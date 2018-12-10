2018-12-10T15:47:51+03:00
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Очи черные, грим пластический...

В новой семейной саге «Чужая кровь» смешалось все: цыганские страсти, любовь, предательство, ревность и подмена детей
Ксения ПАДЕРИНА
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Русская красавица Зина Горбатова (Карина Андоленко) собирается замуж за цыгана Олеко (Павел Баршак). Фото: Первый каналРусская красавица Зина Горбатова (Карина Андоленко) собирается замуж за цыгана Олеко (Павел Баршак). Фото: Первый канал
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Действие нового сериала, который сегодня стартует на Первом канале, охватывает сразу несколько десятилетий. Все начинается в 1972 году - здесь зрители переносятся в стилистику фильма «Возвращения Будулая». Русская красавица Зина Горбатова (Карина Андоленко) собирается замуж за цыгана Олеко (Павел Баршак). Но в девушку влюблен второй секретарь райкома Борис (Виктор Добронравов), включающий административный ресурс: в день свадьбы Олеко арестовывают по ложному обвинению в конокрадстве. Борис выдвигает Зине условие: он поможет освободить Олеко, если она станет его женой. Зина соглашается, но спустя время узнает, что Борис ее обманул...

Чтобы цыгане выглядели в фильме достоверно, к созданию картины привлекли артистов знаменитого театра «Ромэн». Они помогли авторам с цыганскими песнями, речью, обрядами и традициями.

- Мы изучали материалы про цыган, я почитала все, что возможно, по теме об истории этого удивительного и талантливого народа, - признается режиссер картины Ольга Субботина. - Наш фильм должен способствовать популяризации цыганского искусства.

Логично, что в фильме звучит много романсов. Также специально для картины была написала песня «Чайка» - она звучит в титрах, являясь главной музыкальной темой картины.

- «Чайку» исполняет Карина Андоленко, - говорит режиссер. - В фильме она вообще все песни пела сама. Для ее героини мы специально искали неизбитые интересные романсы.

Еще на пробах Карина должна была сыграть эпизод, в котором ее героиню проклинает мама Олеко.

- Ее играла реальная цыганка! - вспоминает Карина. - И она меня даже предупредила: «Доченька, ты на всякий случай скрести пальцы и думай о чем-нибудь постороннем, не обращай внимания на то, что я буду говорить. Я же все-таки настоящая цыганка, как бы чего ни вышло». Позже у меня украли сумку прямо из гримерки. Кто знает, может быть, так подействовало проклятие.

Гримеры всего за два часа умудрялись очень правдоподобно состарить героев Павла Баршака и Карины Андоленко. Фото: Первый канал

Гримеры всего за два часа умудрялись очень правдоподобно состарить героев Павла Баршака и Карины Андоленко. Фото: Первый канал

Затем действие картины переносится в Москву 1990-х годов. Зина продолжает жить с Борисом и воспитывает сына Андрея (Роман Полянский). У Олеко меж тем растет дочь Зиночка (Екатерина Кузнецова). В финале сериала мы увидим уже наше время и третье поколение героев. Внуков главных героев сыграли Александра Бортич и Стас Шмелев.

- Мы хотели, чтобы все выглядело натурально, без условностей, поэтому роли главных героев, несмотря на возраст, исполняют одни и те же артисты, - говорит режиссер Ольга Субботина. - Для актеров эта задача была очень интересной, а для гримеров, костюмеров, художников - очень сложной.

Весь третий блок актеры, играющие постаревших героев, носили на себе сложный пластический грим.

- На грим уходило по два часа в день, - признается Виктор Добронравов. - Настолько сейчас эта техника продвинулась, что даже глаза и веки можно состарить, хотя раньше это всегда выдавало артистов: лицо старое, а глаза молодые.

«Чужая кровь».

Понедельник - четверг, 21.45., Первый.

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