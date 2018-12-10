Каждый пятый мужчина в России не дарит подарки на Новый год

Проект Mail.ru Леди узнал, кто среди россиян больше всего любит дарить подарки на Новый год. Как оказалось, каждый пятый мужчина не дарит подарки, среди таковых 22%.

Тем не менее, представители мужского пола в два раза охотнее тратятся на подарки. Опрос показал, что лишь 19% россиянок планируют потратить до 10 тысяч рублей на презенты, в то время как среди мужчин их 26 процентов.

Кроме того, почти половина (51%) представителей мужского пола могут обойтись без подарков, а вот 67% женщин не представляют Новый год без них.

Россиянки в основном радуются даже бесполезным мелочам. За красивые и бесполезные презенты проголосовали 17% женщин против 5% мужчин. 33% девушек хотели бы получить в качестве подарка впечатление или сертификат на мастер-класс, а вот среди мужчин таких сентиментальных оказалось всего 17%.

Стоит отметить, что в вопросе полезных подарков они пришли к согласию. Одежду или технику предпочли бы 39% женщин и 41% мужчин.

Кроме того, каждая пятая россиянка планирует подарить символ года (22%), среди мужского поселения - 16%. Интересно, что среди мужчин есть и те, кто ничего не подарит, таковых 22%.

42% мужчины заявили, что поздравят только близких, 28% поздравят родственников и друзей, и только 16% не забудут про коллег.

В то время как лишь 30% женщин намерены одарить только самых близких, 32% - родственников и друзей, и столько же (32%) поздравит еще и коллег.

При этом, каждый пятый житель России празднует Новый год исключительно ради детей (18% - среди женщин, 22% - среди мужчин). Тем не менее, большинство мужчин и женщин считают, что Новый год — самый главный праздник в году (56% и 48% соответственно).

В опросе приняли участие 10 583 пользователей проекта Mail.ru Леди.

Отметим, ранее сайт kp.ru сообщал, как сделать подарок на Новый год своими руками, что подарить коллегам, ребенку, девушке, маме.