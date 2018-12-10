2018-12-10T16:08:06+03:00
Происшествия

Александр Бастрыкин попрощался с Ваней Крапивиным

Глава СК России принял участие в траурных мероприятиях
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ФОТО СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ФОТО СК РФ
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Председатель Следственного комитета CК России Александр Бастрыкин принял участие в церемонии прощания с Ваней Крапивиным на родине героя.

"История этого мальчика из Северодвинска никого не оставила равнодушным. В 2017 году нетрезвый сосед, напав с ножом на мать мальчика, которому на тот момент было всего 14 лет, трижды ударил Ваню гантелью по голове, женщине же причинил 27 ножевых ранений. Иван предпринял попытку защитить маму, взяв смертельный удар на себя. Проводить его в последний пусть собрались родственники, друзья, одноклассники и многочисленные жители города", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Сегодня в последний путь провожаем замечательного мальчика, гражданина, мужчину Ивана. Он прожил очень короткую жизнь, но совершил героический поступок, который сравним с подвигом солдата – встал на пути бандита, рецидивиста, спас свою мать от преступника. Второй его подвиг – это борьба за жизнь. Невыносимо печально сознавать, что, несмотря на все усилия врачей, поддержку родственников и близких, жизнь Вани оборвалась. Думаю, что этот подвиг не может быть забыт. Мы сделаем все, чтобы наше подрастающее поколение, наши кадеты, ученики помнили об этом героическом поступке", - сказал близким и друзьям Ивана Александр Бастрыкин.

Глава СК России посетил и школу, в которой учился Иван, где открыл мемориальную доску, которая будет напоминать его сверстникам о настоящем подвиге подростка и любви сына к матери. А еще он передал директору школы медаль СК России "Доблесть и отвага", которой Иван Крапивин был награжден посмертно.

Бастрыкин поблагодарил учителей за воспитание мальчика, и пообещал сделать все, чтобы преступник лишивший Ваню жизни, ответил по всей строгости закона.

ПАМЯТЬ

16-летний Иван Крапивин, погибший, защищая маму, награжден медалью СК России "Доблесть и отвага"

4 декабря 16-летний Иван Крапивин, который бросился на защиту своей матери от пьяного соседа, скончался в клинике доктора Рошаля.

Страшная история произошла еще в мае прошлого года. Ваня вместе c мамой жил в коммунальной квартире Северодвинска (подробности)

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