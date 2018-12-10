Михаил Гуцериев стал поэтом года

В 15 номинациях представили лучшие песни уходящего года, которые исполнили самые яркие звёзды. Среди тех, кто получил престижные статуэтки - Филипп Киркоров, Денис Мацуев, Баста, Леонид Агутин, Олег Митяев, Светлана Лобода, Денис Клявер и другие.

Поэтом года стал Михаил Гуцериев. Объявляя победителя, певица Валерия сказала, что никто сегодня не может сравниться с ним по количеству написанных хитов. К сожалению, сам поэт на церемонии присутствовать не смог. По его поручению за статуэткой вышел поэт Симон Осиашвили.

"Михаил Сафарбекович знал, что номинирован и попросил меня в случае победы получить для него статуэтку” - так объяснил своё появление на сцене Симон - "когда жюри обсуждало эту номинацию, я не голосовал. Считаю неэтичным оценивать коллег. Но согласен с выбором профессионалов и давайте поздравим Михаила Сафарбековича с этой победой!”.

Кристина Орбакайте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В гала-концерте церемонии прозвучали четыре хита на стихи Михаила Гуцериева: Полина Гагарина спела "Камень на сердце", Лолита - "Судьбу", Таисия Повалий - "Ты в глаза мне посмотри", а Кристина Орбакайте впервые исполнила песню "Я считаю шагами недели". Премьера клипа на эту песню состоится в ближайшие дни.