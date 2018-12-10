Ракеты и самолеты начнут проверять лазерным ультразвуком

Конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ входит в "Ростех") приступил к разработке первой отечественной отечественной системы неразрушающего контроля за качеством гражданской и военной продукции.

"В рамках обещанной Минобороны России диверсификации производства акционерное общество "ЦНИИТОЧМАШ" приступило к разработке первой отечественной системы неразрушающего контроля за качеством изделий, основанной на принципах лазерного ультразвука. Система позволяет с высочайшей точностью определять степень прочности сложных конструкций, состоящих из различных материалов (специальных сплавов, композитов, керамики, пластика и стекла) военной и гражданской продукции", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе АО "ЦНИИТОЧМАШ".

По информации разработчиков инновационная разработка позволяет еще на стадии производства выявлять качество изделий, применяемых в ракетно-космической отрасли, кораблестроении, тяжелом машиностроении, радиоэлектронике, робототехнике, медицине и других отраслях промышленности. В основе работы системы лежит технология лазерно-ультразвуковой структуроскопии, разработанная учеными АО "ЦНИИТОЧМАШ". В отличие от традиционных методов контроля технология не требует контакта с поверхностью объекта, может применяться при высоких температурах (до 1300 С), а также обладает значительно большей проникающей способностью, что позволяет с высокой точностью определять структурные дефекты даже на микронном уровне.

"Контроль структуры материала – грануляции, пористости, поврежденности и т.п. – проводится в широком диапазоне масштабов от десятков метров до единиц микрона", - отметил собеседник.

В рамках разработки системы ученые подмосковного предприятия решили несколько сложнейших сопряженных научных задач в сфере акустики, лазерных технологий и материаловедения. Так, в ходе суперкомпьютерного моделирования на терафлопных мощностях была решена задача полного сопряженного моделирования процесса лазерно-ультразвукового контроля.

СПРАВКА "КП"

АО "ЦНИИТОЧМАШ" входит в состав государственной корпорации "Ростех" в качестве организации прямого управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. Продукция АО "ЦНИИТОЧМАШ" хорошо зарекомендовала себя как в российский силовых структурах, так и за рубежом. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", подводное оружие АПС и СПП-1, ПТРК "Корнет", пистолет "Гюрза", автомат "Абакан".