Движение "Даниловцы" о Годе добровольца: Спасибо за активный народ и допуск в учреждения. Теперь нужно соединять желающих помочь и нуждающихся в помощи

- Год Волонтера можно представить как такой физический эксперимент, когда в некую колбу с газом была вкачана энергия и началось активное броуновское движение. Получилось, что в сообществе, прежде всего, молодежном, образовалась активная масса людей, знающих про волонтеров, готовых волонтерить и так далее. С этой точки зрения год удался.

С другой стороны, именно на этот год пришлось принципиальное изменение законодательной базы. Скоро выйдут методические рекомендации, как выстраивать партнерские отношения с волонтерами. И теперь уже чиновники, руководство больниц, детдомов и домов престарелых знают, что волонтерство - это не враг государства, мимо него не пройдешь, и нужно как-то с этим жить.

Но парадоксальность ситуации состоит в том, что, на мой взгляд, это - как две запчасти, которые сами по себе не сработают. Это все равно, что у нас есть бензин и есть место, куда надо приехать. Но машины нет. А машина – это и есть технология, которая поможет этому нагретому газу попасть туда, куда нужно. Но в эту технологию – в организацию волонтерского труда - в течение года вложений не было.

Юрий БелановскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда мы говорим о волонтерстве, хотелось бы, чтобы любой человек сразу бы переносил мысль на себя. Вот у нас есть мусор на улицах, непосаженые деревья, старики в домах престарелых. Но гипотеза, что эта подготовленная масса людей сама куда-то придет и все сделает, она бессмысленна. Потому что – перенесите на себя. У вас есть два часа свободного времени – вы придете? Нет.

А вот человек мечтает ходить в больницу, но он не готов идти в департамент получать бумажки, не готов идти по улицам, хватать всех подряд и звать с собой волонтерить. Он приходит к нам. И мы его берем за руку, едем в больницу, проводим переговоры, находим там ответственного. Мы организовываем весь труд этого человека вплоть до выделения игровой комнаты и помощи в привлечении волонтеров. Мы выступаем проводниками – той машиной, на которой человек едет к людям, которые нуждаются в помощи. И он теперь – спокойно волонтерит.

И вот мы ждем – будет ли второй этап. Государство успокоится на этом – «вот есть люди, вот есть нуждающиеся, и теперь они как-то сами…». Или оно скажет: «Теперь мы будем инвестировать в технологию по соединению желающих и нуждающихся». А эти технологии в некоммерческом секторе готовы. К примеру, мы в «Даниловцах» понимаем, как все организовать. Мы это делали много раз и попробовали и на действующих 20 волонтерских группах, и запускаем новые группы даже в таких местах как СИЗО. Давайте эту историю тиражировать! Мы очень заинтересованы, чтобы в Москве это произошло. Мы и есть то звено, которого пока не хватает. Спасибо государству за активный народ, спасибо за допуск в учреждения, а теперь дайте нам сделать свою работу.

СПРАВКА КП

Добровольческое движение "Даниловцы" создано в 2008 году. Оно объединяет более 1500 волонтеров, которые ежегодно оказывают помощь более чем 4000 подопечным. «Даниловцы» организуют прогулки и игры для детей в больницах и сиротских учреждениях, кормят бездомных, делают благотворительные ремонты, переписываются с заключенными.

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