалась не такой уж беспросветной, а даже - вполне сносной. Почему? Да потому что...

...Никто не хватает зубами за пятку,

Никто не съедает гражданку лошадку,

И с ней гражданина кота,

Когда у собаки есть будка и миска,

Ошейник, луна и в желудке сосиска.

И каждому ясно, что эта собака

Не круглая сирота...

И вдруг!

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей...

Что же случилось с собачьей жизнью и с самой собакой? И почему так преобразились стихи? Эти вопросы я адресовал самой Юнне Мориц...

- Те стихи - когда собака бывает кусачей только от жизни собачьей - были написаны очень давно - более 30 лет назад. И я о них даже забыла.

- Да вы что, Юнна Петровна! Эти стихи до сих пор все напевают!

- А мне о них напомнили мои читатели.

- Поэтому вы решили их переписать... А ваши читатели вас поймут?

- Нет, Саша, я ничего не переписывала. То, о чем мы говорим с тобой сейчас, - это другие, новые стихи.

- А некусачая собака - у которой есть будка и сосиска в желудке - осталась, значит, в том - прежнем стихотворении.

- Конечно. Она там так и живет..

После этого небольшого интервью я попросил Юнну Мориц прочитать своё новое стихотворение для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей сайта kp.ru

Аудиозапись - прямо здесь, на нашем сайте. Пожалуйста.

Юнна Мориц читает свои новые стихи: «Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей...»

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А это новые стихи...

* * *

Когда озверительным хором

Страну проклинают мою

И взять угрожают измором,

И санкций гремучим террором,

В своём проживая раю

Бесстыжим таким мародёром, –

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

Что с Крымом, а также с Донбассом?

Стоят за свободу свою!

Когда оглушительным басом,

Как свойственно избранным расам,

Грозят нас угробить в бою

И хвастают свастик запасом,

В своём проживая раю, –

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

Зачем гитлеропа хотела,

В своём проживая раю,

Бомбить моё детское тело,

Страну уничтожить мою?

Из рая зачем прилетела

Угробиться в нищем краю?

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

В России полно русофобов,

Они проживают в раю,

Такая элита микробов

Страну пожирает мою,

Сама процветает прекрасно,

Вопя, что Россия опасна!

Ошибку свою признаЮ:

Собака бывает кусачей

Не только от жизни собачьей,

Не только от жизни собачьей

Собака бывает кусачей!

Юнна Мориц.

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