2018-12-10T16:46:35+03:00
Звезды

Забытая вдова Евстигнеева уходит со сцены в монастырь

После потери беременности Ирина Цывина не может жить как прежде
Петр СИМОНОВ
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Вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина в 2017 году.Вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина в 2017 году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вдова знаменитого Евгения Евстигнеева, успевшая стать вдовой второй раз, после того, как потеряла третьего мужа Александра Благонравова (ушел из жизни после болезни 2 года назад), в последние годы известна разве что судебными разборками. В прошлом году на Ирину Цывину подал в суд ее пасынок Александр Благонравов-младший. 55-летняя актриса подняла шум, мол, ее грозятся оставить на улице! С четырьмя-то квартирами и загородным домом!

Параллельно всему этому процессу, Цывина ходила на ток-шоу и презентовала своего молодого любовника-актера. На одной из программ с ее участием выяснилось, что малоизвестный актер сбежал от Ирины в буквальном смысле, карабкаясь по стенам ее дома, свисая с балкона.

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Женя Осин. Смерть в полном одиночестве . Эта тема сегодня обсуждалась в программе Андрея Малахова Прямой эфир .
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Мало кто следил за дальнейшим развитием событий в личной жизни вдовы Евстигнеева и Благонравова, но суд закончился, как ей кажется, не в ее пользу. Артистка была разочарована тем, что пришлось подписывать с пасынком мировое соглашение и отдавать ему свою самую маленькую квартиру в центре в Москве.

Теперь же представители Ирины Цывиной сообщают, что она уходит со сцены.

- Заслуженная актриса России, вдова легендарного актера Евгения Евстигнеева - Ирина Цывина всерьез задумалась о завершении актёрской деятельности и уходе в монастырь для того, чтобы в дальнейшем посвятить свою жизнь служению Богу, - говорится в сообщении для прессы.

Актриса всерьез задумалась о завершении профессиональной деятельности и уходе в монастырь.

Актриса всерьез задумалась о завершении профессиональной деятельности и уходе в монастырь.

Почему? Все это связано с тем, что год у актрисы был одним из самых тяжелых за всю жизнь.

- Ей пришлось участвовать в бесконечных судебных тяжбах с пасынком Александром Благонравовым в борьбе за имущество, нажитое непосильным трудом, - напоминает ее представитель. - Затем «лучом света» стала новая любовь с актером Денисом Сердюковым, радостная весть о беременности (Ирина ждала двойняшек), но счастью не суждено было продолжиться. Актриса потеряла детей, рассталась с возлюбленным и погрузилась в глубокую депрессию. Выход из тяжелого психологического состояния она нашла для себя в Храме.

Цывина отправилась в паломническую поездку, после которой задумалась о том, «чтобы сцену и экран сменить на монашескую рясу».

Выход из тяжелого психологического состояния Ирина Цывина нашла для себя в Храме.

Выход из тяжелого психологического состояния Ирина Цывина нашла для себя в Храме.

Напомним, актриса познакомилась с 60-летним Евгением Евстигнеевым, когда ей было 23 года. Знаменитый актер и преподаватель Школы-студии МХАТ женился на молоденькой студентке Ириной Цывиной.

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Вчера состоялась запись программы Бориса Корчевникова Далёкие близкие на канале Россия 1, посвящённая памяти моего мужа Великого артиста Евгения Евстигнеева.
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Через 6 лет все закончилось - народный артист СССР скончался в 1992 году в Лондоне во время подготовки к серьезной операции на сердце. Он оставил 29-летней Цывиной квартиру в центре Москвы и дачу. После она вышла замуж за успешного продюсера Георгия Пусепа, улетела с ним в США, где у них родились сын и дочь. Но через 10 лет вернулась на родину. На даче, доставшейся ей от Евстигнеева, встретила своего третьего мужа Александра Благонравова.

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